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国立競技場にてリアルでのイベントを開催

国立競技場にてリアルでのイベントを開催

［スポーツエコシステム推進協議会］

スポーツエコシステム推進協議会

　スポーツエコシステム推進協議会事務局は2022年12月7日に、国立競技場（住所：東京都新宿区）の2Fラウンジにて、リアルでのイベント「Sports Eco System Conference」を開催しました。セッション１.「欧米スポーツDXの動向と日本の現在地」、セッション２.「スポーツ×テクノロジーの最前線とスポーツの権利の在り方」、セッション３.「スポーツの未来」という３つのタイトルでそれぞれディスカッションを行いました。本協議会が開催するリアルでのイベントは2022年4月19日に渋谷キューズで開催した設立イベント以来、2度目になります。


　今回のイベントへは320名（理事企業から121名、一般会員企業から64名、スポーツ団体関係から73名、報道関係から11名ほか）が参加されました。イベントでのセッションおよび各登壇者、モデレーターは以下になります。

セッション１.「欧米スポーツDXの動向と日本の現在地」
<登壇者>
佐野 正昭 様(公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 専務執行役員)
山田 学 様(DAZN JAPAN Investment合同会社 エグゼクティブバイスプレジデントレベニュー)
稲垣 弘則 (協議会事務局長/西村あさひ法律事務所 弁護士)
<モデレーター>
川名 正憲 様(ファナティクス・ジャパン合同会社 マネジングディレクター)

セッション２.「スポーツ×テクノロジーの最前線とスポーツの権利の在り方」
<登壇者>
星 春海 様(株式会社読売巨人軍 取締役総務本部長兼事業本部長・連盟コンプライアンス担当)
山本 太郎 様(ソニー株式会社 サービスビジネスグループ部長 兼 ホークアイ・アジアパシフィック VP)
<モデレーター>
稲垣 弘則(協議会事務局長/西村あさひ法律事務所 弁護士)

セッション３.「スポーツの未来」
<登壇者>
松田 丈志 様(日本オリンピック委員会(JOC) 理事/JOCアスリート委員長/元競泳オリンピアン)
川岸 滋也 様(東京フットボールクラブ株式会社(FC東京) 代表取締役社長)
諸橋 寛子 様(協議会アドバイザー/一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION 代表理事)
<モデレーター>
池田 信太郎 様(協議会アドバイザー/フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社スポー ツ&エンターテインメント事業部 シニアコンサルタント/元バドミントンオリンピアン)

　本協議会では、スポーツや周辺産業の発展と成長を目指し、今後もさまざまなテーマでリアルやオンラインでのイベントを開催していきます。

■協議会概要
名称　　　　　： スポーツエコシステム推進協議会
設立　　　　　： 2022年1月
参加企業　　　： 理事企業41社、一般会員企業57社（2022年12月9日現在）
URL　　　　　： https://www.c-sep.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-13:16）

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