料理評論家山本益博氏、ラグジュアリージャパン代表宮山直之による解説付



一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構(東京都渋谷区・代表理事宮山直之)は、Luxury Japan Award2024プレス発表会を12月14日(木)14:00よりオンラインで開催いたします。2022年から日本が世界に誇る旅館・ホテルを顕彰するLuxury Japan Awardを開催し、2回目の開催となるLuxury Japan Award2024では、ホテル・旅館部門に加えて、レストラン部門を新設しました。



選考委員長は建築家の隈研吾氏が務め、料理評論家の山本益博氏をはじめとする各界のプロフェッショナルによって各部門のBEST10を選考し、最も優れた施設にはHotel of the year と Restaurant of the yearの称号が贈られます。



プレス発表会では、山本氏と宮山代表による解説でBEST10に選ばれたホテル・旅館とレストランをご紹介。Hotel of the year&Restaurant of the yearの発表、そして受賞者様へのインタビューをお届けします。





申込みURL(一般参加歓迎)





https://ljtm.org/webinar/pickup/5119/







Luxury Japan Award2024 プレス発表会







日時 2023年12月14日(木)14:00~15:30

主催 一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構

協賛 株式会社クレディセゾン

後援 日本政府観光局、一般社団法人東京ニュービジネス協議会



主催者概要





一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構は、ラグジュアリーツーリズムの振興を目的とした団体です。国内のラグジュアリーホテル・旅館・レストランのBEST10を顕彰する「Luxury Japan Award」や富裕層マーケット専門のプラットフォーム「Luxury Japan Virtual Travel Market(略称:LJTM)」を主催しています。



