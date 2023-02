[三菱ケミカルグループ株式会社]



三菱ケミカルグループ(以下「当社グループ」)はこのたび、下記のとおり新しいグループ理念(Purpose, Slogan, Our Way)を策定し、2023年2月から社内外に向けたコミュニケーションを開始することをお知らせします。

当社グループは、すべての従業員がグローバルに共有するこのグループ理念のもとで成長を実現し、企業価値を向上させることにより、顧客や株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーへ貢献していきます。





Purpose







当社グループが何をめざし、なぜ存在するのかを示したものです。2011年から当社グループを導く「北極星」として掲げ続けてきたKAITEKIの実現に向けた力強く前向きな意志と、ステークホルダーに対する私たちの約束を表しています。





Slogan









Purpose実現に向けて当社グループが実践すべきManagement of Technology(価値あるイノベーションの創出。MOT)、Management of Economics(経済的付加価値と株主還元の向上。MOE)、Management of Sustainability(持続可能な未来への貢献。MOS)の3軸を、「Science. Value. Life.」と端的に表現したものです。当社グループはよりよいイノベーションによって(Science)、すべてのステークホルダーへ価値を提供し(Value)、人々の健康な暮らしや社会と地球の持続可能性に貢献して(Life)、KAITEKIの実現をリードしていきます。





Our Way







Purpose実現に向けて当社グループ全員が大切にすべき心構えで、日々の業務遂行や意思決定に当たって常に意識し実践します。一人ひとりの誠実な姿勢と、他者を尊重する行動を基盤として、果敢な挑戦と多様な共創を通じて、ステークホルダーとの約束を完遂するというストーリーを、5つの心構えとそれぞれ3つの具体的な行動で示しています。





サーキュラーエレメント









グループ理念を象徴する視覚的イメージとして「サーキュラーエレメント」を採用します。これは、KAITEKI実現に向けたMOT、MOE、MOSによる価値創造サイクルを表現するとともに、サーキュラーエコノミー、炭素循環、守るべき地球、“One Company, One Team” を表しています。





三菱ケミカルグループとは

三菱ケミカルグループは、化学を基盤とした革新的なソリューションで、人、社会、そして地球の心地よさが続いていくKAITEKIの実現をリードするため、機能商品、ケミカルズ、産業ガス、ヘルスケアという4つの分野で事業を展開するスペシャリティマテリアルズカンパニーです。世界で約7万人の従業員が、「Science. Value. Life.」のスローガンのもと、モビリティ、エレクトロニクス、ヘルスケア&ライフサイエンスなどの成長市場で活躍しています。三菱ケミカルグループ株式会社は東証プライム市場に上場しています(コード番号: 4188)。詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.mcgc.com/



