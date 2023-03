[クレプシードラ株式会社]

~ 話題のNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン2 配信記念イベントで先行活用も~



クレプシードラ株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役:今誉、以下クレプシードラ)は、最先端空間音響技術『Re:Sense(TM)(リセンス)』を活用したライブ配信向けの技術サポートを行うパッケージの提供を2023年2月28日より開始しました。本パッケージを先行活用し、Netflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン2配信記念イベントのYouTubeLive配信が2022年12月に開催され、オンラインでもまるで会場にいるかのような、大迫力の臨場感ある体験をお届けしました。冒頭演出では360度あらゆる方向から迫ってくるような立体音響により、ドラマの世界観を再現し没入感をアップ。山崎賢人さん、土屋太鳳さんなど豪華キャストが一同集結したイベント配信を最新音響技術でさらに盛り上げ、約15万人に視聴されており、現在もNetflix Japan公式YouTubeで絶賛公開中です。視聴者からは「音響凝ってる」「立体音響すごっ!」など、好評価の声をいただきました。このような結果をふまえ、当社は技術のパッケージ提供を本格開始し、臨場感溢れるライブイベントの提供を推進していきます。













Netflixシリーズ「今際の国のアリス」





アリスやウサギたちが元の世界に戻ることを希望に、命懸けの“げぇむ”に挑む!手に汗握るアクション。VFXを駆使した「植物化した東京」の大迫力。世界の度肝を抜いた大人気シリーズが、パワーアップして帰ってくる!



「今際の国のアリス」シーズン2 | Alice in Borderland Season 2

https://www.netflix.com/title/81311698



本イベントでの『Re:Sense™』活用シーンについて





リアルタイムで会場の音を空気感までも表現し、臨場感をそのままお届けできる技術、そして、既存のコンテンツを後処理・編集で空間音響化する技術が活用されました。一つのイベントでどちらも活用されたのは初めてであり、『Re:Sense™️』の革新性を最大限に発揮し、大迫力かつ没入感のあるオンラインイベントを実現しました。

アーカイブを下記よりご覧いただけます。



https://www.youtube.com/watch?v=4ychKN5SQuc&lc=UgyIvnokfbp5yvUWB_x4AaABAg

*本映像の配信は予告なく終了となる場合があります。







『Re:Sense™』LIVE配信パッケージ





『Re:Sense™️』による収録、空間音響化処理をリアルタイムで行い、まるで会場にいるような臨場感でLIVE配信をお楽しみいただけます。

今回のようなエンタメイベントの他に、スポーツイベント配信、音楽ライブやVtuber、ライバーによる配信、演劇などのオンライン視聴の体験向上への活用の広がりを推進しており、世界で最も「大好きなコンテンツの気配感・温度感」を感じることができる技術として、利用シーンを拡げていきます。



【提供内容】

・Re:Senseマイク貸与

・Re:Senseを用いた収録位置のコンサルティング

・録音~空間処理を同時に行う独自機材サポート



オンラインイベントへの空間音響の活用に関して、当社にてトータルサポートしますので、どなたでもすぐに導入が可能です。

問い合わせ先:contact@clepseadra.com







『Re:Sense™』について





<「聞く」ものを、「体験する」ものへ変える技術>

空間音響とは360度あらゆる方向からの音の到来や遠近感までも表現した音響で、これにより、従来の2chステレオにはない空間感を体験することができます。クレプシードラ独自の空間音響技術『Re:Sense™️』は、まるで「今この場で起こっているかのような」音声コンテンツを創り出し、音の臨場感・質感・人の気配感を忠実に再現します。圧倒的な臨場感と、手軽な制作と再生を両立することで、空間音響の体験をより多くの方にお楽しみいただくことを可能にします。



【技術特長】

1.特別な技術は不要。その場で録音・UPするだけ

Re:Sense独自のイヤホン型マイクを用いて直感的で手軽に録音可能です。

独自技術を用いた専用のクラウドにUPするだけで圧倒的な臨場感のあるサウンドを体感できます。



2.あらゆるプラットフォームに対応。様々な媒体で配信可能

サウンドの配信に特殊な機材やアプリケーションは不要です。

汎用イヤホン・ヘッドホンさえあれば、YouTubeなど一般的な2ch配信アプリでRe:Sense™️のサウンドが再生できるため、数多くのユーザーにリーチできます。









クレプシードラについて





2020年に設立された空間音響技術のスタートアップ企業です。独自の空間音響収録・再生技術及びAI等を用いた新規開発技術(*特許出願済み)により、大胆かつ繊細なクオリティーの空間音響体験を提供するイノベーターです。“Creativity for All. Create a Culture.” をミッションに掲げ、空間音響に関する高い技術力と専門性を通じて、新しい文化創造を追求します。



設立:2020年2月4日

所在地:東京都大田区山王二丁目5番6号

代表取締役:今 誉

事業内容:音響コンテンツの企画・研究開発、Web 関連サービス

企業URL:https://clepseadra.com

Re:SenseサービスサイトURL:https://resense.site







お問合せ先



クレプシードラ株式会社 Re:Sense事業部

contact@clepseadra.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-23:40)