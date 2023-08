[認定NPO法人Dialogue for People(D4P)]

ヨルダン、ガーナ、フィリピン、そして、岩手(陸前高田)など...取材に赴いた様々な国・地域から、日常のひとコマを写真とエピソードでお届けします。2種類(壁掛け・卓上)のサイズ展開 、数量限定です。



認定NPO法人Dialogue for People(東京都中野区・代表理事:佐藤慧、略称「D4P」)では、弊会オフィシャルフォトカレンダーを8月16日より予約受付を開始しております。世界各地での取材を通して出会った一人ひとりの、かけがえのない日常を感じていただけるカレンダーとなっております。一人でも多くの方に、お手に取っていただけたら幸いです。

詳細はこちら▶︎https://d4p.world/news/21923/









毎年ご好評をいただいているD4Pのオフィシャルフォトカレンダー「Dialogue for People Photo Calendar 安田菜津紀×佐藤慧」。2024年版の予約受付を、8月16日より開始しております!



今年は、弊会フォトジャーナリストのふたりが取材に赴いた様々な国・地域から、日常のひとコマを写真とエピソードでお届けします。ヨルダン、ガーナ、シリア、東ティモール、パレスチナ、フィリピン、ザンビア、そして、岩手(陸前高田)。世界各地での取材を通して出会った一人ひとりの、かけがえのない日常を感じていただけるカレンダーとなっています。



安田菜津紀・佐藤慧メッセージ ~2024年カレンダーに寄せて

気候危機や紛争、人権の在り方など、世界には国境の内側だけでは解決の難しい課題が山積しています。それぞれの問題の大きさにめまいがしそうになりますが、より良い社会を育んでいく営みは、いつも足元の一歩一歩から始まります。そこにある日常の尊さや、すでに多様である世界の魅力に目を向けることで、千里の道も実り豊かなものになるのではないでしょうか。レンズ越しに視線を交わした子どもたち、それぞれの地で大切な人々と過ごす常ー。世界各地で頂いてきた「宝物」をみなさんと分かち合えましたら幸いです。







このカレンダーの売り上げも、各地への継続的な取材や、置き去りにされてはいけない社会課題、人々の声を伝える活動に大切に活用させていただきます。



サイズ展開は壁掛け・卓上の2種類。卓上カレンダーはリングも含めてすべて【紙製】で環境にやさしいデザインになっています。いずれも数量限定です。暮らしの中に、贈り物に、どうぞお買い求めください。

詳細・ご予約はこちらから▶︎https://d4p.world/news/21923/





認定NPO法人Dialogue for Peopleについて







世界の「無関心」を「関心」に変える



Dialogue for Peopleは、「すべての人の基本的人権が守られ、さまざま違いを越えて多様性が認められる世界」を目指し、さまざまな「伝える活動」を通して世界の「無関心」を「関心」に変えるための対話の礎を築く活動を行っている認定NPO法人です。フォトジャーナリストの安田菜津紀、佐藤慧が活動しています。

主に国内外の社会課題の取材・発信活動に加えて、継続的な社会のアップデートのため、次世代の発信を担う若者に向けた教育プログラムを提供しています。



公式ウェブサイト:https://d4p.world/

公式Facebook:https://www.facebook.com/Dialogue4People/

公式Instagram:https://www.instagram.com/d4p.world/

公式Twitter:https://twitter.com/dialogue4ppl



