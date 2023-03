[boom株式会社]

Right-onチャレンジで選抜された10組のクリエイターは「TikTok LIVE | Right-on」アンバサダーとしてフリーペーパーや店内サイネージへの出演・コラボTシャツの制作チャンスを獲得



boom株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:乗田 宏幸 以下、当社 )は、ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」とファッションブランド「Right-on」が開催するTikTok LIVEを活用したコラボ企画『Right-onチャレンジ』において、企画・運営・広告の制作などをトータルでサポートいたします。









『Right-onチャレンジ』では、参加者が期間中にTikTok LIVEで獲得した限定ギフトやフォロワー数、そしてショートムービーのいいね数を踏まえて計算されるポイント数によりランキング順位が決まります。



上位10組と特別賞として選ばれた数組が最終選考に進出し(※)、最終的には10組が選抜されます。



見事選抜された方には、「TikTok LIVE | Right-on」アンバサダーとしてライフスタイルマガジン、フリーペーパーに出演するチャンスを提供いたします。



さらに、10組の中から選ばれた3組の方にはRight-onとのコラボTシャツの制作権利を提供いたします。



イベントの事前エントリー期間は2023年3月30日(木)12:00~2023年4月7日(金)23:59で、イベントの開催期間は2023年04月10日(月)12:00~2023年04月19日(水)23:59となります。



本イベントはどなたでも参加可能です。



「TikTok LIVEで夢を実現したい!」「『TikTok LIVE | Right-onアンバサダー』になって活躍したい!」と思っている方はもちろん、皆様から多くのエントリーをお待ちしております!



※最終選考については総合的な判断の上Right-on側にて選抜いたします。



※最終選考については審査通過者のみに発表いたします。



【Right-onチャレンジの概要】



■事前エントリー期間

2023年3月30日(木)12:00~2023年4月7日(金)23:59



■イベント開催期間

2023年04月10日(月)12:00~2023年04月19日(水)23:59



■最終選考進出者結果発表

2023年4月21日(金)※予定



■イベントルール

以下の全てポイントを合算の上、総合的にRight-on側にて判断し、最終選抜者10名を発表致します。



1.TikTok LIVE中にギフトを受け取る

1コイン=1ポイントとして換算



2.TikTok LIVE中にフォロワーを獲得

1人=5ポイントとして換算



3.デイリーランキングの順位に応じてポイント加算



※イベント終了後にデイリーランキングポイントを加えた最終順位を発表いたします。



■特典

本イベントの入賞者には以下の豪華特典をプレゼント!











■応募条件

・18歳以上の国内在住のクリエイター



・2023年5月8日、9日に予定している都内にて行われる撮影にご参加いただける方



・事務所への所属の有無にかかわらずご応募いただけます。



※事務所所属の方は必ず承諾を得てご応募ください。



※未成年者は必ず保護者の同意が必要です。





■応募URL

https://lin.ee/V8I6R14



boom公式LINEを追加後、『 Right-onチャレンジ 』とお送り頂きますようよろしくお願い致します!



◆boom Agent登録で本イベント参加、参加後のサポートを行っております。



※他事務所、プロダクション所属の方は必ず事務所の許諾を得てご応募ください。





【Right-onについて】

年齢・性別を超えた幅広い客層に、ジーンズを中核アイテムとしたカジュアルウェアを販売する専門店。



ショッピングセンター、パワーセンター、駅ビル等のインショップ、都市型路面店及びロードサイド型店舗と様々な出店形態により全国チェーン展開。



公式HP: https://right-on.co.jp



公式Twitter:https://twitter.com/righton_pr



公式Instagram:https://www.instagram.com/righton_pr/





【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。



TikTokには、ロサンゼルス、シリコンバレー、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ドバイ、トロント、シンガポール、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。



http://www.tiktok.com/





【boom株式会社について】

「仕組みを変え、業界を変え、世界をより良くする」というビジョンのもと、インターネットによって業界構造を変えるサービスを提供し、業界の変革を促しより良い世界にすることを目指しています。



広告のシェアリングプラットフォーム「boom」と、オーディション情報の配信サービス「boom with」のサービスを提供しております。



https://boom-with.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-15:16)