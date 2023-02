[株式会社ファインデジタル]

株式会社ファインデジタル(所在地:大韓民国、CEO:Kim,Yong Hoon)は、2023年2月4日(土) ~2月8日(水) の5日間、各対象ECモールにて最大3,000円引きの立春ゴルフ応援キャンペーンを実施いたします。







■キャンペーンの詳細





開催期間





2月4日(土) 0:00 ~2月8日(水) 23:59







購入先





楽天市場、 Yahoo!ショッピング、 au PAYマーケット、 My Smart Store







割引対象商品





ゴルフ距離計 ファインキャディ(J3ミニ, J300 , J500 , J1000)







割引額





J500 :2,000円

J3ミニ/ J300 / J1000 :3,000円







同期間に開催される各ECモールキャンペーン





1.楽天市場「お買い物マラソン」:エントリー必須

期間:2/4(土)20:00 ~ 2/11(日)1:59

詳細:全商品ポイント5倍。0,5のつく日(2/5(日),2/10(金))はポイント10倍



2. Yahoo!ショッピング「倍!倍!ストア」:エントリー必須

期間:2/4(土)0:00 ~ 2/6(月)23:59

詳細:全商品ポイント5倍。5のつく日(2/5(日))はポイント10倍



■ファインキャディ製品特徴

1.主な機能

・ピンファインダー測定とスマート振動アラーム機能搭載

ピンの周辺に複数の障害物が存在しても、

手ブレ補正がなくてもピンを正確に捕捉します。

「ピン区別振動アラーム」搭載で、ピンファインダー使用時に

起こり得る誤測定の可能性を限りなく低くしました。

一般測定完了時には1回の振動を、ピンファインダーの測定完了時には

2回の振動でお知らせをします。また、画面にも旗の表示が表れ、目でも確認できます。











・高低差補正機能搭載

ボタン1つでスロープモード、ノンスロープモードの切り替えが可能です。

スロープモードで測定時、高低差を考慮した補正距離を提供し、

より正確なラウンドをお楽しみいただけます。

ノンスロープモードが適用されている際には外部LED指示灯が赤く点灯されます。





・メートル・ヤード切り替え可能

ボタンを1回押すことで距離単位をメートルからヤード、

ヤードからメートルに切り替えられ、自分に合った距離設定が可能です





2.その他の機能

・C-Type端子の充電式バッテリー

Androidスマートフォンと互換可能なUSB Type-Cの充電端子を適用。

いつ電池が切れてしまうかわからない電池交換式製品と比べ

安心してプレーを行うことが可能です。

モデルによっては、1回の充電で最大8,500回まで測定できます。





・生活防水機能搭載

防水等級IPX4が適用され、全方向からの防水可能。

プレー中の突然の雨や水しぶきにも安心してお使いいただけます。

※生活防水の範囲を超える強い水圧露出や洗濯機、浴槽への投入、

プールや池、湖、海水落下などについての無償修理サービスは提供しかねます。





・安心の2年保証と充実サポート

ファインキャディでは全ゴルファーに安心してラウンドを楽しんでもらえるよう、

2年の保証期間を提供しております。

保証期間内であれば無料で修理・交換サービスを行っておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

※保証内容の詳細は製品に同封された取扱説明書をご参考ください。





■割引対象各商品の特徴

1.J500



・J300を超えた最新モデル

長距離測定だけでなく、ターゲットまでの距離も

小数点以下1桁までの表示が可能となりました。



・ファインデジタル史上最速

測定速度が飛躍的に上昇し、正確にターゲットを捕捉できるように設計。

一般測定では120m未満を0.03秒台、ピンファインダー測定0.2秒台で

素早く測定することが可能です。

※本数値は弊社内部テストを基づいて、使用環境(天候、周囲の状況など)により

実際の測定速度は異なる場合がございます



・価格

メーカー希望価格:25,900円(税込) →クーポン使用時の割引価格:23,900円(税込)



・商品販売URL

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/finecaddie/j500/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/finecaddie/j500.html

※J500モデルはau PAYマーケットとMy Smart Storeでは現在販売されておりません。



2.J300



・ファインキャディの人気モデル

発売から多くのお客様に愛されている定番モデル。

スマート振動アラーム機能、ピンファインダー測定機能も搭載されています。



・最大測定距離1,093yd

3.2ydから最大1,093ydまでの距離測定が可能であり、

短距離だけではなくロングホールでの長距離も誤差なく正確に測定が可能です。



・価格

メーカー希望価格:22,900円(税込) → クーポン使用時の割引価格:19,900円(税込)



