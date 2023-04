[REEV, Inc.]

REEV株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:渡部 裕介)は、2023年4月18日(火)にweb3案件に特化したクラウドソーシングプラットフォーム(β版)「web3クラウドソーシング」をリリースしたことをお知らせします。













web3 crowdsourcingとは?





web3 crowdsourcingは、メタバース空間制作やNFTアート制作、DAO運営、AI技術、ブロックチェーン、スマートコントラクトといったweb3ビジネスを検討している人とweb3領域のスキルを持った人材をマッチングするサービスです。正式版のリリースは2023年の夏頃を目処に開発を進めております。



【URL】https://web3-crowdsourcing.com/









サービスの4つの特徴





1.システム手数料0%



通常のクラウドソーシングは、20%前後の手数料が発生しますが、当サービスはクリエイターシステム手数料が0%のため、クリエイターの方は受注金額の100%を獲得することができます。



2.web3に特化した精度の高いマッチング

web3案件のみが掲載されており、AIの学習によって発注者と登録クリエイターの精度の高いマッチングが可能。



3.クリエイター(web3人材)の質の高さ

当サービスは手数料が0%であることから、クリエイター収益が増加し、質の高い人材を惹きつけ、維持することができます。更に独自の審査制度を設けているため、登録ユーザーの質の高さが担保されています。



4.トークンシステム採用

当サービスは、独自トークンを発行し、サービスの貢献度(ユーザー招待、マッチング、高評価etc..)に応じてユーザーにトークンを付与します。







今後の展開







正式版のリリースは2023年の夏頃を目処に開発を進めております。また、独自トークンを発行し、サービスへの貢献度に応じてユーザーにトークンを付与(ユーザー招待、マッチング、高評価)する機能も実装予定となっております。

来年2024年には仮想通貨決済の対応、web3に特化した技術や知識が学べるアカデミーコース(オンライン)の開講、AI求人機能実装、グローバル版をローンチ予定です。

更に2026年以降は、更なるサービスの拡大、サービス品質の向上、ユーザー満足度の向上のためにIEO(仮想通貨取引所を仲介して取引所に上場・独自トークンによる資金調達)の実施を目指します。



【ロードマップ】https://web3-crowdsourcing.com/index.html#roadmap





web3クラウドソーシング初期会員限定NFT







4月18日~4月30日までに事前登録していただいたユーザー様にweb3クラウドソーシング初期会員NFTを無料でプレゼントさせていただきます。

会員登録後に希望者の方は以下のメールアドレスにご自身のウォレットアドレス送って下さい。

info@web3-crowdsourcing.com





運営会社情報







会社名:REEV, Inc. | web3 × eスポーツ商社「REEV株式会社 」

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル3F

代表取締役:渡部 裕介

設立:2021年6月

公式HP:https://reev.co.jp/

事業内容:

【web3事業】

web3に付随したコンサルティング、NFTデザイン/プロデュース、メタバース空間制作、3DCG制作

web3ポータル運営( https://web3-portal.net/ )、web3クラウドソーシング運営( https://web3-crowdsourcing.com/ )



【eスポーツ事業】

グローバルeスポーツチーム「Team REEV」運営( https://reev.gg/ )

eスポーツイベント企画制作・コンサルティング



■β版ユーザーの事前登録受付中

【URL】https://web3-crowdsourcing.com/



web3人材登録募集中

web3エンジニア

#Solidity #Rust #Python #Vyper #JavaScript #Go #C++ #C#

web3クリエイター

#Blender #Autodesk #Maya #Unity #UnrealEngine #Illustrator #Photoshop #Figma #Sketch #VroidStudio #MetahumanCreator #Discord



