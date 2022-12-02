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【コリコレ大試食会も開催！】FUKUOKA STREET PARTY 2022 ～Christmas Avenue～

［株式会社農心ジャパン］

2022年12月3日(土)・4日(日) 11:00～17:00

株式会社農心ジャパン（所在地：東京都千代田区　社長：金大廈）は、2022年12月3日(土)・4日(日)に福岡市天神地区で実施するイベント「FUKUOKA STREET PARTY 2022 ～Christmas Avenue～」にて、「コリコレ大試食会」を行います。

同イベントは、We Love 天神協議会が主催するイベントで、例年多くの方々で賑わっています。飲食店や企業出展ブース等が立ち並ぶ会場内では、音楽ライブやテレビ番組の生中継等も実施予定です。当社出展のコリコレブースでは、2日間合計先着2,400名様にコリコレ鍋セットの無料試食をおたのしみいただけます。





「コリコレ大試食会」概要


開催日：2022年 12 月 3 日(土)・4 日(日)
場所：市道天神４号線（福岡市中央区天神一丁目7 番、 8 番）　※道路部、公開空地部
実施内容：「コリコレ鍋セット」の無料試食会
12:00～　「プデチゲ」配布
14:00～　「キムチチゲ」配布
16:00～　「コチュジャンチゲ」配布
※各時間先着400名様、2日間合計2,400名様に配布

コリコレ鍋セット詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/index.html#sect10


「FUKUOKA STREET PARTY 2022 ～Christmas Avenue～」概要
公式サイト：https://tenjinsite.jp/streetparty2022/
開催日：2022年 12 月 3 日(土)・4 日(日)
時間：11:00～17:00
場所：市道天神４号線（福岡市中央区天神一丁目7 番、 8 番）　※道路部、公開空地部
主催：We Love 天神協議会
共催：福岡市
制作：RKB毎日放送
協力：福岡音楽都市協議会
料金：無料
内容：音楽ライブ / 飲食店出店 / 企業プロモーション / TV・ラジオ生中継
※国家戦略道路占用事業
※雨天時は内容・スケジュールが変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症拡大により、中止となる場合もあります。




会社概要

会社名：株式会社農心ジャパン
代表者：金大廈（キム・デハ)
本社所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2
設立年月日：2002年1月8日
HP：https://www.nongshim.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/nongshimjapan
Twitter：https://twitter.com/shinramen_app
YouTube：https://www.youtube.com/user/11shinramen

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:46）

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