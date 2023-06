[fbd株式会社]

イタリア発のフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランドをプロデュースするfbd株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤本大輝、以下fbd)は、関西・中国地方のテレビやラジオを中心としたレギュラー番組に多数出演するシンガーソングライター近藤夏子さんをイメージしたルームディフューザー『SCENT OF THE ONE“AMARE“』(セント オブ ザ ワン アマーレ、通称”近藤夏子さんの香り”)を商品化しました。2023年6月13日(火)に近藤夏子さんがABCラジオのスピンオフイベント「三代澤・山田の背水の陣~TITANへの道~ 梅雨の陣2023~」にゲスト出演した際に、「SCENT COMPANY」が”近藤夏子さんの香り”の空間演出を手掛け、fbdが会場内の物販にてルームディフューザーを限定販売しました。







■イベントレポート「三代澤・山田の背水の陣~TITANへの道~ 梅雨の陣2023~」



「三代澤・山田の背水の陣~TITANへの道~梅雨の陣2023~」は、ABCラジオ「ドッキリ!ハッキリ!三代澤康司です」(月~木9:00-12:00放送)のスピンオフイベント。メインパーソナリティーの三代澤康司さん、火曜日レギュラーのタレント山田雅人さんが上下ピンクのスーツを着て、漫才コンビ「こうせつ市場」を組み、三代澤と親交がある漫才コンビ、爆笑問題の太田光さんが所属する事務所「TITAN(タイタン)」入りを目指す人気イベントです。

今回はゲストに当ラジオの水曜レギュラーのシンガーソングライター近藤夏子さんも登場し、新曲を含めた5曲を熱唱し会場を盛り上げました。近藤夏子さんの約3年半ぶりとなる新曲「アカイイト」の披露時には、近藤夏子さん自らが参画しオリジナルの香りを開発した”近藤夏子さんの香り”を「香りの演出」として使用しました。女の子の「重い想い」を彼女らしくポップに歌ったラブソングを”愛”がテーマの優しくふんわり甘いフルーティフローラルな香りで表現しました。また会場内の物販では、『SCENT OF THE ONE“AMARE“』(セント オブ ザ ワン アマーレ、通称”近藤夏子さんの香り”)を限定販売し、ファンにも喜んでいただき大盛況で終了しました。



■『SCENT OF THE ONE“AMARE“』(セント オブ ザ ワン アマーレ)について

イタリア語で”愛する”という由来の”AMARE“は、”愛”がテーマの優しくふんわり甘いフルーティフローラルな香りを表現。近藤夏子さんが自ら参画しこだわりが詰まったオリジナルの香りが誕生しました。

香りの特徴

みずみずしいアップルそしてローズからほのかに香る甘くフルーティな香りに加え、フランス産ラベンダー、インドネシアで採れたジャスミンの優しいフローラルな香りが、可憐で純粋な愛の世界へと貴方をいざないます。

<香りの持続は約2~3か月(湿度や温度により異なる)>

商品名:『SCENT OF THE ONE“AMARE“』

価格:13,970円(税込)

内容量:200ml(ファイバースティック8本入り)



■「三代澤・山田の背水の陣~TITANへの道~ 梅雨の陣2023~」の空間演出について



近藤夏子さんの約3年半ぶりとなる新曲「アカイイト」の披露時に、彼女自らが参画しオリジナルの香りを開発した”近藤夏子さんの香り”を「香りの演出」として使用しました。当日300人の満席となる会場にて、近藤夏子さんのイメージに合わせた香りを空間演出として噴霧し、女の子の「重い想い」を彼女らしくポップに歌ったラブソングを”愛”がテーマの優しくふんわり甘いフルーティフローラルな香りで表現しました。



■空間演出&商品化について

香りには、記憶や感情を蘇らせる「プルースト効果(※1)」があり、人間の五感のなかで「嗅覚」こそ最も深い記憶を創ると言われています。「SCENT COMPANY」がクリエイトした世界にひとつのオーダーメイドの香りで、企業ブランドとそのストーリーを独創的に表現し、その香りをfbdがBtoC向けに商品化。ご自宅でも非日常的な空間を演出します。

