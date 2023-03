[ウエルシア薬局株式会社]

環境配慮型!海水中で生分解される原料を使用した不織布を採用



ウエルシア薬局株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本 忠久、以下ウエルシア)は、プライベートブランド(以下PB)「からだWelcia・くらしWelcia」より、環境に配慮した海水中で生分解される不織布を使用した「持ち歩こう!顔も体もこれ一枚!Ag配合フェイス&ボディシート10枚入」を2023年3月8日より全国のウエルシア薬局にて発売します。







■開発背景:

2022年4月下旬に発売以来、累計販売個数10万個を超える大人気商品の「顔も体もこれ一枚!Ag配合フェイス&ボディシート30枚入」に多く寄せられた「携帯用サイズがほしい」というお客様の声から、携帯用10枚入を商品化しました。



■商品特長:

1.素材:コットン100%のフラットシート

・コットン100%で肌当たりやわらかです。

・フラットシート仕様×たっぷり薬液で、なめらかな拭き心地です。

・厚手・大判シートなので、持ち歩くのにとても頼もしい!

顔も体もこれ一枚で拭き取ることができます。

2.成分:Ag(酸化銀・整肌成分)/ヒアルロン酸配合(保湿成分)

・気になるニオイケア※、ヒアルロン酸で潤いをプラス!

※ふきとりによる

3.環境配慮への取り組み

・捨てるだけの吊り下げ袋(外装袋)を無くしました。

・海水中で生分解する原料を使用した不織布を採用

「生分解」とは、微生物の働きにより物質が二酸化炭素や水などに分解されて自然に還ることを言います。

国際認証:「OK biodegradable MARINE」を取得した海水中生分解不織布

認証機関:TUV Austria(トゥフ オーストリア)

認証機関所在地:ベルギー



※水には溶けないのでトイレなどには流せません



汗ふきシートにおいて、外袋を廃止したり、不織布自体に環境配慮をしている商品が少ないのが現状です。毎日使うものだからこそ環境配慮したものを選びたい。そんな気持ちに寄り添う商品です。



■新商品について:

商品名:持ち歩こう!顔も体もこれ一枚!Ag配合フェイス&ボディシート10枚入

発売予定日:2023年3月8日(水)

成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-2Na、イヌリン、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、アロエベラ葉エキス、BG、ペンテト酸5Na、フィチン酸、酸化銀、メントール、PEG-40水添ヒマシ油

容量:10枚入

サイズ:250mm×200mm

価格:217円(税込)

素材:海水中で生分解される原料を使用した不織布











今後も「からだWelcia」ビューティのコンセプト“クリーンビューティ”の3つの思い(1.安心安全の成分 2.地球環境への配慮 3.クルエルティフリー)を大切に、商品の開発を行ってまいります。

誰もが手に取りやすい価格の、ドラッグストアらしい「ベーシック商品」(青のからだWelcia)と、原料や製法にこだわった付加価値のある「プレミアム商品」(黒のからだWelcia)の今後の新商品にもご期待ください。



◆HP https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/karadatokurashi/







「からだWelcia・くらしWelcia」の各商品は、以下の4つのカテゴリに分類されます。





ビューティケア

コンセプトは“クリーンビューティ”、安心安全の成分・地球環境への配慮・クルエルティフリーの3つを大切に、商品を開発。ベーシックラインとプレミアムラインの2ラインで展開。誰もが手に取りやすい価格の、ドラッグストアらしい「ベーシック商品」(青のからだWelcia)と、原料や製法にこだわった付加価値のある「プレミアム商品」(黒のからだWelcia)の2ラインは、どんな人のニーズにも応えるラインナップです。



食品

コンセプトは、素材・製法へのこだわりによる“おいしさ”。管理栄養士ほか、業界では「神の舌を持つ男」として知る人ぞ知る坂寄健一氏も開発チームに迎えました。おいしいものを食べることで喜びと豊かさを感じられ、心身の健康につながる商品を開発、「おいしい商品=からだWelcia」を目指しています。



日用品

コンセプトは“らくサポ”。毎日の大変な家事負担を軽減して少しでも「らく」ができるよう、サポートする商品を、お客様目線で開発しました。今あるものに工夫をプラスすることで、より役に立つ、そして、さらに魅力ある商品に生まれ変わりました。



ヘルスケア

コンセプトは“からだにやさしい素材をつかった健康食品。管理栄養士監修、確かさを実感できるよう独自の成分を配合するなど処方にこだわったうえで、価格的にも無理なく毎日続けられる商品であること。それが、私たちが目指す「からだWelcia」のサプリメントシリーズです。







デザイン&商品名について



ブランド全体の監修は、多数の広告・ブランディングコンサルで活躍するクリエイティブディレクターの戸田宏一郎氏(CC INC.)に、思わずくすっとするユニークでひと目見ただけで「これが何か」がわかるこだわりのすべての商品名は、コピーライター・岡本欣也(オカキン)氏が担当しています。



クリエイティブディレクター・アートディレクター 戸田宏一郎





1970 年生まれ。株式会社電通を経て2017年1月にCC INC.を設立。Creative & Consultingを標榜しデザインを基軸に、企業の課題解決を主眼とした提案からCI /VI、広告やプロダクト開発などの最終的なアウトプットに至るトータルコミュニケーションをデザインする。東京ADC賞、朝日広告賞、毎日デザイン広告賞、OneShow Design、D&AD など国内外で受賞多数。最近の主な仕事に、伊藤忠商事トータルブランディングやTAXI GO、広告にはHONDA、サントリー金麦、SEIKO企業等多数。 ホームページ:http://cc-inc.jp/



コピーライター 岡本欣也





岩崎俊一事務所を経て、2 0 1 0 年オカキン設立

著書は『ステートメント宣言。』『「売り言葉」と「買い言葉」』『大人たばこ養成講座』。

T C C 賞、A D C 賞、A C C 賞、各新聞広告賞等受賞多数

「大人たばこ養成講座」 1 、2 、3 出版





新PBにかける想い



ウエルシアホールディングスグループでは、『いいものがある。いいひとがいる。いい店だと思う。』というビジョンのもと、ウエルシアのPB「からだWelcia・くらしWelcia」を新たに展開しています。

「お客様に新しい価値や驚きを与えられる」ことを目指して2020年11月に発足したPBプロジェエクト。それから2年、私たちは安価をバリューとするのではなく、お客様の「当たり前」を超えて「高付加価値」で「他にはない」商品づくりを目指しています。

新PB「からだWelcia・くらしWelcia」は、ヘルスケア・ビューティケア・食品・日用品の4カテゴリで展開。それぞれの商品を一目見て、「これが何か」が分かるよう商品名にもこだわり、「誰も傷つけたくないスポンジ」「ぬり心地が心地いいオーガニックリップ」など、一番の特徴を表し、お客様に伝えたいことを明確化しています。



ウエルシアはこれからも、商品開発の基準にSDGsを用いるなど環境・社会課題への貢献を重視しながら、公式サイト内「からだの声とくらしの声」などを通じてお客様の声を生かした商品開発に注力し、これからもブランド強化を目指していきます。





ウエルシア薬局株式会社



会社概要社名:ウエルシア薬局株式会社

本社所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15

代表者:代表取締役社長 松本 忠久

資本金:1億円

店舗数:2,716 店(2022年11月30日現在)

事業内容:調剤併設型ドラッグストアチェーン展開

HP:https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

からだWelcia、くらしWelcia販売開始時期:2021年6月



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-21:16)