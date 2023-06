[ハワード株式会社]

アパレルとバッグ及び雑貨の製造販売を行うハワード株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:早川 豪彦)は、自社が展開するファッションブランド(What it isNt)ART BY MARK GONZALESとサウナ専業ブランドSAUVENIRとのコラボグッズのプロモーションをかねて6月10日にサウナイベントを主催しました。







同ビル6Fにオープンした「SLOTH JINNAN TERRACE」のオープンを記念してシークレットアウトドアテントサウナイベント「SLOTH SAUNA」が6月10日に開催されました。



50人超えのサウナインフルエンサーたちが当社6階のSLOTH JINNAN TERRACEに大集合!

テントサウナ、ヨガ、パーティーとサウナ好き仲間たちの交流の場として大いに盛り上がりました。













当日はSAUVENIR × (What it isNt)のコラボグッズの展示販売も実施。





サウナコレクション(@saunacollection)インスタグラムストーリー投稿のコンテスト優勝者には、SAUVENIR × (What it isNt) のコラボグッズを進呈させていただきました。



サウナコレクションのインスタストーリーにイベントの様子が紹介されておりますのでぜひご覧ください。

https://www.instagram.com/saunacollection/



講師をしてくださったヨガインストラクター さとみん さん(@satomikanamori_)

投稿にイベントの様子を掲載いただきました。

https://www.instagram.com/satomikanamori_/





主催:Sloth(株式会社しんか)/ ハワード株式会社

企画運営:株式会サ水風呂 サウナコレクション

協賛:

ドリンク提供:BECHILL https://www.instagram.com/bechill_official/

タオル提供:nomadix https://www.nomadix.jp/

ボトル提供:Hydro Flask https://www.hydroflask.co.jp/

ボディケアグッズ提供:THE BODY SHOP https://www.the-body-shop.co.jp/shop/









【 (What it isNt) ART BY MARK GONZALES 】

Official Site:https://www.wiisnt.com

Official Instagram:https://www.instagram.com/whatitisnt__jp/



SAUVENIR ×(What it isNt) ART BY MARK GONZALES

商品ページ: ユナイテッドジャパン直販サイト UNITED JAPAN

https://www.united-japan.com/fs/unitedjapan/c/sauvenir









【SLOTH 】

Official Instagram:https://www.instagram.com/slothjinnan/

SLOTH TERRACEのスペースレンタルのお問い合わせは 株式会社しんか まで

https://shibuya-rental.space/





■会社概要

商号 : ハワード株式会社

代表者 : 代表取締役 早川 豪彦

所在地 : 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル3F

設立 : 1990年6月

事業内容 : 衣料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の業務

資本金 : 3億5千万円

URL : https://www.haward.co.jp/index.php



