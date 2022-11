[株式会社ブラザーフッド・コーポレーション]





2022年11月5日(土) 12:00より、Peace and Afterオフィシャルサイトにて、上質なダブルサテンシルクを使用したスカジャンを発売。ラグジュアリーな素材感や日本製ならではの繊細な刺繍など細部にまでこだわりの詰まったディティールが魅力。



【商品について】











表地にはオリジナルで織り上げたコシがある上品な厚みを持つ40匁のダブルサテンシルクを使用し、リッチな艶やかさを表現。中綿には、高機能中綿素材であるシンサレートを使用する事で、軽くて高い保温性を実現。裏地のキルティングはしっとりとした素材感で、ボディにしっくりと馴染む。重厚感のあるririのファスナーや、ウール混のリブなど抜かりなくこだわったパーツが全体を引き締める。職人が技巧を凝らした精妙な前後の刺繍デザインは、アジアを思わせるグラフィックをベースに、ゴシックの要素を組み合わせることで、独自の個性を表現。

カラーはブラック、アーミーグリーンの2色展開。

販売価格:¥110,000 (税込)



【販売先】

Peace and After 公式オンラインショップ:https://peaceandafter.jp



【Peace and After】

・Instagram: @peaceandafter

・Twitter:@peace_and_after



About Peace and After

ストリートカルチャーを軸に古今東西の異なる歴史・文化をミックスするクリエイティブチーム、及び彼らが手がけるブランド。

海外映画で描かれる日本のような少しチグハグなイメージを、ブランドのフィルターを通してポップで洗練されたデザインに昇華させる。



