[Pecron Trading (HK) Co., Limited]

コンセントが使えない場合に家電製品へ電力補給。



Pecron Trading (HK) Co., Limited【ペクロン,所在地:香港、代表取締役 史為新、以下「Pecron」】は2012年に設立した営業・開発・製造が三位一体となり、世界各地のお客様のニーズに応え、安全で高品質なポータブル電源とソーラーパネルの開発を目指して先端技術会社。









平素をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。『Pecron・ペクロン』は感謝の気持ちを込めて『秋の大感謝祭キャンペーン』を開催いたします。





【期間】



2022年11月11日(金)00:00 ~ 11月20日(日)23:59





【店舗】



◆ 『Pecron』公式HP:https://pecron.jp

◆ Amazon公式: https://amazon.co.jp/pecron



プレゼント抽選について、キャンペーン期間中にPecron公式Twitterアカウント(@pecronjapan)をフォローして、該当する投稿をリツイートすると、その場で合計3名様にプレゼントが当たる!



下記、キャンペーン詳細になります。





【オススメ製品】



◆ Pecron E1500 PROポータブル電源 + 2枚 200Wソーラーパネル セット



一般販売価格:358,000円(税込)

セール特価(税込):214,800円 (40% OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】:https://www.pecron.jp/products/e1500pros2

【Amazon】:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BLS3GQQ3









◆ Pecron E2000LFP ポータブル電源+2枚 200Wソーラーパネル セット



一般販売価格:359,000円(税込)

セール特価(税込):244,100円 (32% OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】: https://www.pecron.jp/products/e2000lfps2

【Amazon】:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BGNY47SC





◆ Pecron E2000LFP ポータブル電源+1枚 200Wソーラーパネル セット



一般販売価格:252,600円(税込)

セール特価(税込):202,080円 (20%OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】: https://www.pecron.jp/products/e2000lfps1

【Amazon】:https://www.amazon.co.jp/dp/B095KQWPCR





「ポータブル電源と折りたたみソーラーパネルを併用すると昼間貯めた電気を夜に使う、電気代を節約できます。」



◆ Pecron E1500 Pro ポータブル電源



一般販売価格:133500円(税込)

セール特価(税込):122820 (8%OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】:https://www.pecron.jp/products/pecron-e1500-pro-power-station

【Amazon】:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4FS5774



◆ Pecron E2000LFP ポータブル電源



一般販売価格:169000円(税込)

セール特価(税込):152100 (10%OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】:https://www.pecron.jp/products/pecron-e2000lfp

【Amazon】:amazon.co.jp/dp/B0B96SFLTY



◆ Pecron E3000 ポータブル電源



一般販売価格:289500円(税込)

セール特価(税込):246075 (15%OFF)

商品ページ:

【Pecron公式HP】:https://www.pecron.jp/products/pecron-e3000

【Amazon】:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B96WZV5P







ぜひ、20日(日)までにPecronの激安キャンペーンを見逃せないでくださいませ。



※セール対象商品や価格は、店舗や期間によって異なります。詳細は各店舗ページにてご確認ください。

※在庫状況などにより、セール期間よりも早く終了となる場合がございます。

※在庫状況などにより、発送が遅延となる場合がございます。

※セール内容や価格は変更となる場合もございます。予めご了承ください。





Pecron会社概要



会社名:Pecron Trading (HK) Co., Limited

所在地:RM 023,9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(Stage 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT Hong Kong

代表者:史為新

事業内容: ポータブル電源とソーラーパネルの営業・開発・製造

公式サイト:https://www.pecron.jp

E-mail:marketing.jp@pecron.com

▼Pecron Japan公式Facebook

https://www.facebook.com/pecronjp.inc

▼Pecron Japan公式Instagram

https://www.instagram.com/pecronjapan

▼Pecron Japan公式Twitter

https://twitter.com/pecronjapan

▼お問い合わせ

https://www.pecron.jp/pages/support



