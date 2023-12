[PROJECT COMP]

報酬テックSaaSを提供する株式会社PROJECT COMP(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田川啓介)は、スタートアップ報酬調査2023実施し、調査にご参加いただけるスタートアップ企業と協賛いただけるVC(ベンチャーキャピタル)の募集を開始いたしました。参加スタートアップ企業には「本調査レポート」や「優秀なITエンジニア数千人が集まるPROJECT COMPへの求人情報を無償掲載」、協賛VCには「投資先への報酬に関する勉強会などの共同開催」などの特典を提供いたします。







■スタートアップ報酬調査2023実施の背景

昨今、国策となっているスタートアップ強化を推進するには資金調達などの「カネ」だけでなく、「ヒト」の力が必要不可欠となっています。スタートアップ企業の報酬水準は既に競争力がある水準まで高まってきており、多くの企業で人材獲得競争が始まっています。



当社は、このような背景のもと、報酬テックSaaSとして、2020年からITエンジニア向け給与データベースサービスをtoC向けに提供し、2023年5月にはtoB向けにこれまでアナログかつ自社独自に作られてきた評価制度や評価・報酬決定のプロセスをSaaS化した『PROJECT COMP for Business』を提供しています。



サービス提供をする中で、スタートアップ市場そのものの面白さやスタートアップ企業の良さが求職者に伝わっていないことが原因で採用がうまくいかないなど、もったいないと感じる事情を目の当たりにすることもありました。



今回の調査を通じ、スタートアップ企業の報酬・評価制度などの実態を求職者にも適切な形で届けることで、スタートアップ業界に興味・関心を持ってくれる求職者を増やし、スタートアップ市場の活性化に貢献してまいります。



■協賛VC募集中(協賛無料)

現在、本調査は、Spiral Capital株式会社、XTech Ventures株式会社、株式会社デライト・ベンチャーズに協賛いただいております。協賛いただくVCの皆様も引き続き募集中です。



【協賛特典】

- 本LPへのロゴ掲載

- 投資先への報酬に関する勉強会などの共同開催



【参加方法】

ご興味のあるVCの方は、下記から回答をお願いいたします。

※ご回答後に話を聞いてみてからご判断される形式でも問題ございません。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX2VNAxx2e7yp3QuLwlVNafe3vHqhNldz88nB7bTp3Oje1WQ/viewform?usp=sf_link



■スタートアップ報酬調査2023について(参加無料)

【参加企業について】

ご参加いただきたい企業様は、以下に該当するスタートアップを想定しています。

- 調査参加時点において未上場の企業

- VCから調達経験がある企業

- ITエンジニアが在籍している企業

- 日本企業(外資企業の子会社を除く)



【調査内容の概要】

ご参加いただく企業様には、以下の情報をご提出いただきます。

1. 評価制度の有無などの報酬決定方法について 【所要時間:5分程度】

2. 採用のご状況や今後の採用計画について 【所要時間:5分程度】

3. 従業員の報酬について 【所要時間:10分~20分程度 ※従業員数によって変わります】

※ITエンジニア問わず、全ての職種についての調査を行います



【調査期間】

ご提出の期限は2024/1/31(水)23:00 (最終レポートは2月末日を目途に送付)



【参加特典】

1.レポート(2種類)を無償送付

- 2023年上半期給与データ分析レポート

- 本調査の結果レポート

2.優秀なITエンジニア数千人が集まるPROJECT COMPへの求人情報を無償掲載 (条件あり)



3.PRTIMESでの配信や外部メディアへの露出(先着順 / 共同PR)

※ご提出後にデータ確認等を行う審査があります( 詳細:https://www.notion.so/project-comp/2023-8c5943531a414092a239a81f4457ca9b?pvs=4#a7aef946f6444e9cae31743479c350a6 )

※2023年 12月28日までにご提出いただき、その後審査が通った場合は、2024年1月中旬目処に先行して【2023年上半期給与データ分析レポート】を送付します



【調査アンケート】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebmjQtcRyCkXnk8pU_zq0Zmd5MFqFzBp4RNFWoVkAw7-BoJw/viewform







【株式会社PROJECT COMP】

PROJECT COMP社は、『働く個をエンパワーし、再び活力の漲る国に。』というパーパスを掲げているスタートアップ企業です。エンジニア向け給与データベースサービス『PROJECT COMP』や企業向け評価・報酬決定プラットフォーム 『PROJECT COMP for Business』を提供しています。給与データを集めて適切に可視化することで、雇用やキャリアの機会損失を解消する形で人材流動を促進していくことを目指しています。



社名:株式会社PROJECT COMP(PROJECT COMP Co., Ltd)

代表者取締役:田川啓介

事業内容:エンジニア向け給与データベースサービスの運営及び評価支援サービス(SaaS)の開発・運営

設立:2020年7月28日

本社:〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-1 渋谷道玄坂スカイビル11F

企業URL:https://project-comp.com/company

お問い合わせ:support@project-comp.com





