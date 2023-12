[株式会社MFC STORE]

この度、自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE(エムエフシー ストア)」は、GENERATIONS「数原 龍友」氏をモデルに起用した2023年の最旬LOOKを公開いたします。フォトグラファーには、世界的に活躍している「RK(アールケー)」氏を迎えた豪華なキャスティングでの撮影が実現。MFC STOREがシーズンのLOOKを公開するのは初の試みとなります。ロケーションは、MFC STOREが旗艦店を構える東京・中目黒周辺にフォーカスし、MFC STOREのプロデューサー「近藤 浩人」と日頃から親交の深い、日本のバーバー文化を牽引する「MR. BROTHERS CUT CLUB NAKAMEGURO」と、2022年放送の某人気ドラマに登場したことでも話題の、“家より先に帰る場所”をコンセプトに掲げる「ANEA CAFE 松見坂」にもご協力いただきました。







LOOKでは、MFC STOREの2023年秋冬シーズンの新作アイテムを中心に、「Dickies(ディッキーズ)」「EXAMPLE(エグザンプル)」「Fruit of the Loom(フルーツオブザルーム)」「Gramicci(グラミチ)」「Lee(リー)」「MANASTASH(マナスタッシュ)」「NEW ERA(R)(ニューエラ)」など多彩なブランドとのコラボレーション及び別注アイテムが登場いたします。2023年のMFC STOREシグネチャーロゴを落とし込んだ「MFC STORE× MANASTASH」のリバーシブル仕様のスタジャンや「MFC STORE×Fruit of the Loom」のパーカとクルーネックスウェットをはじめ、“ミリタリー×デニム”をテーマとした「MFC STORE×Lee」のファティーグジャケットとオーバーオール、キルティング生地にワッシャー加工を施しマットな質感に仕上げた「MFC STORE×Dickies」のパンツを着用。加えて、ドカンとボンタンを組み合わせたMFC STOREの“DOBON PANTS”をベースに、クライマーが欲しい機能をすべて具現化した「Gramicci」の別注のクライミングパンツはフルカラーでスタイリングに落とし込み、N.Y.及びL.A.を代表する球団を彷彿させるカラーを採用した「MFC STORE×EXAMPLE」のパーカは、ドラマのワンシーンのようなアングルで撮り下ろされました。パクス・アメリカーナ(米国による平和)時代の古き良きイメージを現代版にアップデートしたコレクション“NEW AMERICAN CLASSICS”からは「MFC STORE×NEW ERA(R)」のキャップ、新作アイテムの2WAY仕様のボアジャケットとニットをローンチいたします。その他、半纏をモチーフにデザインしたダウンジャケット、両サイドと胸にポケットがついた収納力の高いチェックシャツなど豊富なラインアップを、数原氏がクール且つワイルドなイメージで着こなしたLOOKに仕上がっています。

本LOOKは、12月25日(月)より、MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/)及びMFC STORE Official SNS(Instagram https://www.instagram.com/mfc_store、Threads https://www.threads.net/@mfc_store、X https://x.com/mfc_store)、数原 龍友 Staff X(https://x.com/ryuto_staff)にて公開。同日より、MFC STORE NAKAMEGUROの入口に設置されている電光掲示板にて掲示いたします。LOOK着用アイテムは、MFC STORE全店舗及びMFC STORE Official Online Storeにて販売を開始しております(LOOKの公開時点で既にアイテムが完売している場合がございます。予めご了承ください)。



LOOK(Photo by RK)







ITEM:MFC STORE × MANASTASH REVERSIBLE NYLON VARSITY JACKET

PRICE:¥38,500-(税込)

COLOR:BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE「DOBON」ACTIVE PANTS “GRAMICCI EXCLUSIVE”

PRICE:¥16,500-(税込)

COLOR:GREIGE / CHARCOAL / BLACK

SIZE:S / M / L / XL



ITEM:MFC STORE CHECK FLANNEL SHIRT JAPAN MADE LINE

PRICE:¥23,100-(税込)

COLOR:GREEN / BLUE / CAMEL

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE × FRUIT OF THE LOOM MS LOGO '23 HOODIE

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:NAVY / CHARCOAL / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE ORIGINAL「DOBON」 WASHER NYLON 6P 9L PANTS

PRICE:¥14,300-(税込)

COLOR:GREEN CHECK / BLACK

SIZE:S / M / L / XL



ITEM:MFC STORE × NEW ERA 59FIFTY 5th ANNIVERSARY MS LOGO CAP

PRICE:¥6,600-(税込)

COLOR:WHTNVY STRIPE / CRMWHT BLK / BLACK

SIZE:7、7 1/8、7 1/4、7 3/8、7 1/2、7 5/8、7 3/4、7 7/8、8 (55.8cm~63.5cm)※9サイズ展開



ITEM:MFC STORE × Lee DENIM FATIGUES JACKET

PRICE:¥25,850-(税込)

COLOR:INDIGO

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE × FRUIT OF THE LOOM MS LOGO '23 CREWNECK

PRICE:¥13,200-(税込)

COLOR:GRAY / BROWN / BLACK

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE × Dickies QUILTING 「DOBON」6P 9L PANTS

