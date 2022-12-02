［株式会社農心ジャパン］

2022年12月3日(土)・4日(日) 11:00～17:00



株式会社農心ジャパン（所在地：東京都千代田区 社長：金大廈）は、2022年12月3日(土)・4日(日)に福岡市天神地区で実施するイベント「FUKUOKA STREET PARTY 2022 ～Christmas Avenue～」にて、「コリコレ大試食会」を行います。



同イベントは、We Love 天神協議会が主催するイベントで、例年多くの方々で賑わっています。飲食店や企業出展ブース等が立ち並ぶ会場内では、音楽ライブやテレビ番組の生中継等も実施予定です。当社出展のコリコレブースでは、2日間合計先着2,400名様にコリコレ鍋セットの無料試食をおたのしみいただけます。











「コリコレ大試食会」概要





開催日：2022年 12 月 3 日(土)・4 日(日)

場所：市道天神４号線（福岡市中央区天神一丁目7 番、 8 番） ※道路部、公開空地部

実施内容：「コリコレ鍋セット」の無料試食会

12:00～ 「プデチゲ」配布

14:00～ 「キムチチゲ」配布

16:00～ 「コチュジャンチゲ」配布

※各時間先着400名様、2日間合計2,400名様に配布



コリコレ鍋セット詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/index.html#sect10





「FUKUOKA STREET PARTY 2022 ～Christmas Avenue～」概要

公式サイト：https://tenjinsite.jp/streetparty2022/

開催日：2022年 12 月 3 日(土)・4 日(日)

時間：11:00～17:00

場所：市道天神４号線（福岡市中央区天神一丁目7 番、 8 番） ※道路部、公開空地部

主催：We Love 天神協議会

共催：福岡市

制作：RKB毎日放送

協力：福岡音楽都市協議会

料金：無料

内容：音楽ライブ / 飲食店出店 / 企業プロモーション / TV・ラジオ生中継

※国家戦略道路占用事業

※雨天時は内容・スケジュールが変更になることがあります。

※新型コロナウイルス感染症拡大により、中止となる場合もあります。









会社概要



会社名：株式会社農心ジャパン

代表者：金大廈（キム・デハ)

本社所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2

設立年月日：2002年1月8日

HP：https://www.nongshim.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/nongshimjapan

Twitter：https://twitter.com/shinramen_app

YouTube：https://www.youtube.com/user/11shinramen



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:46）