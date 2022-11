[株式会社ベルシステム24ホールディングス / 株式会社ベルシステム24]

LGBTQイベントへの参加やSOGIハラスメント勉強会等の取組みについて評価





株式会社ベルシステム24ホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:野田 俊介、以下:当社)は2022年11月10日、LGBTQなどの性的少数者(以下:LGBTQ)に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体work with Prideが策定した、企業・団体等職場におけるLGBTQへの取り組みの評価指標「PRIDE指標2022」にて、4年連続、最高位である“ゴールド”を受賞しました。





PRIDE指標は、LGBTQ+が働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Prideが2016年に策定した日本で初めてとなる、LGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。



Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティー)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。



当社は本年度、LGBTQに関するイベント「さっぽろレインボープライド」「レインボーフェスタ!2022」への参加や、LGBTQが働きやすい職場環境の改善を目的に、「SOGIハラスメント*1に関する勉強会」の開催など、様々な取組みを推進してまいりました。また、2019年に就業規程における"配偶者"の定義を改訂し、「同性パートナー」及び「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も福利厚生の対象とする制度を導入しており、2022年に同制度の利用者第一号も生まれています。こうした取組みが評価され、昨年に引き続き、ゴールドの受賞となりました。









当社は、「多様な人材が、楽しく、安心して働ける、人に優しい職場(コミュニティー)の創出」を行動理念のひとつとして掲げています。LGBTQフレンドリー企業*2として、CSR方針・人権方針における、SOGIハラスメントを含めたあらゆるハラスメントの禁止表明や、全社員が受講可能なオンライン研修(Eラーニング)等による社内啓蒙活動の推進など、職場におけるLGBTQの活躍支援に向けて、様々な施策を行ってきました。これからも、多様なバックグラウンドを持つ従業員が安心して、長期に亘って勤務できる環境の整備に向け、取組みを続けてまいります。



*1 SOGIハラスメント

すべての人が持つ性的指向・性自認(「SOGI(ソジ)」)に関する差別や嫌がらせ、言動を指す。

*2 LGBTQフレンドリー企業従業員がLGBTQを周囲にカミングアウトしている・していないに関わらず、LGBTQが働きやすい職場づくりに取り組んでいる企業のこと





当社のダイバーシティ推進およびLGBTQに関する取り組みの歩み





2016年3月 :ダイバーシティ推進グループの発足

2017年5月 :ダイバーシティ全般に関する社内ネットワーキング活動を開始

2018年8月 :全社員対象にEラーニングによるLGBT啓蒙活動を開始

2018年10月 :「PRIDE指標2018」ブロンズを受賞

2018年10月 :LGBTQについての啓蒙フェスティバルに有志が参加

2018年11月 :LGBTQ社外有識者による講演会を全社員向けに実施

2019年3月 :LGBTQフレンドリー企業が集まる採用イベントへの参加を開始

2019年5月 :社内ネットワーキング活動にてLGBTに特化した分科会の活動を開始

2019年8月 :同性パートナーを一部福利厚生の対象に含め人事労務規程を改定

2019年11月 :「PRIDE指標2019」ゴールドを受賞

2020年2月 :SOGIハラスメントを含めたあらゆるハラスメントの防止を目的とした”あらゆるハラスメント撲滅”に向けて取り組みを強化

2020年11月 :「PRIDE指標2020」ゴールドを受賞(2年連続)

2021年6月 :LGBTQの啓蒙活動「ベルプライド月間」施策を実施

2021年8月 :婚姻の平等(同性婚の法制化)に向けたキャンペーン「Business for Marriage Equality」への賛同を表明

2021年10月 :性の多様性を祝う式典「レインボーフェスタ!2021」に参加

2021年11月 :「PRIDE指標2021」ゴールドを受賞(3年連続)

2021年12月 :「D&Iアワード2021」でベストワークプレイスに認定

2022年6月 :2年目となるLGBTQの啓蒙活動「ベルプライド月間」施策を実施

2022年9月 :「さっぽろレインボープライド2022」に参加

2022年10月 :「レインボーフェスタ!2022」に参加

2022年10月 :「SOGIハラスメントに関する勉強会」を開催







■work with Prideについて

work with Pride(wwP)は、企業などの団体におけるLGBTQ+(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーなどの性的マイノリティ)に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体です。

https://workwithpride.jp/



ベルシステム24について 企業URL:https://www.bell24.co.jp/ja/

全国で3万人を超える従業員を擁し、1982年に国内初の本格的コールセンターサービスを開始以来、企業と生活者との接点となって、様々なサービスを展開して参りました。2020年には『中期経営計画2022』により、在宅コンタクトセンターの4,000席への拡大や、データ活用をはじめとしたDX推進、戦略提携などのアライアンス強化を重点施策として掲げています。

今後も業界のリーディングカンパニーとして、ヒトとテクノロジーを掛け合わせることで培ってきた運用知見をもとに、様々なソリューションの開発・提供を通じ、当社の使命である「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」を実現して参ります。



