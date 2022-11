[シナジーゲート]

伝説のライブ配信が生まれた「CHANCE! by ウェビナビ」のフード部門が、リアルでコラボ!リアルもウェブも楽しい限定店舗を11/27(日)16:00から東京・西早稲田でプレオープン&配信します!



11/27(日)16:00~ CHANCE!に登場した伝説のフードをリアルで味わうことが出来る1日限りの限定店舗です。店舗の準備の様子からライブ配信しますので、遠隔でも参加可能!企画からみんなで参加できる「プロジェクト形式」でみなさんのアイデア次第でどのように発展するか!大人気コマーサーの通称「お節介ヨーコ」にも会える!





【限定店舗&配信】

日時:11/27(日)16:00~ 開店準備 17:00くらいからフード&ドリンク提供

場所:東京都豊島区高田1-18-6 アイビーカフェ ネイバー&ワーク 西早稲田 内





今回「生」で味わえるフードをご紹介!!(予定)







三重県亀山で養豚業を営む小林ファームよりのびのびと育てたストレスフリーで脂が甘くて柔らかな豚肉を東京・神田小川町の豚肉料理店T,diningさんが直々に調理いただきます!





麻布十番の芸能人御用達の和食店「和処きてら」を営む 佐々木生剛さんがつくる小麦粉不使用のグルテンフリーカレー





「食の安全」を追求した元祖新潟県コシヒカリの「ぼたんゆき」生産者入田さんがつくるお米



これだけじゃない!ご来店された方へのお楽しみもご用意しております!(ライブ配信でも見ることができます)



【プロジェクト】

これまで「CHANCE! by ウェビナビ」で人気のライバー&コマーサーの"お節介ヨーコ"こと、熊谷要子さんが紹介した商品を実際にキッチンで調理、実際に味わっていただこう!という今回の企画。それぞれのご紹介だったフードが改めて今回の企画でコラボして、購入も可能です!!



さらに、T,diningの女将さんも応援に駆け付け、自慢の豚肉をさらに美味しく提供するため腕を振るいます!



また、店舗まで来れない、という方もライブ配信を通じて参加いただき、購入や投げ銭(ギフティング)で楽しんでいただくことができます。



リアル店舗は、東京・西早稲田、都電荒川線(さくらトラム)の面影橋駅前。その他高田馬場駅や早稲田駅、東京メトロ雑司ヶ谷駅からも徒歩圏内。

時間は、27日の16時から準備の限定オープン。今後もこのプロジェクトでは、リアル店舗へ実際に足を運んでいただき、ヨーコさんのライブで紹介されてきた様々なフードやお酒、カウンターに立つ"生"ヨーコさんとのお話も楽しめます!



今後も皆様のご意見、アイデアを形にしていく「CHANCE! by ウェビナビ」のプロジェクト。ぜひ立ち上げから皆さんと共に楽しみながら成長していきたいと存じます。



ぜひ、ご家族やご友人と一緒に、気軽にお立ち寄りください。

もちろんおひとり様も大歓迎です!



■店舗地図:店舗へお越しの方はこちらをご参考ください

https://goo.gl/maps/crxsvh1wNAMsf2LD7











あと・・・名前が(仮)なのは、企画段階からのスタートだから。皆さんと一緒に店舗の名前や、リアル店舗でやってみたいことの企画から参加いただけます。あなたのご意見、どんどんお待ちしています!



このイベントはフードやトークを楽しむだけではありません。ヨーコさんのライブ配信の「現場」でもあります。これから配信をやってみたい方、配信に何か工夫を凝らすアイデアが欲しい方、現場を見てみませんか?もしかしたら、現地でアドバイスももらえるかも?あらゆる可能性が融合した新感覚プロジェクト、どうぞお楽しみに!



【ライブ配信】

「CHANCE! by ウェビナビ」のアプリをダウンロードいただければ、無料でご参加できます。



▼App Store URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1576146746



▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synergygate.chance



▼QRコード





■よりアプリを楽しむために・・・



・会員(クルー)登録 (任意)

「CHANCE!」を最大限お楽しみいただくにはクルー登録がおすすめです。(会員登録をしなくても、ゲストユーザーとしてライブへの参加・ショッピング・ギフティングは可能です)

クルー登録いただいた方には、ギフティングや商品購入に使える無料チャンスポイント(CP)500CPを差し上げております。また、ライブ配信中の商品購入がスムーズになります。 アプリを開き、右上のクルー登録ボタンから入力画面へお進みください 。





■CHANCE!byウェビナビとは?



「CHANCE!」は、ライブ配信を通じて「チャンスを作り、大きくする」ことを目的とした参加型ライブ配信アプリです。一方通行な配信ではなく、参加者(クルー)がコメントや投げ銭(ギフティング)による応援、ライブコマース(ショッピング)機能を通じて、参加者全体の「チャンス」を大きくする、ユニークなコンセプトのアプリサービスです。



「CHANCE!」の特徴としては、2拠点でのコラボレーション配信を活かして、これまでにないセッションを生み出すことができます。さらに、そこにハイクオリティなクルーが参加することで、無限のアイデア・可能性が掛け合わされ、更なる「チャンス」を作り出す・大きくする楽しみをより実感していただけます。



▼運営会社

社名:シナジーゲート株式会社

代表者:新井 隆司

事業内容:CHANCE!・ライブコマースのメディア「ウェビナビ」運営



▼WEBサイト

CHANCE! OFFICIAL: https://chance.webinabi.jp/

ライブコマースメディア ウェビナビ:https://webinabi.jp/



▼お問い合せ

https://chance.webinabi.jp/#section-65





