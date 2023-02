[Curvegrid株式会社]

Curvegridは、MultiBaas(マルチバース)へOKC(OKXチェーン)を統合し、相互運用可能なブロックチェーンエコシステムを取り込むことで、分散型アプリ開発ツールをさらに拡張します。



東京を拠点とするブロックチェーン企業、Curvegrid株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役:Jeff Wentworth、https://ja.curvegrid.com/、以下「Curvegrid」)は、当社のブロックチェーンミドルウェア「MultiBaas」へ、OKC(OKXチェーン)を統合しました。OKC(OKXチェーン)は、真の相互運用性(IBC)とパフォーマンスの最大化に重点を置き、Cosmos上に構築されたEVM対応のレイヤー1ブロックチェーンです。



MultiBaasの詳細は、こちらから: https://ja.curvegrid.com/multibaas







Curvegridは、MultiBaasの分散型アプリケーション開発ツール製品群が、OKC(OKXチェーン)へ対応したことを発表します。OKXチェーンへの対応により、ユーザーへより健全で汎用的な開発を行うためのネットワークを提供します。



OKXチェーンへの対応の意義

MultiBaas(マルチバース)は、開発者の皆様が慣れ親しんだREST APIを使って複数のブロックチェーン上で開発を行える、ソフトウェア開発プラットフォームです。MultiBaasは、ユーザーがブロックチェーン上に構築したいものがアート、不動産、輸送コンテナ、ゲーム内アイテムなどであろうと、コアビジネスの目的そのものに集中できるよう、より簡単かつコスト効率よくブロックチェーンを実装できるよう支援します。OKXチェーンに対応することで、MultiBaasのユーザーは、低コストで安全、かつIBC相互運用可能な取引を備えた、拡張性の高いブロックチェーンプラットフォームの恩恵を受けられるようになりました。





Curvegrid共同創業者のウィリアム・メトカーフの声:

「MultiBaasエコシステムがOKC(OKXチェーン)へ対応したことを大変嬉しく思います。高速で低コストなEVM互換ネットワークは、トランザクション量の多いソリューションを求めている当社のお客様に利益をもたらします。OKXチェーンはユーザーに柔軟なプラットフォームを提供するもので、特にWeb3ゲームの業界での可能性に注目しています」



MultiBaasと、成長著しいゲーム業界の連携を強化

今回の統合は、CurvegridがWeb3ゲーム向けの管理および分散型マーケットプレイスソリューションの包括的な製品群である、「MultiBaas for ゲーム」を発表に続いて行われたものです。



オンラインゲーム業界の2022年の時価総額は1,840億米ドル[1]で、ゲーム内課金だけでも650億米ドルに上っています[2]。数多くのゲームプロジェクトが、既にOKXチェーン上で活動しており、OKXチェーンのインフラはゲーム・メタバース業界向けの強力なブロックチェーンとして位置付けられています。MultiBaas for Gamesは、OKXチェーンの開発者が、より効率的に市場に参入できるよう支援していくことができると考えます。





「Curvegridとの提携は、我々のネットワークを拡大する試みにおいて、素晴らしく前向きな一歩になるでしょう。MultiBaasが提供する管理および分散型ソリューションの包括的なセットは、当社の既存の開発者ツールを拡張し、OKC(OKXチェーン)上での構築プロセスを、まだWeb3に精通していない開発者にとっても、より効率的でよりアクセスしやすくします。Curvegridとの協力は、当社が育んできたパートナーシップを成功させる証であり、それがもたらすチャンスに期待しています」と、OKC(OKXチェーン)のエコシステム開発部長、リ・チャイ氏は述べています。



OKXチェーンに対応した当社の製品群





MultiBaas(マルチバース)

MultiBaas for ゲーム(ゲーム業界向けマルチバース)

MultiBaas NFT(マルチバースNFT)

MultiBaas Bridge(マルチバース・ブリッジ)

MultiBaas Spreadsheet(マルチバース・スプレッドシート)

MultiBaas Proof(マルチバース・プルーフ)



OKX ChainのMultiBaasへの統合はすでに稼動しており、ユーザーの皆様には、スマートコントラクトの導入やネットワーク上での取引の実行をすぐに行っていただけます。







<Curvegridについて>

Curvegrid(カーブグリッド)は、東京に本社を置くブロックチェーン テック企業です。Curvegridの「MultiBaas(マルチバース)」は、ウェブUIとREST APIを提供し、開発者や顧客がブロックチェーンの予備知識なくして、ブロックチェーン上で構築することを可能にします。また、複数のブロックチェーンプラットフォーム上での開発を可能にし、APIによって開発速度の大幅な向上と開発人員の削減、市場投下までの時間削減を実現します。Curvegridは、ブロックチェーンベースの金融サービス、DeFi(分散型金融)、オンラインゲーム、ドキュメント管理、ロジスティクス、マーケットプレイス、分析などに向けたターンキーソリューションを多数提供しています。



CurvegridとブロックチェーンミドルウェアMultiBaasの詳細はこちら: https://ja.curvegrid.com/



<OKC(OKXチェーン)について>

OKC(OKXチェーン)は、真の相互運用性(IBC)とパフォーマンスの最大化に重点を置いて、Cosmos上に構築されたEVM対応のレイヤー1ブロックチェーンです。高い拡張性を持ち、開発者はガス代を抑えて開発・拡張を行うことができます。マルチチェーン対応のWeb3インターフェイスを含むOKXチェーンのエコシステムとインフラは、開発者とユーザーの双方にシームレスな体験を提供します。



OKC(OKXチェーン)ウェブサイトはこちらから:https://www.okx.com/okc



会社概要

会社名 : Curvegrid株式会社

代表者 : 代表取締役 ジェフ・ウェントワース

設 立 : 2017年

所在地 : 東京都江東区

事業内容: ブロックチェーンミドルウェアの開発・提供

コーポレートサイト:https://ja.curvegrid.com/

お問い合わせ先:contact@curvegrid.com



出典