PRICE:¥22,000-(税込)

COLOR:KHAKI / BLACK

SIZE:S / M / L / XL



LOCATION:MR. BROTHERS CUT CLUB NAKAMEGURO(https://www.instagram.com/mr.brothers_cutclub)

ITEM:MFC STORE × Lee DENIM OVERALLS

PRICE:¥24,200-(税込)

COLOR:INDIGO

SIZE:FREE SIZE



ITEM:MFC STORE SCRIPT LOGO PIGMENT CREWNECK

PRICE:¥14,300-(税込)

COLOR:P.RED / P.LIGHT GREEN / P.SMOKY BLUE / P.BLUE / P.NAVY / P.GRAY / P.BLACK

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE BAND COLLAR CHECK FLANNEL SHIRT JAPAN MADE LINE

PRICE:¥22,000-(税込)

COLOR:RED / BLUE

SIZE:M / L / XL



LOCATION:ANEA CAFE 松見坂(https://www.instagram.com/aneacafe_matsumizaka)

ITEM:MFC STORE × EXAMPLE MSROUND LOGO HOODIE

PRICE:¥16,500-(税込)

COLOR: BLUE / NAVY / ASH / GRAY

SIZE:M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE × FRUIT OF THE LOOM CORDUROY EASY PANTS

PRICE:¥14,850-(税込)

COLOR:BEIGE / GREEN / BLACK

SIZE:M / L / XL



LOCATION:MFC STORE NAKAMEGURO(https://www.instagram.com/mfc_store_nakameguro_)

ITEM:MFC STORE FLAME BALL REVERSIBLE BOA JACKET

PRICE:¥22,000-(税込)

COLOR:IVORY / MOCA / BLACK

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE “MFC$” ARCH LOGO CREWNECK

PRICE:¥11,000-(税込)

COLOR:IVORY / MUSTARD / TURQUOISE / BROWN / CHARCOAL / BLACK

SIZE:S / M / L / XL / XXL



ITEM:MFC STORE × NEW ERA LP 59FIFTY M$ FLAME BALL CAP

PRICE:¥7,700-(税込)

COLOR:NAVY / BLACK

SIZE:7、7 1/8、7 1/4、7 3/8、7 1/2、7 5/8、7 3/4、7 7/8、8(55.8cm~63.5cm)※9サイズ展開



ITEM:MFC STORE FLAME BALL CREW KNIT

PRICE:¥16,500-(税込)

COLOR:OFF WHITE / NAVY / BLACK

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE BAND COLLAR CHECK FLANNEL SHIRT JAPAN MADE LINE

PRICE:¥22,000-(税込)

COLOR:RED / BLUE

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE × FRUIT OF THE LOOM CORDUROY EASY PANTS

PRICE:¥14,850-(税込)

COLOR:BEIGE / GREEN / BLACK

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE HANTEN DOWN

PRICE:¥27,500-(税込)

COLOR:GRAY / BLACK

SIZE:M / L / XL



ITEM:MFC STORE SCRIPT LOGO PIGMENT HOODIE

PRICE:¥17,600-(税込)

COLOR:P.RED / P.LIGHT GREEN / P.SMOKY BLUE / P.BLUE / P.NAVY / P.GRAY / P.BLACK

SIZE:M / L / XL



About MFC STORE(エムエフシー ストア)

Official Online Store:https://www.mfc-store.com/

Official Instagram:https://www.instagram.com/mfc_store

Official Threads:https://www.threads.net/@mfc_store

Official X:https://x.com/mfc_store

2018年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するセレクトショップとして東京・中目黒に旗艦店をオープン。2019年には同じ中目黒に初の路面店を増床移転。2020年8月に念願の原宿店、同年12月には大阪店、2021年7月には名古屋店をオープンし、2023年8月、旗艦店の2階を「MFC GARAGE」としてリニューアルオープン。国内外の人気ブランドをはじめ、ナショナルブランドのadidas、Carhartt WIP、Clarks、CLOT、Dr. Vranjes、EU(Emotionally Unavailable)、MEDICOM TOY、NEW ERA(R)︎、NIKE、PUMA、VANSなどの正規取扱店。その他、海外買い付けの国内未発売アイテムや、スーベニアのオリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開する。



About 数原 龍友(カズハラ リュウト)

Staff Instagram:https://www.instagram.com/off_the_mic_official

Staff X:https://x.com/ryuto_staff

Youtube:https://youtube.com/@offthemic_ryuto

2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBEボーカルとしてメジャーデビュー。2019年10月にはソロ名義として初となる「Nostalgie」を配信リリースし、2020年3月に「もう一度君と踊りたい」、12月に「タイムカプセル」、2021年にTHE FIRST TAKEで披露した「Love You More/Beautiful Sunset」などを次々とリリース。また2021年11月に公開された映画「昨日より赤く明日より青く-CINEMA FIGHTERS project project-」でも、ソロとして楽曲を担当。現在個人YouTubeを開設するなど、近年はグループ活動以外でも幅を広げている。



About RK(アールケー)

Official Instagram:https://www.instagram.com/rkrkrk/

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー「AFE TOKYO」の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富⼠吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な⾊彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。



