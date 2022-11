[Phigolf]





「Amazon Black FRIDAY」2021にてゴルフシミュレーター売上No.1となった人気絶好調のゴルフシミュレーター『Phigolf(ファイゴルフ)』が今年も、総合オンラインストア「Amazon.co.jp」(Amazon)にて、ブラックフライデーセールを2022年11月25日(金)から2022年12月2日(金)までの期間にて開催いたします。セール期間中は、全商品が30%オフとなり大変お買い得です。また、「Rakuten.co.jp」(Rakuten)では、「Phigolf 2021強化版WGTゴルフシュミレーター」と「Phigolf LINE FRIENDS Edition」のみ、2022年11月27日(日)までの期間、同じく30%オフセールを実施しております。今までPhigolfが気になっていた方には絶好のチャンス。どうぞお見逃しなく!







寒い冬が待つこれからの季節、外へのお出かけは気が進まない日でも、お家で本格的なゴルフ練習を楽しむ事ができる『Phigolf(ファイゴルフ)』。世界中の名門ゴルフコース80カ所以上がリアルに再現されており、複数のデータからプレイヤーを分析し、3Dで可視化することも可能なハイスペックなシミュレーターとなっております。









今回のセールではLINE FRIENDSのオリジナルキャラクターのブラウン、サリーがモチーフとなっているクラブも30%OFFとなっております。一般的なゴルフクラブと同じ重さのスタンダード(450g)とライト(300g)の2種類があり、ライト版はお子様もご使用いただける軽さとなっています。最大4人で18ホールまで対戦可能となっているため、お子様と一緒にゲーム感覚で使用する事もでき、これからのクリスマスやお正月休みのゴルフ練習に大活躍間違いなし!



ブラックフライデーでは、全商品がAmazonにて最大30%引きでお買い求めいただけます。ゴルフ好きのパートナーやご家族、大切な人へのクリスマスギフトとしてもおすすめです。お得にお買い求めいただけるこの機会に、ぜひPhigolfをお楽しみください。





『Phigolf(ファイゴルフ)』 ブラックフライデーの概要



■キャンペーン期間:



Amazon: 2022年11月25日(金)~12月2日(金)

Rakuten: 2022年11月22日(火)8:00 ~11月27日(日)1:59



■対象商品:





Amazon: 全商品30%オフ

Rakuten:「Phigolf 2021強化版WGTゴルフシュミレーター」と「Phigolf LINE FRIENDS Edition」



■購入方法:

Amazon公式サイト



・【2021強化版・日本公式】 WGTゴルフシミュレーター



https://www.amazon.co.jp/dp/B09B7L44VY



・【日本公式】 LINE FRIENDS EDITION



https://www.amazon.co.jp/dp/B09B7M9Q5M?th=1



Rakuten公式サイト



・【2021強化版・日本公式】 WGTゴルフシミュレーター



https://item.rakuten.co.jp/phinetworks/phigolf2021/



・【日本公式】 LINE FRIENDS EDITION



https://item.rakuten.co.jp/phinetworks/phigolfline/





【家庭用ゴルフシュミレータ 『Phigolf』 について】



Phigolfは家庭で本格的なゴルフ体験を可能にしたゴルフシミュレーター。 「最高の技術でゴルフをデザインする(Designing the science of golf with the best technology)」をモットーに、2008年に設立されてから、常に楽しみながらもゴルフの専門的な技術を磨くことができるシステムの開発や商品を提供。日本の販売代理店を通じて日本市場に進出し、現在日本のゴルフファンを中心に人気を集めています。



