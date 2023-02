[株式会社ALWAYS]

デビューシングルのタイトルとジャケ写も公開



様々な人気バラエティー番組を世に送り出しているテレビプロデューサー佐久間宣行が総合プロデュースを手掛けるアイドルグループ「ラフ×ラフ」が2月11日(土)のニッポン放送「オールナイトニッポン0(ZERO)」に出演し、デビューシングルの楽曲を初公開。3月9日に池袋サンシャインシティ噴水広場にてデビューイベントを開催することを発表いたしました。









昨年に歌やダンス、バラエティー企画など様々な試練を乗り超えた9人のメンバー。12月にグループ名が決定して以降、テレビ番組や雑誌、WEBなどにも注目として続々と露出されていく中、55周年を迎えるニッポン放送の冠番組「オールナイトニッポン0(ZERO)」への出演という奇跡としか言えないその機会に、待望のデビュー情報を発表させていただく運びとなりました。

本日19時からはライブ配信サービスSHOWROOMに「ラフ×ラフ ルーム」が開設され、生配信をスタートします。

また、デビューシングル『100億点』は、2月13日(月)よりラフ×ラフのオフィシャルTikTokにて「チャレンジver.」として配信を開始します。

デビューイベントは「アイドルイベントの聖地」として知られる池袋サンシャインシティ噴水広場にて、いよいよ本格始動となるラフ×ラフにご期待ください。





【デビューイベント】

開催日時:2023年3月9日(木) 19:00~

会場 :池袋サンシャインシティ噴水広場



【デビューデジタルシングル】

タイトル :100億点

作 詞 :佐久間宣行

作 曲 :Akira Sunset、野口大志

リリース日:2023年3月9日(木) 各配信サイトより



【ラフ×ラフ ルーム配信情報】

日時:2023年2月12日(日) 19:00~

URL:https://www.showroom-live.com/r/roughlaugh

出演:齋藤有紗、佐々木楓菜、高梨結、永松波留、夏目涼風、林未梨、日比野芽奈、藤崎未来、吉村萌南

ライブ配信サービス:SHOWROOM



【ラフ×ラフ オフィシャル情報】

Official Site:https://info.roughlaugh-official.com/

Official YouTube:https://www.youtube.com/@roughlaugh_official

Official Twitter: @roughlaugh_o

Official Instagram:roughlaugh_official

Official TikTok:@roughlaugh_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/12-11:16)