(※1)特定の香りを嗅いだ時に、記憶や感情が思い出される現象

<特徴>

1. 世界中のトップクラスの企業、ラグジュアリーブランドの香りを演出

「SCENT COMPANY」の優雅で贅沢な香りで世界中のトップクラスの企業、ラグジュアリーブランドとタイアップしています。リラックス効果や雰囲気作り、非日常的なシーンを演出、ブランドイメージの訴求など、目的に応じて香りを提案し顧客に深い印象を与えます。

2. BtoC向けにfbdが商品化

「SCENT COMPANY」が企業ブランド向けにクリエイトした香りをBtoC向けにfbdが商品化。ご自宅にいながら、企業ブランドとそのストーリーを独創的に表現した世界にひとつのオーダーメイドの香りをご堪能いただけます。また、店舗や施設だけではなく、フレグランス商品としてご自宅でもお楽しみいただくことで、さらに顧客や消費者に記憶が残る印象を提供し、ブランディング向上を図ります。

<事例>

ホテル、リゾート、ラグジュアリーブランド店、百貨店、ショッピングモール、スパ施設、自動車ショールーム、インテリアショップ、レストラン、バー、クラブ、住宅、オフィス、ビルエントランス、ジュエリーショップ、イベントホール、コンサート、展示場、結婚会場、パーティー会場、美容院、美容外科クリニック、審美歯科クリニック、老人ホーム、遊技場、カジノ、移動手段(交通)、芸能人、インフルエンサーなど



■百貨店やホテルなどタイアップ企業を募集!

空間演出&商品化によるブランドイメージの訴求や空間デザインの創作に関心がある百貨店、ホテル、ショップ店舗(アパレル・ジュエリーなど)、美容院、イベント会場、移動手段(交通)などタイアップいただける企業や店舗を募集いたします。また、芸能人やインフルエンサーをイメージしクリエイトした香りをプロデュースする取り組みも行っております。企業規模や業界は問わず、その企業や店舗を活かした多種多様な提案を目指しております。協議の内容は多岐に渡りますので、お気軽にお問い合わせください。

<タイアップに関するお問い合わせ>

担当:長橋

電話:03-6807-5927

メール:info@scentoftheone.com



■『SCENT OF THE ONE』について https://scentoftheone.com/



世界中の大手ラグジュアリーブランドやホテルなどの空間演出を手掛けるフレグランスメーカー「SCENT COMPANY」のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をfbdがプロデュース。香りの魔術師と称される調香師シレノ・チェロニやルカマフェイらが、世界中から厳選した最高品質のオーガニック100%を使用。THE ONEとは、誰かにとっての誰かの香り、そしてどこかの香り。香りとはその人自身のスタイルを表現し、生き方に意味を与えます。それは部屋というある意味の閉鎖された空間は香りを纏い、旅に出たかのような感覚へ誘います。

Instagram:https://www.instagram.com/scentoftheone/



■「SCENT COMPAY」について

イタリア・ミラノ郊外に本社を置き全世界で展開しているグローバル企業。世界のトップクラスのラグジュアリーブランド、ホテル、大型商業施設、車のショールームなどの”空間演出“を担当。世界にひとつのオーダーメイドの香りで、企業ブランドとそのストーリーを独創的に表現します。



■fbd株式会社について https://fbdinc.jp/whoweare

「我々は今ある何かと新しい何かを紡ぐ」をミッションに、クライアントを成功へ導くブランドクリエイションファームです。IPを活用した新規ビジネス開発や現存事業の課題解決を提案。企画・マーケティング戦略、クリエイティブ戦略、経営企画・営業管理/IPソリューション構築、法務・契約関連までトータルサポートしております。またクリエイターを活用したD2C(Direct to Consumer)事業を展開。2021年5月には、香りの魔術師と言われる世界屈指の調香師シレノ・チェロニやルカマフェイらが手掛ける日本初上陸のディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』をプロデュース。2022年7月には、アーティスト「赤西仁」をミューズに起用したサプリメントブランド『the ITNA』を手掛ける。



設 立:2021年11月26日

所在地:東京都港区虎ノ門1丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者:代表取締役 藤本 大輝

資本金:800万円

事業内容:新規ビジネス開発サービス

ディフューザーブランド『SCENT OF THE ONE』やサプリメントブランド『the ITNA』などのD2C事業展開



