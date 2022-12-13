［スポーツエコシステム推進協議会］

スポーツエコシステム推進協議会



スポーツエコシステム推進協議会事務局は2022年12月7日に、国立競技場（住所：東京都新宿区）の2Fラウンジにて、リアルでのイベント「Sports Eco System Conference」を開催しました。セッション１.「欧米スポーツDXの動向と日本の現在地」、セッション２.「スポーツ×テクノロジーの最前線とスポーツの権利の在り方」、セッション３.「スポーツの未来」という３つのタイトルでそれぞれディスカッションを行いました。本協議会が開催するリアルでのイベントは2022年4月19日に渋谷キューズで開催した設立イベント以来、2度目になります。





今回のイベントへは320名（理事企業から121名、一般会員企業から64名、スポーツ団体関係から73名、報道関係から11名ほか）が参加されました。イベントでのセッションおよび各登壇者、モデレーターは以下になります。



セッション１.「欧米スポーツDXの動向と日本の現在地」

<登壇者>

佐野 正昭 様(公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 専務執行役員)

山田 学 様(DAZN JAPAN Investment合同会社 エグゼクティブバイスプレジデントレベニュー)

稲垣 弘則 (協議会事務局長/西村あさひ法律事務所 弁護士)

<モデレーター>

川名 正憲 様(ファナティクス・ジャパン合同会社 マネジングディレクター)



セッション２.「スポーツ×テクノロジーの最前線とスポーツの権利の在り方」

<登壇者>

星 春海 様(株式会社読売巨人軍 取締役総務本部長兼事業本部長・連盟コンプライアンス担当)

山本 太郎 様(ソニー株式会社 サービスビジネスグループ部長 兼 ホークアイ・アジアパシフィック VP)

<モデレーター>

稲垣 弘則(協議会事務局長/西村あさひ法律事務所 弁護士)



セッション３.「スポーツの未来」

<登壇者>

松田 丈志 様(日本オリンピック委員会(JOC) 理事/JOCアスリート委員長/元競泳オリンピアン)

川岸 滋也 様(東京フットボールクラブ株式会社(FC東京) 代表取締役社長)

諸橋 寛子 様(協議会アドバイザー/一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION 代表理事)

<モデレーター>

池田 信太郎 様(協議会アドバイザー/フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社スポー ツ&エンターテインメント事業部 シニアコンサルタント/元バドミントンオリンピアン)



本協議会では、スポーツや周辺産業の発展と成長を目指し、今後もさまざまなテーマでリアルやオンラインでのイベントを開催していきます。



■協議会概要

名称 ： スポーツエコシステム推進協議会

設立 ： 2022年1月

参加企業 ： 理事企業41社、一般会員企業57社（2022年12月9日現在）

URL ： https://www.c-sep.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-13:16）