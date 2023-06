[A'alda Japan 株式会社]

A’alda Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中健太、CEO:祭原祐 以下、A’alda)の100%子会社である株式会社ワンヘルスコーポレーション(本社:静岡県浜松市、代表取締役:田中 健太、長尾 拓真、以下「ワンヘルス」)は、2023年後半から順次、動物病院の名称を「DCC動物病院(英語表記:DCC Animal Hospital)」へ変更することを決定いたしました。





A’aldaは、「Pet to Partner~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurposeに、国内外において動物病院事業をはじめとする各種ペット関連事業(ヘルスケア事業・ライフスタイル事業)を展開しております。



2023年1月10日に「株式会社ワンヘルスコーポレーションの株式取得のお知らせ」(https://aalda.com/ja/news/information/202301101585/)を発表いたしましたが、ワンヘルスの動物病院はA’aldaグループの一員として運営を開始しております。この度、ペット産業の構造から変革し、新しい価値を提供し続け、ペット・飼主様の顧客体験のアップデート、並びにアジア地域を中心とした動物医療業界の変革に向けた次なる一手として、動物病院の名称変更を決定いたしました。



ワンヘルスは、本間獣医科医院、アロハナ、ローコストペットクリニックという3つの名称で動物病院を展開しておりますが、これらを「DCC動物病院(英語表記:DCC Animal Hospital)」へ変更いたします。



名称変更は、A'aldaグループが進めるワンヘルスコーポレーション変革の一手ですが、今後は診療現場のDX化、病院網の最適化・近隣病院との連携強化、臨床レベルの更なる引き上げ、薬剤調達・供給体制の強化など、今後より良い顧客体験を実現するために必要な改革を進めて参ります。



<新たな名称「DCC」について>

DCCは「Dogs Cats & Companions」の略称で、A'aldaグループがインドで展開する動物病院グループのブランド名です。このブランドには、「テクノロジーの力を信じ、クライアント目線でサービスの価値と体験を再デザインすることで、世界中の飼い主とペットに信頼される動物病院グループを目指します。」という意思を込めています。



先進的な設備と熟練した医師によるグローバルスタンダードの獣医療を提供する総合病院として、ペットの生活をより良いものにするために、最高の技術とサービスを提供することに重点を置いています。A'aldaグループは2023年6月現在、首都デリーの高級地区グレーターカイラッシュ2、ウダイパーク、そして商業の中心地グルガオンのセクター23Aという、3つの拠点でDCC Animal Hospitalの名を冠した動物病院を展開しております。



A'aldaグループがインドで展開するDCC Animal Hospitalの紹介動画





引き続き、A’aldaの有する経営資源や機能、ノウハウの提供を通じて、グループとして更なる持続的な成長と企業価値の向上を目指すとともに、ペット・飼主様に対するより良いサービスの提供を実現できるよう取り組んで参ります。



■A’aldaについて

A’aldaは、「Pet to Partner ~人とペットが幸せに暮らせる社会をつくる」をPurpose、「世界で最も影響力のあるAnimal Health Tech Companyになる」をVisionに掲げ、ペットの医療業界を基点にTechnologyを活用して、顧客体験の再定義、非連続的な成長を実現するAnimal Health Tech Companyです。アジア各国にて動物病院事業をはじめとして、各種ペット事業を展開しております。



■会社概要

会社名:株式会社ワンヘルスコーポレーション

所在地:静岡県浜松市南区三和町295,102号

代表者:代表取締役 田中 健太、長尾 拓真

設立:1984年6月

URL:http://www.onehealth.jp/



会社名:A’alda Japan 株式会社

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6-11-8 PORT ONE SHIMBASHI 3F

代表者:代表取締役 田中 健太、CEO 祭原 祐

設立:2020年7月

URL:https://aalda.com/company/japan/



■ 報道関係者お問い合せ先

A’ALDA Pte. Ltd,. 広報室お問い合わせフォーム:https://aalda.com/contact/



