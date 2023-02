[株式会社VOYZENTERTAINMENT]

業界の常識を覆す次世代ボーイズグループ「VOYZ BOY」の「VOYZ BOY特集<Wake Up!>」が、日活株式会社が運営するCS放送「映画・チャンネル NECO」において、2月26日より放送が開始されることをお知らせいたします。「VOYZ BOY特集<Wake Up!>」は、最新LIVEとドキュメンタリーのふたつの切り口で構成されており、2ヶ月連続の特集企画として放送予定です。第一弾では、2022年12月23日に豊洲PITで行われた「VOYZ BOY AWARD 2022」の舞台裏の様子を、第二弾では、LIVEの裏側や、新体制への移行が発表された後の新体制メンバーで行われた合宿や、2月3日に開催された「VOYZ BOY LIVE 2023 in SHINAGAWA vol.0」の裏側の様子などを密着する内容になっています。







■「VOYZ BOY特集<Wake Up!>」放送日時(初回放送):

「Wake Up! VOYZ BOY Live 2022 @豊洲 PIT」

<放送>2月26日(日)11時20分~13時40分 <配信>2月26日(日)14時~



「Wake Up! VOYZ BOY 《side B》完全版」

<先行配信>2月26日(日)14時~ ※一部内容のみとなります

<放送>3月28日(火)20時~21時 <配信>3月28日(火) 21時~



■「VOYZ BOY特集<Wake Up!>」特設サイトURL:

https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1199



■ 「VOYZ BOY特集<Wake Up!>」予告動画URL:

https://youtu.be/3pNlnVD2woo



■VOYZ BOYコメント:

グループ最大規模の豊洲PITでのLIVE。コロナの悔しい期間を乗り越えてやっと豊洲まで辿り着きました。少し時間はかかってしまいましたが僕達の夢である東京ドームに着実に近づいて来ています。今回のVOYZ BOY特集は豊洲から2月3日にあった卒業ライブの裏側の密着です。卒業メンバーの想い、そしてグループに残るメンバーの想いを映像を通して伝えられるものになっています。3月の神奈川県民ホール、7月のTDCホール。僕等にとって一つ一つ絶対に失敗できないライブがこれから待っている中、今の僕達を知っていただける番組を是非ご覧ください。



■映画・チャンネル NECOについて:

日本映画の最新ヒット作から名作、掘り出し作品までたっぷりとお届け!さらにドラマやアニメ、バラエティ、音楽ライブなど、選りすぐりの番組だけをお届けする、再発見・新発見エンターテイメントチャンネルです。視聴可能世帯数は約750万世帯(2022年11月末時点)。スカパー!(CS223)/スカパー!プレミアムサービス(Ch.633)、全国のケーブルTV、IPTVでも視聴可能です。

映画・チャンネル NECO 公式Twitter:https://twitter.com/chneco





「VOYZ BOY」について









2018年結成のボーイズグループ。SNS総フォロワー数は300万人超。最新曲のMV「H2O」は総再生回数100万回を突破。2022年2月20日に開催したVOYZ BOY LIVE 2022「stories」(Zepp Haneda)では、チケットが事前にSOLD OUT。7月10日に行われた立川ステージガーデンでのLIVEも事前完売・満員にて成功させ、8月には、関西コレクションへメインステージでのアーティスト出演も果たしている。2月3日(金)に開催された、「VOYZ BOY LIVE 2023 in SHINAGAWA vol.0」を以て、10名がグループを離れ13名体制に。2023年は、3月18日(土)神奈川県民ホール、7月9日(日)にTOKYO DOME CITY HALLでの単独LIVEの開催が決定している。



