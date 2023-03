[カール・ハンセン&サン ジャパン株式会社]

現代におけるクラフトの試みを発表する企画展。デンマークで製作されたストレージコレクションを展示。



カール・ハンセン&サンは、2023年4月13日(木)- 4月16日(日)の期間、中目黒 HIKE galleryで現代におけるクラフトの試みを発表する企画展「STOCK by THE LAB(ストック・バイ・ザ・ラボ)」を開催します。



本展は、若きデザイナー2名と、カール・ハンセン&サンのTHE LAB(ザ・ラボ)のアプレンティス(見習工)が協働し、デンマークの歴史ある展示会 The Cabinetmakers' Autumn Exhibition(家具職人の秋季展)に出展したストレージコレクション「STOCK」をご紹介するエキシビションです。THE LABは、優れた家具職人の育成と、デンマークのクラフトマンシップの継承を目的としてカール・ハンセン&サンが設立したワークショップです。













開催概要



タイトル:STOCK by THE LAB(日本語表記:ストック・バイ・ザ・ラボ)

会期:2023年4月13日(木) - 4月16日(日)12:00 - 18:00 *初日のみ15:00より

会場:HIKE gallery 東京都目黒区東山 1-15-5 静宏荘 1F

Tel:03 5768 7180

企画・運営:カール・ハンセン&サン



*STOCK by THE LABをモチーフにした限定オリジナルポストカードをご用意しました。

ご来場特典としてお持ち帰りいただけます。(お一人様2枚まで、先着順)

*本コレクションの販売予定はございません。







今回のエキシビジョンの協業とその背景



デザイナー Laura Bilde(ローラ・ビルデ) と Thibaut Allgayer(ティボー・アルゲイヤー)は、カール・ハンセン&サンのCSR活動の一つであるTHE LABの優秀なアプレンティスたちと協働しました。

本展でご紹介するストレージコレクション「STOCK」の美しいスタイルは、アイコニックな輸送用木箱に由来します。その昔、アメリカからデンマークの港に届く輸送用木箱は上質なオレゴンパイン材で作られ、家具職人たちはこの木箱を集め、家具に作り直していました。

そのクラフトマンシップの歴史に敬意を表し、ローラ・ビルデとティボー・アルゲイヤーは、「Factory(工場)」というテーマのもと、工業的な空間や船の輸送用木箱からインスピレーションを得て、「STOCK」をデザインしました。

本展の素材は、2011年にカール・ハンセン&サン社によって事業が継承され、デンマーク最古の家具工房と言われたRud. Rasmussen(ルド・ラスムッセン)に残されていたオレゴンパイン材が使用されています。板材は引き出しに加工され、木箱をモチーフにしたフレームの内側に保護され積み重ねてられています。共通の構造に異なるフォルムのキャビネットで構成される遊び心に加え、個々に独自のスタイルと機能を備えたコレクションです。



THE LAB責任者、プロダクションスーパーバイザー、イエッペ・ラウン・フレデリクセンのコメント

Jeppe Ravn Frederiksen, Production Supervisor

“ローラとティボーは、私やアプレンティスたちと共に何日もワークショップを重ねてきました。私は、職人とデザイナーが一緒に作業することで、最高の結果が得られると信じています。家具はコンピュータの画面上で生まれるものではありませんし、特別なものを作るという意味では境界がなく、本当に楽しいプロセスでした。カール・ハンセン&サンで製造する家具のほとんどは、デザイナーがすでに亡くなっているため、図面に忠実でなければなりません。デザインに手を加えたりデザイナーに質問したりすることはできず、共同作業なしで製作することが求められるのです。STOCKの製作を通じて、ローラとティボーはカール・ハンセン&サンの友人となり、現在私たちは2023年の秋季展への出展も予定しています。この秋、また新しいコンセプトをお披露目できるかもしれません”







参考情報:The Cabinetmakers' Autumn Exhibition(家具職人の秋季展)について



デザイナー、建築家、メーカーによる協会で、技術的、機能的、芸術的に優れた新しい実験的な家具の展示会を年に一度開催しています。未来の家具のあり方やコンセプトを革新するための実験の場を提供することが目的です。展示会は毎年開催地とテーマを変えて実施され、その新たに設定される会場とテーマは、出展者にクオリティの高い家具とは何かを探求し、新しい視点を見出すきっかけを提供しています。

