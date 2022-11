[株式会社丸紅フットウェア]

11/16~11/29 の期間 トレンドの「明るいカラーのショートブーツ」や「厚底スニーカー」などをラインナップ



世界70カ国以上で愛用されている米国レザーシューズブランド ROCKPORT (ロックポート https://shop.rockport.jp/ シューズ総販売代理店:株式会社丸紅フットウェア) は2022年11月16日(水)から2022年11月29日(火)の間、玉川タカシマヤ本館2階 婦人靴売場にて期間限定のPOP-UPストアをオープンいたします。

ROCKPORT定番アイテムのほか、足元のおしゃれ度をアップさせる旬アイテムまで幅広く取り揃え、シューズをご購入いただいたお客様先着50名には、オリジナルスマホポーチをプレゼントいたします。









「妥協しない履き心地とスタイル」 を提案。パーティや年末年始に活躍するアイテムに注目。

毎日を快適に過ごすことができるテクノロジーと、スタイルを惹きたてるデザイン性を兼ね備えているロックポートのシューズは、「妥協しない履き心地とスタイルを提案する」 をコンセプトとしています。

2022年秋冬シーズンからは 【LIFE IN MOTION「一歩先の、もっと素敵な瞬間へ。」】 をブランドメッセージとし、より快適でスタイルアップできるシューズをご提案しています。





ROCKPORT 玉川タカシマヤ POP-UPストア



期間 : 2022年11月16日(水)~11月29日(火)

住所 : 〒158-8701 東京都世田谷玉川3-17-1 本館2階 婦人靴売場

営業時間 : 午前10時から午後8時 *最新情報は玉川タカシマヤの公式HPをご確認ください。

電話番号 : 03-3709-2222(大代表)

取扱商品 : ウィメンズパンプス、ブーツ、カジュアル、スニーカー







POP-UPストアおすすめアイテム1. Total Motion Kailyn Bootie /トータルモーション カイリン ブーティ



「一日中履いても痛くならず、疲れにくい」と、多くの女性から好評を得ている「Total Motion/トータルモーション」コレクション。パット入りのインソールが土踏まずを優しくサポート。さらに、歩行の際にかかる衝撃を吸収し、安定性や蹴り出しをサポートする屈曲性も備えるなど、快適な履き心地を追究したアイテムです。

玉川タカシマヤPOP-UPストアでは、これからのシーズンには欠かせないブーツをはじめ、7.5cmのハイヒール、フラット系パンプスなどをご用意。中でも、2022年秋冬のトレンドでもある明るいカラー、3.5cmの“ちょこんとヒール” がキュートなショートブーツは、パンツにもスカートにも合わせやすく、スタッフおすすめの一足です。



【商品情報】

Total Motion Kailyn Bootie (トータルモーション カイリン ブーティ)

販売価格 : 23,100円(税込)

品番/カラー : RPI-CJ0474M / バニラ(上記写真商品)

RPI-CJ0127M / ブラック

サイズ : 22.0cm ~ 24.5cm

ヒール高さ : 3.5cm

アッパー素材 : 天然皮革(牛)

ソール素材 : サーモプラスチック ウレタン





POP-UPストアおすすめアイテム2. Prowalker(R) Next Premium/プロウォーカー ネクスト プレミアム



1985年に世界で初めてウォーキング専用シューズとして発売した「Prowalker(R)/プロウォーカー」コレクションは、デザインだけでなく、歩きやすさにもこだわったアイテムです。最新作のProwalker Next/プロウォーカー ネクストは、アッパーに厳選された天然皮革を採用し、大人の女性に届けたいプレミアムスニーカー。トレンドの厚底スタイルを洗練されたカラーでまとめ、落ち着いたファッションにもフィットするデザインがポイントです。適切な硬度配分となるように設計されたアウトソールなど、高い機能性も特長。カジュアルスタイルの通勤時だけでなく、年末年始の旅行やお出かけにぴったりのスニーカーです。







【商品情報】

Prowalker Next Premium(プロウォーカー ネクスト プレミアム)

販売価格 : 22,000円(税込)

品番/カラー : RPI-CI9288M / タスカニー(上記写真商品)

RPI-CI9284M / ホワイト

RPI-CI9286M / ブラック

サイズ : 22.0cm ~ 24.5cm

アッパー素材 : 天然皮革(牛)

ソール素材 : エチレンビニールアセテート、ラバー







シューズ購入でオリジナルスマホポーチを先着50名様にプレゼント!



