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プロ eスポーツチーム『FC』、『Apex Legends Global Series year3 ProLeague』参戦決定！

［株式会社 PrettyWoman］

『FC Destroy』が「ALGS year3 ProLeague Split1」に出場！

株式会社PrettyWoman（本社：東京都中央区築地6丁目18番地3 代表者：梶本瑞希）が運営するプロeスポーツチーム『FC』内の『FC Destroy』は、2022年11月6日～12月11日にかけて開催される、エレクトロニック・アーツが主催するバトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の『Apex Legends Global Series（以下、ALGS）year3　ProLeague Split1』に出場いたします。






大会詳細

「ALGS」とは、3人1組のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の世界最高峰を決めるeスポーツ大会です。3回目となる今大会は、「Apex Legends」史上最大規模での開催となります。

ALGSについて：https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/compete
配信URL：https://www.youtube.com/channel/UCsCvBHQucEbAyQPypuOCA_w


出場メンバー




破壊ハンマードリル （HammerDrill）

昨年の大会では、攻撃的なスタイルでチーム引っ張り世界大会を経験し「破壊神」とも呼ばれた男！FC Destroyのインゲームリーダーを務める。

Twitter
https://twitter.com/HammerDrill555
YouTube
https://youtube.com/channel/UCIQkXqepG_LaZXiLaf1a96g





うみちゃんらぶち（UmichanLoveti）

高い個人スキルと火力を持ち、今季からFC Destroyに加入！
ALGSで暴れてくれることに期待。

Twitter
https://twitter.com/UmichanLoveti
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIFgDcYAhrBYYkHrW8aYr_A



床ペロデター（yukaPEROdater)

圧倒的なチームのサポートと、世界大会を経験し更に個人スキルを上げ、今季のALGSで活躍する事に期待。

Twitter
https://twitter.com/perodator
YouTube
https://youtube.com/channel/UCM62B_7hp9RKawrKvCBEhOA



FC（Fascination Colors）概要


株式会社PrettyWomanが運営するプロeスポーツチーム。

プロチーム活動として、ApexLegends部門の『FC Destroy』、ApexLegends Mobile部門の『FC Ardent』、Pancake Gamesとのコラボチーム『FC PG』の３チーム、SNS及び配信活動としてストリーマー部門を持つ。

『Fascination=魅力・魅惑』『Colors=色彩』という2つを組み合わせ『FC』というチーム名称で、プロeスポーツ選手・ストリーマーのマネージメント、大会及びイベント運営などの活動を行う。



■FC公式HP
https://www.prettywoman.co.jp/
■FC公式Twitter
https://twitter.com/FC_eSports_
■FC公式 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCg2jyAERe4zmuLDRBBDI3Qw
■FC公式Instagram
https://www.instagram.com/fc_esports_pw/
■FC公式TikTok
https://www.tiktok.com/@fc_channel_?is_from_webapp=1&sender_device=pc
■FC PG公式 Twitter
https://twitter.com/FC_PG_
■FC PG公式 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCpaDLMDLuIzlvSYCwlMT8EA



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【GlowBank】

【LEVEL∞】 https://www.pc-koubou.jp/pc/game_fc_destroy.php

【THINGMEDIA】 https://thingmedia.co/

【G-MASTER】https://www.mouse-jp.co.jp/?adid=nt_ggsa&argument=QzuaYF3M&dmai=a5e66fbe5db8dd&gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLSoQM-yxCrZpP0_AZdgDuCrRayBCxly8QghKeI8PQviOr8WjtMFrOMaArUREALw_wcB

【Void Gaming】https://voidgaming.jp/?gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLRexYBuL11LVleJGRDWzxh3UBaHMcb-5-coK-En19FDucANNg4AFxYaAuv0EALw_wcB

【汐華】https://ginza-yuuka.gorp.jp/



株式会社PrettyWoman概要



株式会社マーケティングシステム研究所のグループ会社として、2021年12月に株式会社PrettyWomanが運営するプロeスポーツ運営会社を設立。

ゲーミングハウス（所在：神奈川県横浜市）を拠点とし「仲間と絆」をテーマに、繋がりを大切にし、個性を最大限に発揮できる環境で、世界へ挑戦していけるチームを目指し結成いたしました。

老若男女問わず、関心を持ってもらい「ゲーム＝娯楽」という古い概念から、「ゲーム＝新しいスポーツのジャンル」として、e-Sports業界が発展していく為の未来の架橋になれるよう、一緒に育て応援していただけるチーム運営を目指しています。

会社名：株式会社PrettyWoman
設立日：2021年12月
代表者：梶本瑞希
所在地：東京都中央区築地6-18-3
事業内容：プロeスポーツ選手・ストリーマーのマネジメント、eスポーツ大会・イベントの企画運営
お問い合わせ：info@prettywoman.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-14:16）

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