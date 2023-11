[株式会社CoDigital]

この度、塾生情報局、IESE Business Schoolと連携し、大学生向けに海外MBA/MIM卒業生のキャリアについて知る機会を提供します。



IESE Business School、塾生情報局は大学生向けにMBA/MIM卒業生によるトークセッションを開催し、大学生に海外MBA/MIM(大学院)に関するキャリアについて知る機会を提供します。





トークセッション/説明会概要





開催日時:2023年12月21日(月) 20:00~21:15

開催場所:オンライン

定員 :先着100名

対象 :大学1年生~大学4年生

言語 :日本語

申し込み:https://forms.gle/ZSz69b5EsxNbU7Ly6

アーカイブ:なし



※慶應義塾大学以外の大学に所属の方もご参加頂けます。

※大学3~4年生からのエントリーを優先させて頂きます。

※大学生向けのプログラムとなっておりますが、卒業生でMBA/MIMに興味がある方もご参加可能です。



お問い合わせは下記のメールアドレスにて受け付けております。



塾生情報局 運営事務局

info@info-jukusei.com



登壇者紹介







・玉置 輝英

MBA卒業生(2021年、アマゾンジャパン勤務)

慶應大学商学部2014年卒





・西田 朋史

MBA卒業生(2016年、IESE MBAアドミッションズ担当)





・Luis Go

MBA卒業生(1996年、IESE MiMアドミッションズ担当)





IESE Business Schoolについて







IESE Business School(イエセ)は、スペイン発祥の世界トップランクのビジネススクールです。バルセロナに本拠地を置き、マドリード、ニューヨーク、ミュンヘン、サンパウロにキャンパスを展開しています。Financial Timesによる「2023年世界MBAランキング」において世界3位を獲得している世界的なMBAスクールとなっております。



会社での実務経験者向けのMBA(Master of Business Administration)プログラムに加え、大学卒業直後から参加可能なMIM(Master in Management)プログラムを提供しています。また、MBAプログラムにも大学最終学年等から入学権利を確保できるYTPという制度もあります。



申し込み:https://forms.gle/ZSz69b5EsxNbU7Ly6



IESE Business Schoolホームページ

日本語サイト(公式): https://blog.iese.edu/japan/

日本語サイト(非公式・在校生が運営):https://iese-japan.com/

英語サイト(公式): https://www.iese.edu/



Financial Times Business School Rankings MBA 2023

https://rankings.ft.com/rankings/2909/mba-2023



塾生情報局について







塾生情報局は2016年に設立された、慶應義塾大学生向けに情報を発信するSNS・WEBメディアです。SNSの総フォロワー数は6万人を超えており大学内で最大規模となっております。学生目線から慶應生(塾生)の学生生活における課題解決、国内・国外でのチャレンジの支援など、情報発信を通じて慶應生に貢献することを目指し現役慶應生及び慶應OBにより運営されています。



塾生情報局関連リンク

https://links.info-jukusei.com/



HP: https://info-jukusei.com/

Instagram: https://www.instagram.com/info_jukusei/

Twitter: https://twitter.com/info_jukusei

LINE: https://page.line.me/jukusei



CoDigitalについて / About CoDigital, inc.







CoDigitalは、国内企業及び、ヨーロッパ、北米、南米、アジアに拠点を置く外国企業向けにマーケティングサービスを提供しているデジタルマーケティングエージェンシーです。デジタルマーケティングを主軸に戦略策定から実行支援、分析・改善までを一気通貫して提供しております。



本イベントと株式会社CoDigitalには、弊社代表の澤木が塾生情報局の創設者であるという関係性がございます。



名称 :株式会社CoDigital

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

資本金:1,000,000円

代表 :澤木 武志

設立 :2022年4月

HP :https://codigital.co.jp/



日本語でのお問い合わせはこちら

https://codigital.co.jp/contact





CoDigital, inc. is a Japanese Digital Marketing Agency providing marketing services to domestic companies and foreign companies based in Europe, North America, South America, and Asia. We provide a full range of services from Market Research to Strategic Planning, Implementation, Analysis and Evaluation.



There is a relationship between this event and CoDigital, Inc. , as our representative, Sawaki, is the founder of the Info_jukusei, a media for Keio University Students.



Company:CoDigital, inc.

Address :〒150-0001, Kuwano Building 2F, 6-23-4, Jingu-mae, Shibuya, Tokyo, Japan.

Capital :JPY 1,000,000

President:Takeshi Sawaki

Founded:April 2022

Website:https://codigital.co.jp/en



Please feel free to reach out to us at any time.

https://codigital.co.jp/en/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-19:16)