6月24日オープンのAm Amp 公式FC「CABINETS」にて、ライブ後メンバーに会える特典付き会員限定Sチケット抽選受付開始



アーティストとファンの応援文化の新しいカタチを提唱するOIKOS MUSIC株式会社(所在地:東京都千代田区 以下 OIKOS MUSIC)は、音楽事業、俳優マネジメント業等を手掛ける株式会社ナムクリエイション(所在地:東京都中央区 以下 ナムクリエイション)とエージェント契約を締結し、起業家・俳優・音楽家と多方面で活動中の須賀京介率いる「Am Amp(読み:アムアンプ)」の音楽活動を全面的に支援することとなりましたのでお知らせいたします。







Am Ampは、数々のアーティストへ楽曲提供や編曲、ミックスを手掛けてきた須賀京介が『都内・一人組バンド』として2022年8月より活動を開始。宮城紘大(Drums)、矢沢もとはる(Bass)、JOHN(Guitar)の3名が新たに加わり、枠に囚われることのないジャンルレスな音楽を武器に、活動を加速させていきます。



新体制 ”Am Amp” は、6月28日(水)に新EP 「where (Am) we?」をデジタルリリース、7月27日(木)には、代官山UNITにて1st ワンマンライブ「where (Am) we?」の開催が決定しております。新EP「where (Am) we?」には、M1: トロイメライ、M2: 罪綴り、M3: psyco の3曲を収録しており、3曲全ての作詞・作曲を須賀京介が担当しています。



また、1st ワンマンライブ「where (Am) we?」実施に先駆け、Am Amp 公式ファンクラブ「CABINETS(https://am-amp.jp/)」を6月24日(土)に開設、6月24日20:00~6月28日 20:00まで、ファンクラブ会員限定で、ライブ終演後にメンバーと会える権利やオリジナルデザインTシャツなどの特典付きスペシャルチケットの抽選受付を行います。一般チケットは、7月4日(火)よりイープラスにて販売を開始します。



今回OIKOS MUSICは、エージェント契約に基づき、Am Ampの新EP「where (Am) we?」の楽曲制作支援に加え、アーティストマネジメント、楽曲プロモーション支援など、音楽活動を全面的にバックアップしており、新EP「where (Am) we?」による OIKOS(原盤権NFT)※1 の販売も行っていく予定です。

新進気鋭のジャンルレスな Am Amp にぜひともご注目ください。



※1:OIKOSとは、楽曲原盤権のうちのサブスクリプションサービスによって生み出される収益に限定した収益分配権を小口化し、NFT(ノン・ファンジブル・トークン)化したものです。詳細は、OIKOS MUSICが運営する公式Note(https://note.com/oikos_music/n/n30f6bea589d0 )をご参照ください。





アーティスト情報







Am Amp(アムアンプ)

2022年 8月、数々のアーティストへ楽曲提供や編曲、ミックスを手掛けてきた須賀京介が『都内・一人組バンド』として結成。

2023年6月24日より、新メンバーにBa: 矢沢もとはる、Dr: 宮城紘大、Gt: JOHNが加わり、新体制で活動開始。ビジュアル系バンド、邦ロック、俳優など、多岐にわたるエンターテイメント活動の経歴を持つメンバーが集い、枠に囚われることのないジャンルレスな音楽を展開している。



URL:https://am-amp.jp/

Twitter:@AmAmp_Official

Instagram:am_amp_offiiicial





リリース情報





2023年6月28日(水)より各音楽ストリーミングサイトにてデジタルリリースする新EP「where (Am) we?」には、トロイメライ、罪綴り、psycoの3曲が収録されています。3曲とも、ヴォーカル・ギター・キーボードを担当する須賀京介が作詞・作曲を手掛けています。



タ イ ト ル:where (Am) we?

収 録 曲:[M1]トロイメライ

[M2]罪綴り

[M3]psyco

※作詞 / 作曲:Kyosuke Suga(3曲全て)

リリース 日:2023年6月28日(水)※全世界デジタル配信

配 信 U R L:https://lnk.to/am-amp-where-am-we(6/28より順次公開)



<罪綴りミュージックビデオ>

公開日:2023年6月30日(金)

U R L :https://youtu.be/df-TGlE0Kvc (6/30 21:00プレミア公開)

※MV公開を記念して、6月30日 21:00 よりFC会員限定でメンバーとの同時視聴会を予定しています。詳細は、ファンクラブ情報よりご確認ください。





ライブ情報







イベント名:where (Am) we?

出 演:Am Amp

会 場:代官山UNIT(https://www.unit-tokyo.com/)

形 式:スタンディング(声出しOK)

開 催 日:2023年7月27日(木)

開 場:18:00

開 演:19:00

チ ケ ッ ト:・特典付きFC限定Sチケット|12,800円 (限定100枚)

※特典付きFC限定Sチケットの詳細はファンクラブ情報に追記しています

・一般チケット|6,600円(イープラスにて7月4日18:00より販売予定)





ファンクラブ情報





6月24日に新規開設するAm Amp公式ファンクラブ「CABINETS」では、ライブチケットの先行予約や、限定映像の展開、メンバーとのグループチャットなど、ファンクラブ会員に向けた様々な限定コンテンツを発信していきます。

URL:https://am-amp.jp/



<入会情報>

CASUAL:月額 960円(税込)

FIRST CLASS:月額 5,500円(税込)

※お支払いには「クレジットカード決済」 がご利用いただけます



注意事項

※更新日(次回決済日)は、入会から30日後ではなく、毎月1日となります

※会員サイトご入会をご希望の方は、利用規約等を必ずご確認ください



<MV同時視聴会>

ファンクラブ会員限定で、6月30日(金)公開のミュージックビデオをメンバーと一緒に視聴できる同時視聴会を開催します。

同時視聴会日時:2023年6月30日(金) 21:00~

視聴URL:https://youtu.be/df-TGlE0Kvc(※6/30 21:00にプレミア公開)



<1st ワンマンライブ「where (Am) we?」FC限定Sチケット>

料 金:12,800円

内 容:・優先入場

・限定デザインのメモリアルフォトチケット

・限定デザインのオリジナルTシャツ

・終演後メンバーとのMeet & Greet

数 量:限定100枚

先 行 受 付:2023年6月24日(土) 20:00 ~ 6月28日(水) 20:00

当 落 発 表:2023年7月1日(土) 10:00

入 金 期 限:2023年7月1日(土) 10:00 ~ 7月3日(月) 23:59





【会社概要】

日本の音楽産業のさらなる発展とアーティスト支援に繋がるプロジェクトをつくりたいとの思いから発起。楽曲原盤権のNFTマーケットプレイスの運営を始め、次世代を担うアーティストの発掘・育成、テクノロジー普及・グローバル化などの変化の激しい今の社会に呼応したアーティスト支援、文化投資に対する価値観の広がりを推進するための組織として運営しています。



企業名:OIKOS MUSIC株式会社

代表者:代表取締役 宮田 亮平

代表取締役 小林 祐二

代表取締役 市村 昭宏

特別顧問 丸山 茂雄

所在地:東京都千代田区麹町1丁目4番地4

設立日:2022年4月15日

事業内容:マーケットプレイスの運営、アーティストの発掘・育成支援、音楽コンテンツの作成など

サイト: https://oikosmusic.jp/



