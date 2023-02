[Project Management Institute, Inc.]

“パワースキル”こそ、プロジェクト成功の最大の要因



プロジェクトの専門家やチェンジメーカーのための世界有数の協会であるProject Management Institute(PMI) は、プロジェクト、プログラム、ポートフォリオマネジメントに関するグローバル調査の結果に基づいて、プロジェクトマネジメントの世界的な潮流や主要なトレンドを分析した年次レポート「Pulse of the Profession(R)」を発表しました。





14回目となる「Pulse of the Profession(R) 2023」は、世界各国のプロジェクトマネジャー3,500名からのフィードバックによって導き出された「パワースキルとプロジェクト成功との関係性」について再定義しているほか、地域特性や投資規模などに関わらず、プロジェクトの成功に必要不可欠な「パワースキル」の上位4つのスキル(コミュニケーション、問題解決、協働的なリーダーシップ、戦略的な思考)についての調査結果を報告しています。



調査対象となったプロジェクト・プロフェッショナルは、地域、業界、経験年数、職位、PMP(Project Management Professional)(R)資格の有無にかかわらず、最も重要なスキルは、“パワースキル”であるという結論に至っています。パワースキルとは、コミュニケーション、問題解決、協働的なリーダーシップ、戦略的な思考といった、変化の激しい時代に対応するための考え方・行動であり、コミュニケーションを通じて他者や組織を動かしていくためのスキルを指しています。



Project Management Institute(PMI)の最高執行責任者であるピエール・ル・マンは、次のように述べています。「私たちの組織は、プロジェクト・プロフェッショナルが、自分のペースを保ちながらすぐれたスキルを身につけることができるよう全力でサポートしています。技術スキルとビジネスにおける洞察力は、プロジェクトマネジメントにおいて常に重要ですが、本調査は、可能な限り最高のプロジェクト成果を推進するために、組織とプロジェクトリーダーはパワースキルの開発も優先させなければならないということを示しています」。



Pulse of the Profession(R) 2023のポイント



●「パワースキル」を重視する組織の72%が最終的にビジネス目標を達成



本調査によると、「パワースキル」を重視している組織の72%が最終的にビジネス目標を達成していることがわかりました。またこれらの組織が扱うプロジェクトで、当初設定したスコープや成果を超えてしまう“スコープ・クリープ”が発生したケースはわずか28%のみであり、プロジェクトが成功に至らなかった場合でも損失を17%以内に軽減できています。





●「パワースキル」を重視する組織の約3割で、成果価値の実現マネジメント(BRM)の成熟度が向上



パワースキルを優先する組織では、プロジェクトの成功の最大要因とされる成果価値の実現マネジメント(Benefits Realization Management)の成熟度が高いとする回答が約3倍に及んだほか、プロジェクトマネジメントの成熟度が高いと回答する割合が2倍、組織のアジリティが高いと回答する割合が約3倍となっています。





●組織の課題は「パワースキル」開発の優先



10人中9人のプロジェクト担当者が、パワースキルはスマートな働き方に役立つという意見である一方、組織はパワースキルの開発を優先させる難しさに直面しています。実際、本レポートでは、パワースキルの開発を妨げる要因の第1位としてコストが挙げられており、次いでその価値が明確に認識されていないことが挙げられています。そして現実に、プロジェクト担当者は、専門能力開発時間の46%を技術スキルに費やし、パワースキルの向上にはわずか29%しか費やしていないと回答しています。





PMIアジア太平洋地域の暫定マネージング ディレクターの ソヒュン・カンは、次のように述べています。「組織におけるパワースキルの重要性は、高まっていますが、特にアジア太平洋地域において、その認知を高めていかなければならないと感じています。本調査によると、パワースキルを重視する組織は、ビジネスゴール達成のためのプロジェクトを完了させる能力が著しく高いことが分かっています。問題解決や戦略的思考などのパワースキルを重視する組織は、複雑なプロジェクトの課題、市場の変化、技術の導入、社会経済的なプレッシャーに立ち向かうために、組織のアジリティとプロジェクトマネジメントの成熟度を高めることが期待できるでしょう」。





本レポートの作成にあたり、北米、中南米・カリブ海諸国、中国、ヨーロッパ、南アジア、中東・北アフリカ、アジア太平洋地域、サハラ以南アフリカなど、さまざまな業界と地域を代表するプロジェクト・プロフェッショナル3,492名を対象に調査を実施しました。また、様々な業界や地域のプロジェクトマネジメント専門家へ12回の詳細なインタビューも実施しています。





Project Management Institute(PMI)について



PMI は、世界における何百万人ものプロジェクト専門家とチェンジメーカーのコミュニティの成長を支える世界有数の専門職組織です。プロジェクトマネジメントの世界的権威として、人々のアイデアの実現に向けた支援を行います。PMI では、グローバルアドボカシー、ネットワーキング、コラボレーション、研究、教育を通じて、組織や個人の働き方をより効率的にし、変化の激しい世界で成功を促進させます。



1969 年創設の誇り高いレガシーに基づき、PMIは世界中のほぼすべての国で活動する「目的のための」組織であり、キャリアの向上や、組織の成功を強化、新たなスキルと働き方を実現するチェンジメーカーたちが最大の力を発揮できるようサポートしています。PMI が提供するものには、国際的に認められた規格、資格、オンラインコース、ソートリーダーシップ、ツール、電子出版物、およびコミュニティが含まれます。



詳細については、https://www.pmi.org/, https://www.linkedin.com/company/pmijapan/, https://www.linkedin.com/company/pminstitute, www.facebook.com/PMInstitute, および Twitterをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-14:46)