また、同展のルーツは1927年から1966年まで開催された家具職人組合の展示会『The Cabinetmakers’ Guild Exhibition(キャビネットメーカーズ・ギルド展)』にあります。当時の展示会では、デニッシュモダンの名作が展示され、デンマークの家具産業において最も実りあるコラボレーションが展開されました。家具職人と家具デザイナーを結びつけ、互いに刺激し合うこと、そしてデンマークの人々に新しく質の高い作品を見る機会を提供していました。







参考情報:THE LABについて



カール・ハンセン&サンでは、指導者のもと、アプレンティス(見習工)が、より深く技術を習得するためのワークショップ『THE LAB(ザ・ラボ)』を設けています。

THE LABは優れた家具職人の育成と、デンマークのクラフトマンシップの継承を目的として設立されたワークショップで、アプレンティスが専門的な木工技術や工具の使い方を学び、仲間や指導者と共に様々なプロジェクトに取り組むための充実した設備が整っています。

見習い期間は約4年間で、この間、アプレンティスは伝統的な接合技術やサンディング技術から修復方法、カスタムデザインまで、家具作りにおけるあらゆることを学びます。このワークショップの特色は、職人的な技法だけでなく、特殊な機械の使い方も学ぶことができる点にあります。



カール・ハンセン&サンCEO、クヌッド・エリック・ハンセンのコメント

Knud Erik Hansen, Carl Hansen & Søn CEO

“さまざまな技術を学ぶ機会を設けることで、幅広い技術を持つ家具職人を育てています。アプレンティスは見習い期間終了後に職人試験を受けるのですが、彼らが完璧なまでに技術を習得した姿を見ることができるのは大きな喜びです。この新しい家具職人たちが、もちろんこれからも私たちと一緒に、カール・ハンセン&サンのアイコニックなデザインの名作の数々に命を吹き込んでくれることを願っています。

私たちは、自分たちの手で家具職人を育てることで、デンマークの誇るデザインとクラフトマンシップの遺産を守り、継承していくことができると信じています。私たちの生産工程では、機械が力仕事をしてくれるので、家具職人は細部に集中し、木材に心を込めることができます。家具の大切な要素は、人が作ったと分かることだと私は考えています。人の手が感じられる家具、それこそが、私たちがアプレンティスに教えたいことの本質です”







参考情報:ルド・ラスムッセン(Rud. Rasmussen)について



キャビネットメーカーとして名高いRud. Rasmussenはデンマークで最も古い工房のひとつで、140年以上にわたってコペンハーゲンでクラシックなデザインアイテムを作り続けてきました。2011年、カール・ハンセン&サンは、Rud. Rasmussenをグループ企業として迎え入れました。その後、 Rud. Rasmussenの需要は大幅に増加し、Nørrebro区にあった古い複数階建ての建物のキャパシティが、効率的な生産方法の導入の妨げとなっていました。そこで、デンマークのフェン島ゲルステッド市にあるカール・ハンセン&サンの工場に生産拠点を移し、より広く近代的な工場を構えることになり、現在に至ります。ラスムッセンのデザインは、カール・ハンセン&サンの工場で、デンマーク のクラシックなデザインを守りながら、細部にまでこだわり、カール・ハンセン&サンのコレクションとしてクラフトマンシップへの情熱をもって製造されています。







デザイナープロフィール



Laura Bilde(ローラ・ビルデ) https://laurabilde.com

Thibaut Allgayer(ティボー・アルゲイヤー) http://www.thibautallgayer.com









カール・ハンセン&サンについて



カール・ハンセン&サンは創業100年を超える歴史のあるデンマーク家具メーカー。ハンス J. ウェグナーの家具を最も数多く製作するメーカーとして知られています。また、ボーエ・モーエンセン、アルネ・ヤコブセン、オーレ・ヴァンシャー、コーア・クリント、ポール・ケアホルム、フリッツ・へニングセンなどのデニッシュモダンの巨匠や、安藤忠雄、そして、EOOSといった世界的著名デザイナーと協働し、デンマークが誇る伝統的技術により誕生した製品を世界中にお届けしています。また、最高品質の素材の使用にこだわるだけでなく、長年にわたり持続可能な開発の推進にも取り組んでいます。 www.carlhansen.com







