日本初上陸のオントロジカル・コーチングで次世代リーダーの育成を支援する35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社(本社:東京都渋谷区、CEO桜庭理奈)は、オントロジカル・コーチングを用いた次世代リーダーシップ養成スクール『Leader as Coach リーダー・アズ・コーチ』の商標登録が完了したことをお知らせします。









商標登録の概要

商標名称:Leader as Coach リーダー・アズ・コーチ

商標権者:35 CoCreation合同会社

登録番号:第6748262号

登録区分:第41類





Leader as Coarch(R) とは

日本初上陸のオントロジカル・コーチングを採用した次世代のリーダーシップ養成スクールです。

社会環境が複雑性を増し、不確実で予測不可能な今の時代、過去の経験値だけを頼りに課題解決することが難しくなっています。課題解決を実行する人間そのものを根源からアップデートすることで、自律的な課題解決能力を習得できるオントロジカル・コーチングをベースにしたプログラムを提供し、日本の次世代リーダーの育成を支援しています。基礎を学べるFoundationコースから、応用編のApplicationコース、上級編のMasterコースの3つを展開しています。

次世代リーダーシップ養成スクール ~Leaders as Coach(R)~の詳細は、下記ウェブサイトよりご覧ください。

https://35cocreation.com/ontological-coaching-school/







オントロジカル・コーチングとは

従来のコーチングが個の行動を変えることで、目指すゴールや目標を達成する支援をするものであるのに対し、当スクールで用いるオントロジカル・コーチングでは、Body(身体)・Emotion(感情)・Language(言葉)の3つの領域のBeing(在り様)に焦点を当てます。

多くのコーチングにおいては、クライアントの行動に焦点を当て、行動の変容を促す対話を重ねます。一方、その行動を起こす人そのものに焦点を当てるのが、オントロジカル・コーチングです。自分自身を捉え直すことは、価値観・信条・倫理観・判断軸を捉えなおすことであり、今までとは異なる総合的な判断ができる”戦略的洞察”をもって課題解決に臨めるようになります。







35 CoCreation合同会社について

35 CoCreation(サンゴ コ・クリエーション)合同会社は、「ヒトの心・身・信の3つの領域の真(オーセンティシティ)を統合することを通して、リーダーシップの進化を大胆に促進し、地球を次世代へ手渡していくリーダー人材を開発する」をミッションに掲げ、日本初上陸“オントロジカル・コーチング”のアプローチに基づいた組織開発、次世代のリーダーシップ開発、人材育成、組織風土改善を支援するコーチング事業を運営しています。

オントロジカル・コーチングは、自分自身の価値観・信条・倫理観、思考傾向など自身の在り方を理解することで行動習慣を本質的に変える、ヒト起点の改革を支援します。この改革を通じて、組織における価値創造、人材育成、組織改革を実現します。





35 CoCreation合同会社

公式サイト:https://35cocreation.com/

スクールへのお申込み・お問い合わせ: contact@35cocreation.com



