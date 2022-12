[株式会社ブルーミューズ]

12月18日(日)の一般販売開始に先駆けて西武鉄道の主要駅にてLE VELVETSの歌唱とフィギュアスケートの融合コンテンツを放映



【公演日程】 2023 年2月25日(土)・26日(日) (全4公演)

【公演会場】 KOSE 新横浜スケートセンター(神奈川県横浜市港北区新横浜2-11)





株式会社ブルーミューズ(本社:東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長:國貞幸枝)は、KOSÉ 新横浜スケートセンター(神奈川県横浜市)にて、クラシック系ヴォーカルグループ 「LE VELVETS」とプリンスアイスワールドチームや豪華フィギュアスケーターによる新しいミュージックアイスショー「Voice Of Soul 2023」を、2023年2月25日(土)・26日(日)の2日間4公演、株式会社テレビ朝日、 Voice Of Soul2023 実行委員会との共催にて開催いたします。ゲスト出演する荒川静香さん、本田武史さん、鈴木明子さん、織田信成さん、無良崇人さんらに、平昌オリンピック銅メダリストで世界選手権2連覇のハビエル・フェルナンデスをスペインから迎え、日本トップクラスの技とスケールでダイナミックなステージを展開する日本でもっとも歴史あるスケーター集団 プリンスアイスワールドチームと共に、LE VELVETSがミュージカルや映画のワンシーンを感じさせる氷上の新感覚 ミュージックアイスショーを繰り広げます。



合わせて西武鉄道では1日30万人以上が利用する池袋駅など主要駅のデジタルサイネージや車内ビジョンにて「Voice Of Soul 2023」のプロモーション映像を放映し、駅や電車をご利用されるお客さまへスケートと音楽の新しいエンターテインメントショーをプロモーション展開いたします。



LE VELVETS(ル ヴェルヴェッツ)とは

メンバー全員が音楽大学声楽科出身のテノールとバリトンで構成され、2023年に結成15周年を迎える

男性ヴォーカルグループ。クラシックをベースにロックやポップス、ジャズ、日本の民謡に至るまで様々なジャンルの歌を自在に表現、独自の世界を創り上げている。



出演者

【フィギュアスケーター】

荒川静香、ハビエル・フェルナンデス、本田武史、鈴木明子、織田信成、

無良崇人、田中刑事、本田真凜、中田璃士

プリンスアイスワールドチーム

(小林宏一・小沼祐太・吉野晃平・小平渓介・中野耀司 / 浅見琴葉・

中西樹希・小川真理恵・三澤日向子・望月美玖)

【アーティスト】





LE VELVETS(ル ヴェルヴェッツ)



〔西武鉄道 ビジョンプロモーション スケジュール〕

12/12(月)~12/18(日)池袋駅地上改札外

12/19(月)~12/25(日)西武線車内

12/19(月)~12/31(土)池袋駅東口

1/1(月)~2/26(日)練馬・田無駅改札内

2/6(月)~2/12(日)池袋駅地上改札外

2/13(月)~2/19(日)西武線車内



■公演概要

【公演名】 Voice Of Soul 2023

【会 場】 KOSÉ 新横浜スケートセンター(神奈川県横浜市港北区新横浜2-11)

【日 程】 2023 年2月25日(土)・26日(日) 2日間4公演

【時 間】 1回目12:00NOON~2:00P.M./2回目 4:30P.M.~6:30P.M. ※開場は開演の1時間前

【主 催】 株式会社テレビ朝日、株式会社ブルーミューズ、Voice Of Soul2023 実行委員会

【協 力】 株式会社SOGO TOKYO、OAB大分朝日放送株式会社

【後 援】 公益財団法人日本スケート連盟

【企画制作】 株式会社ブルーミューズ、株式会社GAKUONユニティ・フェイス

【公演に関するお問合せ】 SOGO TOKYO TEL:03-3405-9999 https://www.voiceofsoul.jp/

(月~土12:00NOON~1:00P.M.、4:00P.M.~7:00P.M.)※日曜・祝日を除く



■席種・料金







※プレミアムシート1 ¥25,000 ※4歳以上チケット必要(3歳以下は無料。大人1名につきお子様1名の膝上鑑賞可能。但し、お席の必要な方は有料)

※子供割あり(4~12歳小学生まで) 対象券種:スタンドS/A/B 入場前に1F受付にて

年齢がわかる証明書を提示にて5,000円キャッシュバック

※プレミアムシートのみ3歳以下のお子様を連れての膝上鑑賞不可。

※本公演は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の感染防止ガイドラインに

沿った対策を十分に行った上で開催いたします。

※車イスでご来場のお客さまは、GAKUONユニティ・フェイス0985-20-7111にて

お求めください。

※事前にホームページの注意事項をお読み頂き、ご納得の上でご購入・ご来場ください。

※都合により出演者が一部変更になる場合があります。



■チケット発売日

一般発売 2022年12月18日(日) 10:00A.M.より



■新型コロナウイルス感染症対策について

本公演は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府の感染防止ガイドラインに沿った対策を十分

行った上で開催いたします。詳しくは、右記のwebサイトをご覧ください。 https://voiceofsoul.jp/notice/



















