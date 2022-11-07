［株式会社 PrettyWoman］

『FC Destroy』が「ALGS year3 ProLeague Split1」に出場！



株式会社PrettyWoman（本社：東京都中央区築地6丁目18番地3 代表者：梶本瑞希）が運営するプロeスポーツチーム『FC』内の『FC Destroy』は、2022年11月6日～12月11日にかけて開催される、エレクトロニック・アーツが主催するバトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の『Apex Legends Global Series（以下、ALGS）year3 ProLeague Split1』に出場いたします。













大会詳細



「ALGS」とは、3人1組のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングゲーム「Apex Legends」の世界最高峰を決めるeスポーツ大会です。3回目となる今大会は、「Apex Legends」史上最大規模での開催となります。



ALGSについて：https://www.ea.com/ja-jp/games/apex-legends/compete

配信URL：https://www.youtube.com/channel/UCsCvBHQucEbAyQPypuOCA_w





出場メンバー









破壊ハンマードリル （HammerDrill）



昨年の大会では、攻撃的なスタイルでチーム引っ張り世界大会を経験し「破壊神」とも呼ばれた男！FC Destroyのインゲームリーダーを務める。



Twitter

https://twitter.com/HammerDrill555

YouTube

https://youtube.com/channel/UCIQkXqepG_LaZXiLaf1a96g











うみちゃんらぶち（UmichanLoveti）



高い個人スキルと火力を持ち、今季からFC Destroyに加入！

ALGSで暴れてくれることに期待。



Twitter

https://twitter.com/UmichanLoveti

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCIFgDcYAhrBYYkHrW8aYr_A







床ペロデター（yukaPEROdater)



圧倒的なチームのサポートと、世界大会を経験し更に個人スキルを上げ、今季のALGSで活躍する事に期待。



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https://twitter.com/perodator

YouTube

https://youtube.com/channel/UCM62B_7hp9RKawrKvCBEhOA







FC（Fascination Colors）概要





株式会社PrettyWomanが運営するプロeスポーツチーム。



プロチーム活動として、ApexLegends部門の『FC Destroy』、ApexLegends Mobile部門の『FC Ardent』、Pancake Gamesとのコラボチーム『FC PG』の３チーム、SNS及び配信活動としてストリーマー部門を持つ。



『Fascination=魅力・魅惑』『Colors=色彩』という2つを組み合わせ『FC』というチーム名称で、プロeスポーツ選手・ストリーマーのマネージメント、大会及びイベント運営などの活動を行う。







■FC公式HP

https://www.prettywoman.co.jp/

■FC公式Twitter

https://twitter.com/FC_eSports_

■FC公式 YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCg2jyAERe4zmuLDRBBDI3Qw

■FC公式Instagram

https://www.instagram.com/fc_esports_pw/

■FC公式TikTok

https://www.tiktok.com/@fc_channel_?is_from_webapp=1&sender_device=pc

■FC PG公式 Twitter

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■FC PG公式 YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCpaDLMDLuIzlvSYCwlMT8EA







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【GlowBank】



【LEVEL∞】 https://www.pc-koubou.jp/pc/game_fc_destroy.php



【THINGMEDIA】 https://thingmedia.co/



【G-MASTER】https://www.mouse-jp.co.jp/?adid=nt_ggsa&argument=QzuaYF3M&dmai=a5e66fbe5db8dd&gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLSoQM-yxCrZpP0_AZdgDuCrRayBCxly8QghKeI8PQviOr8WjtMFrOMaArUREALw_wcB



【Void Gaming】https://voidgaming.jp/?gclid=Cj0KCQjwk5ibBhDqARIsACzmgLRexYBuL11LVleJGRDWzxh3UBaHMcb-5-coK-En19FDucANNg4AFxYaAuv0EALw_wcB



【汐華】https://ginza-yuuka.gorp.jp/







株式会社PrettyWoman概要







株式会社マーケティングシステム研究所のグループ会社として、2021年12月に株式会社PrettyWomanが運営するプロeスポーツ運営会社を設立。



ゲーミングハウス（所在：神奈川県横浜市）を拠点とし「仲間と絆」をテーマに、繋がりを大切にし、個性を最大限に発揮できる環境で、世界へ挑戦していけるチームを目指し結成いたしました。



老若男女問わず、関心を持ってもらい「ゲーム＝娯楽」という古い概念から、「ゲーム＝新しいスポーツのジャンル」として、e-Sports業界が発展していく為の未来の架橋になれるよう、一緒に育て応援していただけるチーム運営を目指しています。



会社名：株式会社PrettyWoman

設立日：2021年12月

代表者：梶本瑞希

所在地：東京都中央区築地6-18-3

事業内容：プロeスポーツ選手・ストリーマーのマネジメント、eスポーツ大会・イベントの企画運営

お問い合わせ：info@prettywoman.co.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-14:16）