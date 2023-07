[アーレス株式会社]

アーレス株式会社(本社:東京都港区北⻘山)は、2023年8月7日(月)~8月27日(日)に「団扇×香りの体験イベント」を実施。猛暑が続く中、お気に入りの香りでひとときの涼を感じて下さい。











「Function with Entertainment」というConceptに基づき、2022年12月12日(月)にLifestyle&Beauty ブランドとして誕生致した「AHRES」。8月7日(月)~ 8月27日(日)に「団扇×香りの体験イベント」をショップにて実施。夏の“涼”を感じさせる”香りと団扇”。猛暑が続く中、お気に入りの香りで、ひとときの涼を感じて下さい。



Sound Skin Perfume







Sound Skin Perfume

”いちばん大切なものは目に見えない”



「あなたの風は、私のやさしい記憶。」

Your wind is my tender memory.



イベント概要





イベント期間:2023年8月7日(月)~8月27日(日)





実施店舗:AHRES表参道店(cat street) 東京都渋谷区神宮前6-7-8 ネスト原宿パートVI-1階

営業時間:11:00~20:00



実施店舗:AHRES東京ミッドタウン八重洲店 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲1階

営業時間:11:00~21:00



イベント特典







上記期間中、各店舗にてフレグランスをお試しいただきますと数量限定でAHRES オリジナル団扇をおひとり様

に1つプレゼント。



※なくなり次第終了とさせていただきます。







AHRESブランドページ :https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram :https://www.instagram.com/ahres_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-15:16)