メルカリ、グッドパッチなど企業の先進事例をもとにU-30の採用と働き方を考える



採用広報・採用マーケティング支援企業の株式会社No Company(本社:東京都港区、代表取締役:秋山真)は、この度、求職者の個性や価値基準を重視した新たな採用手法「スタイルマッチ採用」をテーマとする人事担当者様向けイベント「THINK STYLE for U-30」を11月30日(水)に開催します。「スタイルマッチ採用」に関連する先進的な取り組みを行うメルカリ、グッドパッチ、マネーフォワードなどの企業からゲストを迎え、個性や価値観を重視するU-30世代の採用や働き方について考えます。



お申し込みはこちら:https://1130-think-style-for-u-30.peatix.com/









■「スタイルマッチ採用」がテーマのイベント「THINK STYLE for U-30」を開催



No Companyでは、「一人ひとりの多様な個性、スタイルを働く環境でも大切にしながら、活躍できる人が増える世の中にしていきたい。」という創業者、秋山真の思いをもとに「スタイルマッチで組織と人を変えていく」をミッションに掲げています。



「スタイルマッチ」とは、仕事内容や給与などの雇用条件だけではなく、お互いのスタイル(個性や価値基準)をもとに求職者と企業が選び、選ばれる関係になることです。No Companyは、働き方やキャリア、仕事のモチベーションなど個人の価値観が多様化する現代において、企業と求職者が最も幸せになれる就職、転職のあり方として「スタイルマッチ採用」を推進しています。



本イベントは人事担当者様向けに、「スタイルマッチ採用」とは何か、なぜ今の時代に重視する必要があるのかなどを当社からご紹介するとともに、「スタイルマッチ」を重視した採用や組織開発の先進的な取り組みを行っている企業からゲストをお招きし、各社の事例をトークセッション形式でお話しいただきます。





「THINK STYLE for U-30」概要



日時:11月30日(水) 13:30-18:30(3セッション制)

開催形式:オフライン・オンライン同時開催

開催会場

オフライン:NewsPicks NewCafe(東京都中央区銀座5丁目2-1 東急プラザ銀座 7F)/

オンライン:Zoom配信

※オフラインは40名定員となっております。定員に達した場合はオンラインでのご案内となりますこと、ご了承くださいませ。

視聴対象者:採用に関連する業務担当者/人事担当者/経営者

参加料金:無料・要事前申し込み(11月30日(水)10:00まで受付中)



プログラム



13:30-13:55

開場挨拶・概要説明 なぜ今の時代に「スタイルマッチ採用」が必要なのか?



登壇者:株式会社No Company 代表取締役社長 秋山 真



内容:求職者の個性や価値基準を大切にする「スタイルマッチ採用」とは何か? なぜ今重要なのか? 特に若年層の採用や働き方を考える中で参考にしていただきたい「スタイルマッチ」について、事例やSNSから得たデータを用いて解説します。



14:00-14:50

Session No.1 個性を活かして活躍する若手を増やすための「採用・組織開発」とは?



登壇者:

ファシリテーター:秋山 真(No Company)

パナソニックホールディングス株式会社/パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社:杉山 秀樹 様

株式会社マネーフォワード:石原 千亜希 様



内容:

多様な社員に最高のパフォーマンスを発揮してもらうために、エンプロイーエクスペリエンス(Employee Experience)を重視する企業が増えています。なかでも社員の生き方や価値観に寄り添った人事施策を実施している2社のご担当者様から、採用と組織開発で重要なポイントや多くの企業で改善が必要と考えられる課題などについてお話しいただきます。



15:00-15:50

Session No.2 SNSで注目を集める企業に学ぶ、社内外で共感される採用広報とは?



登壇者:

ファシリテーター:西川 ジョニー 雄介 様(FastGrow/スローガン株式会社)

株式会社グッドパッチ:高野 葉子 様

ラクスル株式会社 :松本 藍 様



内容:

採用・働き方に関する情報発信がSNS上でエンゲージメントしている(「いいね」などをされている)2社からゲストを迎えし、自社の価値観をどのように工夫しながら社内・外に発信しているのか、また、組織開発や制度設計にどのように活かしているのかについて伺います。



16:00-16:50

Session No.3 組織ビジョンに共感して入社するメンバーを増やすために必要な、人事のスタイルとは?



登壇者:

ファシリテーター:秋山 真(No Company)

株式会社メルカリ :岩田 翔平 様

株式会社LayerX:柴山 嶺 様



内容:

人や組織に対してのビジョンを言語化して多様な情報発信を行う2社のご担当者様から、候補者が組織ビジョンに共感して入社し、個性を活かして活躍できる組織づくりの方法や情報発信のナレッジなどについて伺います。



17:00-18:30 交流会

※交流会はオフライン参加申込をされた方のみ、登壇者も含めお話いただける時間となっております。



株式会社No Companyについて



博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス(本社:東京都港区、代表取締役社長 田村栄治) の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かして企業の採用活動の支援を行う。





【会社概要】

社名 :株式会社No Company(読み方:ノーカンパニー 英文社名:No Company, inc.)

設立 :2021年10月1日

資本金 :2000万円

出資者 :株式会社スパイスボックスほか

所在地 :東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー16階WeWork内

代表者 :代表取締役社長 秋山真

事業内容:採用マーケティング支援

URL :https://www.no-company.co.jp/



【本件に関するメディア関係者さまのお問合せ先】

株式会社No Company

広報担当:松原

pr@no-company.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/16-11:46)