POP UPストアにてシューズをご購入いただいたお客様、先着50名様に、ROCKPORTのブランドカラーであるダークネイビーのオリジナル「サイドポケット付きスマホポーチ」をプレゼントいたします。ストラップ付なので、ポケットがないスタイルや、大きめスマホの方でも両手が使えて身軽にスマホを持ち運べる便利なスマホポーチは、スタイリッシュでアクティブなライフスタイルを提案するロックポートならではのノベルティです。









ポーチサイズ:16cm × 11cm

ストラップ周囲長:110cm

素材:ポリ塩化ビニル







【ロックポートの最新シューズは、公式サイトをご覧ください】



公式オンラインストア https://shop.rockport.jp/

公式Instagram @rockport_jp (https://www.instagram.com/rockport_jp/)





レザーシューズブランド「ROCKPORT(ロックポート)」とは







―ボストン生まれのシューズメーカー「ROCKPORT」は1971年に創業者であるブルース・カッツが「世界一履きやすい革靴を作る」ことを標榜し、スニーカーのアウトソールに革靴のアッパーを縫い付けた快適で画期的なシューズを開発し、販売したことから始まりました。創業以来、「妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供する」というブランド理念の元、1983年にはシューズメーカーとして初めてAPMA(全米足病学医師協会)から認定を受け、その後、世界初のウォーキング専用シューズ「ProWalker(R)/プロウォーカー」コレクションを発売。

―42.195km走り切れるビジネスシューズ―

当時の副社長がブランドのアイコンモデルであるビジネスシューズ「DresSports(R)/ドレスポーツ」を着用し、ニューヨークマラソンを完走するという偉業を成し遂げました。そして現代においても高機能で洗練されたデザインのパンプスを開発するなど、多様なカテゴリーにおいて革新的な靴を生み出し続け、世界70カ国以上の国で販売されております。

―2021年ブランド誕生50周年・2022年ブランド日本上陸35周年

「ROCKPORT」は、常に最新のテクノロジーとデザインを取り入れ、性別・世代に関わらず、全世界に多くのファンを持つレザーシューズブランドです。2021年にはブランド誕生から50周年を迎えました。

2022年秋冬シーズンからは【LIFE IN MOTION 「一歩先の、もっと素敵な瞬間へ。」】のブランドメッセージの下、今後も妥協しない快適な履き心地とスタイルを提供し続けます。





ブランド直営店オープンの経緯と店舗情報



2022年1月に株式会社丸紅フットウェアにより販売を継続することを発表して以来、多くのお客様より店頭販売再開のご要望をいただき、22年秋冬シーズンより本格的な出店を開始いたしました。



8月10日(水):ABC-MART GRAND STAGE GINZA 2階 メンズ フラッグシップコーナー

取扱アイテム>> メンズ ビジネスシューズ・カジュアル・スニーカー

8月24日(水):ROCKPORT 松屋銀座店3階 婦人靴売り場

取扱アイテム>> ウィメンズ パンプス・スニーカー

9月8日(木) :ROCKPOPT 京王百貨店新宿店5階

取扱アイテム>> メンズ・ウィメンズ ビジネスシューズ・カジュアル・スニーカー

10月14日(金):ROCKPOPT 東京ソラマチ POP UPストア *11月27日まで

取扱アイテム>> メンズ・ウィメンズ ビジネスシューズ・カジュアル・スニーカー

11月2日(水):ROCKPORT 西武池袋本店 8階 西武スポーツ

取扱アイテム>> メンズ・ウィメンズ カジュアル・スニーカー





「ROCKPORT 玉川タカシマヤ POP-UPストア」は、株式会社丸紅フットウェアが運営する直営のPOP-UPストアとしては初の23区西部への出店であり、引き続き、お客様の声にお応えできるよう店頭販売の拡大を進め、お客様に愛されるブランドとなることを目指して参ります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-16:16)