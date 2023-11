[Antler株式会社]

平和不動産株式会社が運営するFinGATE CLUBにて



アーリーステージに特化したグローバルベンチャーキャピタルAntler(本社:シンガポール、CEO:Magnus Grimeland)の日本法人であるAntler株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:梅澤 亮)は、平和不動産株式会社が運営するインキュベーション事業FinGATEと、企業とプロ人材の働き方を変革する株式会社ソレクティブと共に、12月6日(水)『FinGATE×Antler×Sollective 限定マッチングイベント』をFinGATE CLUBにて開催いたします。







世界28都市で展開している世界最大規模の起業支援プログラム「Antler Cohort Program」は2018年以来、累計900社以上のスタートアップを輩出しています。Antlerは金融市場データプロバイダーPitchBookにおいて、2023年第2四半期における”世界で最もアクティブなベンチャーキャピタル”としてランクインし※1、Private Equity Wire ESG European AAA Awards 2023では二つのカテゴリーで受賞するなど、業界におけるESGリーダーとしての存在感を示しています※2。



そんなAntlerの起業家支援プログラム「Antler Cohort Program」ですが、64名が参加した第一期プログラムでは、医薬品流通管理BPOサービスを提供するYap株式会社、商業不動産のマッチングを効率化するSaaSの開発・運営を行うLombard Standard株式会社、子育て特化のマップ型プラットフォームの開発・運営を行う株式会社iibaの3社のスタートアップ企業に第三者割当増資による2,000万円の出資を実施しました。また、2023年8月には株式会社ソレクティブにAntler Japan初となる異例の外部出資を実施しました。



第一期起業支援プログラム「Antler Cohort Program」投資先







Yap株式会社

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/121260



Lombard Standard株式会社

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125201



株式会社iiba

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/109530





Founder Stories「あなたの”ペイン”が世界を変える」-製薬業界の流通構造の変革を目指して-

Yap株式会社 CEO 山本正也

https://antler.co/blog/masaya-yamamoto-yap-fouder-stories



Founder Stories「子育て中の母親の孤独感を解消したい」 -自身の体験から生まれた想いを形に-

株式会社iiba CEO 逢澤奈菜

https://antler.co/blog/nana-aizawa-iiba-founder-stories



第二期プログラムは2023年10月2日からスタートし、66名の参加者が共同創業者探しからビジネスアイディアの創出と精緻化、スタートアップの成長に必要不可欠なトピックスを学ぶ実践的講義、Antlerスタッフ・アドバイザー陣とのメンタリングを通し、資金調達を目指してFinGATE KAYABAのオフィスにて約10週間、400時間以上の時間を過ごしてきました。



このFinGATEが運営するスタートアップの起業と成長を支援する会員制コミュニティラウンジFinGATE CLUBにて、Antlerと企業及び個人にハイスキルフリーランスというソリューションを提供するソレクティブと共に、「人材」にフォーカスしたイベントを12月6日(水)に開催することになりました。「ハイスキルフリーランス人材の活用ソリューションについて知見共有」「FinGATEテナントと参加者のマッチング」をテーマに、トークセッションや交流会を予定しています。参加費は無料です。なお、一般参加枠には数に限りがございます。人数に達し次第締切となりますので、以下のお申し込みリンクからどうぞお早めにお申し込みください。



『FinGATE×Antler×Sollective 限定マッチングイベント』参加応募はこちらから

http://ptix.at/XN3T2q



本イベント終了後、『Antler Year End Party 2023』と称し、Antler Japanのコミュニティイベントも開催いたします。起業に興味がある方、共同創業者をお探しの方、Antler起業支援プログラムに興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。この機会にぜひご参加ください。



『Antler Year End Party 2023』参加応募はこちらから

http://ptix.at/HJeShD





※1 PitchBook’s Q2 2023 Global League Tables (ベンチャーキャピタル部門)

https://pitchbook.com/news/articles/global-league-tables-q2-2023



※2Private Equity Wire ESG AAA European Awards

ヨーロッパのプライベートエクイティ企業が展開する持続可能で先進的なESG方針に対して、その優れた取り組みを称えるために設立された賞です。この賞は、ポートフォリオ企業とマネジメント会社の双方におけるESGの取り組みを対象としています。AntlerはPrivate Equity Wire ESG European AAA Awards 2023で二つのカテゴリーで受賞しました。



AAA Best ESG Fund: Venture Capital部門

AA Most Innovative ESG initiative-Management Company部門



イベント概要





『FinGATE×Antler×Sollective 限定マッチングイベント』



日時:2023年12月06日(水)OPEN 17:00~ START 17:30~ CLOSE 19:00

会場:東京都中央区日本橋茅場町一丁目8-1 茅場町一丁目平和ビル 3F FinGATE CLUB

https://maps.app.goo.gl/Wj8fg9cQX6ZdV7Tx8



参加費:無料

イベント詳細・参加応募はこちらから:

http://ptix.at/XN3T2q



主催:平和不動産株式会社

後援:Antler株式会社、株式会社ソレクティブ



『Antler Year End Party 2023』



日時:2023年12月06日(水)START 19:00~ CLOSE ~21:00

会場:東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA 3F Antler Japanオフィス

https://maps.app.goo.gl/Wj8fg9cQX6ZdV7Tx8



参加費:無料

イベント詳細・参加応募はこちらから:

http://ptix.at/HJeShD



Antlerについて







Antlerはアーリーステージに特化し起業家を支援する世界最大規模のグローバルベンチャーキャピタルです。2017年にシンガポールで設立し2018年以来、起業支援プログラム「Antler Cohort Program」を全世界28都市で展開しています。これまでに80,000人以上が応募し、7,000人以上の起業家と900社以上のスタートアップを支援してきました。



Antlerは創業前の”Day Zero”から人に対して投資を行う”Day Zero Investor”です。起業支援プログラム「Antler Cohort Program」を通して、創業前・アイディア段階の“Day Zero”から起業家を支援しています。共同創業者探し、チームビルディング、事業アイディアの精微化、2,000万円のプレシードラウンド出資、事業拡大支援、フォローオンのシリーズC出資まで一気通貫で支援を行っています。約10週間のAntler起業支援プログラム期間中、Antler投資チームのオフィス滞在時間は約400時間、そして起業家候補の方々と接する時間は100時間以上です。 プレシードラウンドにおける投資までの間、起業家候補の方々と最も時間を共にしているグローバルベンチャーキャピタルです。



会社名:Antler株式会社

設立日:2022年6月22日

所在地:東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA 3F

代表取締役:梅澤 亮



Antler Japan SNS





起業支援プログラムへのご参加にご興味のある方に向けて説明会イベントも随時開催しております。Antler JapanのX、Linkedin、Instagram、Facebookにて、詳細情報を発信しております。ぜひフォローいただき、最新の情報をご確認ください。



X:https://twitter.com/AntlerJapan

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/antlerjapan/

Instagram:https://www.instagram.com/antlerjapan/

Facebook:https://www.facebook.com/Antler.Japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/29-10:46)