・商品販売URL

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/naviquest-shop/10000082/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/naviquest-shop/j300.html

au PAYマーケット :https://wowma.jp/item/567729576?spe_id=rank_item_2

My Smart Store:https://finedigital.mysmartstore.jp/products/100071770



3.J3 ミニ



・安定感の高いグリップ感と超小型コンパクトサイズ

手首への負担が少なく、疲れにくく設計されています。

安定的なグリップ感が照準を合わせやすくし、

正確にターゲットを測定することができます。

また、約9.3cm×6.2cmの大きさで重さも140gと超小型に

設計されており、距離計をポケットに入れる方にオススメです。



・鮮明で視認性が高いディスプレイを実現

多重膜コーティングの6倍率広視野角・高透過率LCDを採用しており、

一般LCDと比較して透過率が2倍以上向上しました。



・価格

メーカー希望価格:26,900円(税込) → クーポン使用時の割引価格:23,900円(税込)



・商品販売URL

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/naviquest-shop/10000104/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/naviquest-shop/j3b.html

au PAYマーケット : https://wowma.jp/item/576208183

My Smart Store:https://finedigital.mysmartstore.jp/products/100073925



4.J1000



・2カラーOLED搭載モデル

日差しが照りつける昼間でも、ナイターゴルフでも鮮明なディスプレイ表示で

測定結果を素早く認識できます。また、環境に合わせてディスプレイの

文字の明度を調整も可能です。



・フル充電で8,500回測定可能

1回のフル充電で最大8,500回測定可能。

1ラウンド(18ホール)で100回使用したとしても、

80回以上ラウンドを回ることができます。

※消費電力はないものとする



・価格

メーカー希望価格:29,900円(税込) →クーポン使用時の割引価格:26,900円(税込)



・商品販売URL

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/naviquest-shop/10000084/

Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/naviquest-shop/j1000.html

au PAYマーケット :https://wowma.jp/item/566686220

My Smart Store:https://finedigital.mysmartstore.jp/products/100073989



■ファインキャディとは

ファインキャディはナビゲーション市場にて認められたGPS技術に基づき、ゴルフ距離測定器事業をリードしてきました。GPS系に限らず、レーザー系のJ100を皮切りにJ300、J1000のレーザーゴルフ距離測定器が各ECモールで人気を博しました。特にJ300は2020年リリースされてから間もなく、ランキング1位を獲得し、2022年3月まで一月も欠かさずデイリーランキングで1位をキープし続けました。



■これまでのファインデジタルの歩み

1992.10:(株)グリム電子設立

1999.08:(株)ミッション情報システム 合併

1999.09:(株)ファインデジタルへ社名変更

2000.05:コスダック上場

2002.04:社屋の完成及び移転

2002.06:ナビゲーション事業開始

2010.11:「2011 AT&D KOREA BRAND」 選定

ドライブレコーダー事業開始

2011.07:「2010年ベンチャー1000億企業」 受賞

2017.06:「自動運転国策課題企業」 選定



■ファインデジタルについて

“自動車IT分野で最高の製品とソリューションを提供”

1992年以来、革新的なカーエレクトロニクスシステムの大手メーカーとして、ファインデジタルは韓国で確固たる地位を築いてきました。ダッシュボードカメラやGPSナビゲーションなどの自動車機器を開発し、ファインデジタルのトレードマークであるファインビューとファインキャディも業界で大きな認知度を獲得しております。

ファインデジタルは、イノベーションの強化を通じて、市場で定評のあるハイパフォーマンスと品質を実現し、顧客満足度の向上に貢献しております。現在、ファインデジタルは韓国を超えて製品とサービスを提供し、自動車エレクトロニクス産業のグローバルエキスパートになるために前進しております。



【会社概要】

会社 :株式会社ファインデジタル

住所 :Finedigital INC. 7th Floor, Fine Venture Bldg., 41, Seongnam-daero 925 Veon-gil,

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-828 Rep. of KOREA

代表者 :CEO Kim, Yong Hoon

設立 :1992年10月

事業内容 :GPS 自動車用ナビゲーション・ドライブレコーダー・ゴルフ距離測定器

ホームページ :http://www.fine-caddie.com/



