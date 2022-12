[株式会社 ALGO ARTIS]

2022年12月1日、AI(アルゴリズム)による運用計画の最適化ソリューションを提供する株式会社ALGO ARTIS(東京都千代田区、代表取締役社長:永田 健太郎、以下、ALGO ARTIS)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)が、2022年12月~2023年3月期で実施するアクセラレータープログラムWinter/Spring 2023 Batchに採択されました。







Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムでは、Plug and Play Japanの企業パートナーと国内外のスタートアップを結び、新たなイノベーションを創出することを目的としています。



この度、ALGO ARTISは、Plug and Play Japanが実施するアクセラレータープログラムWinter/Spring 2023 BatchのMobility部門に採択されました。390社を超える国内外のスタートアップの中から74社が選出され、Mobility部門においては9社(国内:5社、海外:4社)が採択されています。

ALGO ARTISは、Mobility領域含む様々な現場の運用計画を独自のアルゴリズムによって最適化するAIソリューションを開発・提供しております。本プログラムを通して、ALGO ARTISは企業パートナー様とともに、物流・輸送などのMobility領域において新たなイノベーション創出を目指してまいります。



◆Plug and Play Japanについて



Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では45社以上におよぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。



Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

Plug and Play JapanアクセラレータープログラムWinter/Spring 2023 Batch 詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000028153.html



◆ALGO ARTISについて



ALGO ARTISは、「社会基盤の最適化」というコーポレートミッションのもと、社会基盤を支える現場の運用計画を独自のアルゴリズムによって最適化するAIソリューションを開発・提供しております。生産や配船などの極めて複雑な運用環境にも適応可能な特殊なアルゴリズムと世界トップクラスの技術力を駆使して、ヒトによる計画策定では難しい高度な最適化を実現することで、現場の課題解決および劇的なコスト・リスク低減に貢献しています。さらには、一つ一つの現場にとどまらず組織の垣根を超えたサプライチェーン全体、そして企業の垣根を超えた社会基盤全体までを効率化することを目指して事業を展開しております。



会社名:株式会社 ALGO ARTIS

所在地:東京都千代田区東神田2丁目8−16 401号

代表者:代表取締役社長 永田 健太郎

URL: https://www.algo-artis.com/

事業内容:AIを活用した最適化ソリューションの開発、運用

設立:2021年7月

お問合せ先:https://www.algo-artis.com/contact



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-08:46)