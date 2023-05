[株式会社スープアンドイノベーション]



関係者各位

2023年5月10日

プレスリリース

株式会社スープアンドイノベーション





株式会社スープアンドイノベーションが

サラダ専門店「サラディッシュ」を事業統合



~事業統合ならびに新規FC加盟と管理体制の強化のご案内~



飲食事業として全国規模のフランチャイズ展開を行っているスープ専門店「ベリーベリースープ」を手掛ける株式会社スープアンドイノベーション(本社:長野県長野市、代表取締役社長:山本 亮二郎)は、2023年5月1日付でスタートアップに特化したベンチャーキャピタルを運営するPE&HR株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:山本 亮二郎)の飲食事業であるラップ&ボウルサラダ専門店「サラディッシュ」と事業統合致しました。



事業統合の目的





今後の更なる高齢化社会に向けて、大きく需要が拡がってきている健康栄養食市場を牽引すべく、スープとサラダそれぞれの専門知識と技術を融合・特化した新しいタイプの飲食専門店の運営、PB商品の開発強化、さらにはその販売網を全国的に広げることで当社の経営理念である「カルチャーイノベーション(文化の変革)」を実現し、すべてのお客様に喜びと感動、そして幸せを提供できる会社を目指します。



ブランド紹介





【ベリーベリースープ】

ベリーベリースープは、株式会社スープアンドイノベーション(本社:長野県長野市)の外食事業として、2009年度よりブランド化に着手し、忙しい毎日に心温まる一杯のスープをお届けすることで、地域の皆さまに愛される店舗づくりを目指して参りました。オリジナルなスープメニューと合わせ、女性がひとりでも気軽に白いご飯をお召し上がりになれる店舗環境とメニュー構成で、新たな外食分野として現在12店舗にて全国展開中です。直営店とFC店舗は、長野善光寺口店、田町駅前店、フジグラン松山店、万代シテイ店、弘前さくら野店、てとて中町店、広島五日市店、サインウィズミー春日店、Beagle代々木上原店、ながの東急ストア店、カフェダイニング紅屋、プラスメットカフェです。

国内に数あるスープ専門店の中でも、ベリーベリースープが最も強みとしているのは「フォークがなければ食べられない具沢山スープ」と「栄養バランス」へのこだわりです。





【サラディッシュ】

サラディッシュは日本初のラップ&ボウルサラダ専門店としてスタートしました。オリジナルクラフトサラダと店舗仕込みのオリジナルドレッシングを組み合わせ、自由にお選びいただけます。トッピングによるカスタムオーダーも可能ですので、お客様の理想とするサラダをお作りします。使用している野菜は市場から直接仕入れているため、鮮度が高く、毎日ご来店されるお客様もいるほど多くのご支持を頂き、売上を大きく伸ばしております。運営店舗はサンシャイン池袋店と茅場町店の2店舗です。





新ブランドコンセプト





新ブランドコンセプト:「Customized Only One Plate」

┗ベリーベリースープ:「しあわせは一杯のスープから。」

┗サラディッシュ:「Create Your Own Fresh !」





ミッション





喜びと感動、そして幸せを提供できる健康で豊かな生活環境を創造する。





ビジョン





1.価値ある商品・サービスを通じて、健康で豊かな食生活を提供する。

2.地域に根差した取り組みと自然環境への配慮を通じて、社会に貢献する。

3.人材の育成と活躍できる環境を実現する。



バリュー





1.挑戦

2.自律

3.共創

4.信頼

5.貢献





【会社概要】

会社名 :株式会社スープアンドイノベーション

代表者 :代表取締役社長 山本 亮二郎

設立 :2009年1月8日

資本金 :31,680,000円(PE&HR株式会社100%)

事業内容:ベリーベリースープ及びサラディッシュの店舗運営、フランチャイズ本部の運営

所在地 :〒380-0826 長野県長野市北石堂町1412-1夏目ビル1F

URL :https://www.soup-innovation.co.jp/



Saladish サラディッシュ事業

URL :https://www.saladish.jp/



会社名 :PE&HR株式会社

代表者 :代表取締役 山本 亮二郎

設立 :2003年5月20日

資本金 :78,775,000円

事業内容:ベンチャーキャピタル事業、ベンチャー企業向けオフィス事業

所在地 :〒102-0083 東京都千代田区麹町一丁目12番地12

URL :https://www.pehr.jp/



【本件に関するお問合せ】

株式会社スープアンドイノベーション

TEL :026-223-6142

FAX :026-223-6142

E-mail :info@soup-innovation.co.jp



以上



