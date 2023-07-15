ドコモアジア、アリーバスタジオ、One&Co、JET…
［Arriba Studio PTE. LTD.］
8月10日（木）19時から、Astar Network渡辺創太氏、Oasys松原亮氏、森和孝弁護士が登壇へ
株式会社NTTドコモのシンガポール現地法人であるNTT DOCOMO ASIA Pte. Ltd．（以下ドコモアジア）と、 Web3アクセラレーターであるArriba Studio Pte. Ltd.（以下アリーバ）、日本とシンガポールを繋ぐビジネスプ ラットフォームであるOne&Co Singapore（以下One&Co）、日本政府機関であるJETRO Singaporeは、2023年5月に開催し、当初想定を上回る70名の来場を果たし、盛況のうちに終えた「Web3 meetup in Singapore」の第2回開催を、8月10日(木)に共同開催することを決定しました。(申し込み制)
本イベントは、シンガポールに集まるWeb3領域のスタートアップ、投資家、士業の方だけでなく、Web3を業務に活用したりビジネスを創出しようとする一般の事業会社とが交流を深める場として開催しました。5月開催時には、多くの日系事業会社、Web3スタートアップ、エコシステムパートナーが集まり大変好評をいただいたことから、今回再度開催する運びとなりました。2回目となる今回は、Web3分野で共にシンガポールを本拠地として構え、世界規模で活躍されている日系Web3スタートアップのキーパーソンの方をお招きし、最前線の取り組みや、スタートアップが事業会社とどのように協業しているか等についてご紹介いただく予定です。また、アジア最大級のWeb3カンファレンス、「Token2049」に合わせ、Web3 meetup in Singaporeの第3回目も実施予定です。
今後も私たちは、スタートアップをはじめとした Web3関連の企業を支援し、あらゆる人がWeb3の恩恵や便益を享受できる世界の実現を目指してまいります。
※Token2049：2023年9月13～14日にマリーナ・ベイサンズにて開催される予定です
https://www.token2049.com/
【開催概要】
・日時：8月10日（木） 19:00～21:00 ※18:30開場
・会場：One&Co (20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912)
・参加費：無料（事前申し込み必須）
・内容：Web3の世界の潮流や、スタートアップの一般企業との取り組み事例の紹介及びネットワーキング
・言語：日本語
・共催：ドコモアジア、アリーバ、One&Co、JETRO Singapore
【登壇予定者】
渡辺創太
Startale Labs CEO / Astar Network Founder
Web3 for Billionsを目指すStartale Labs CEO。日本発のパブリックブロックチェーンAstar Networkファウンダー。Next Web Capitalファウンダー、博報堂KEY3取締役、日本ブロックチェーン協会理事や丸井グループ、GMO Web3、電通 web3 Clubなどのアドバイザーを務める。2022年、Forbes誌の選出するテクノロジー部門アジアの30歳以下の30人に選出。
松原亮
OASYS PTE. LTD. Representative Director
アクセンチュア、gumi等を経て2021年Double JumpTokyoに参画。2022年2月よりOASYS PTE. LTD.Representative Directorに就任。
森 和孝
One Asia Lawyers パートナー弁護士、シンガポール国立大学客員教授
弁護士法人One Asia パートナー弁護士, One Global Advisory(ドバイ法人)代表, 神戸大学客員教授、シンガポール国立大学客員教授 、日本ブロックチェーン推進協会アドバイザーなど、シンガポールに移住した2017年から日系企業のweb3事業のグローバル展開支援をメイン業務としながら、海外で挑戦する多くの日系スタートアップにエンジェル投資を実施。100名を超えるゲームギルドMGG Verseのオーナーも務める。2023年からUAEに法律事務所のブランチを立ち上げ、シンガポールとドバイの2拠点生活を開始。
【お申し込み方法】
参加を希望される方は、以下のリンクからお申し込みください。
https://forms.gle/Jz2ZcZDc56gfRGoBA
※会場の都合で抽選となる可能性がございます。予めご了承ください。
※お申込み期限は2023年8月4日(金)までとなります。
【各社概要】
■NTT DOCOMO ASIA Pte. Ltd.
事業内容：東南アジアにおけるNTTドコモグループとのパートナリング促進
各種ビジネス企画、市場調査
所在地：8 Kallang Avenue #13-05, APERIA Tower 1, Singapore 339509
URL ：http://www.docomo-asia.com/
■Arriba Studio Pte. Ltd.
事業内容：Web3スタートアップ向け各種経営支援、スタートアップ向けカンファレンス運営 投資等
所在地：105 Cecil Street #24-02 The Octagon Singapore 069534
代表者：佐藤崇
URL ：https://arriba.studio/
■One&Co Singapore
事業内容：コワーキングスペース事業、日本とシンガポールを繋ぐ各種支援
所在地：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912
事業主体：JR East Business Development SEA Pte. Ltd.
URL ：https://www.oneandco.sg/ja/
■JETRO Singapore
事業内容：日本発スタートアップのグローバル展開サポート、クロスボーダー協業・連携のプラットフォーム、対日投資等
所在地：Hong Leong Building, #38-04 to 05, 16 Raffles Quay, SINGAPORE 048581
URL：https://www.jetro.go.jp/themetop/innovation/
【本件の問い合わせ先】
NTT DOCOMO ASIA: corporate-sales@docomo-asia.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-01:40）
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