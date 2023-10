[株式会社エクスクラン]

もう迷わない!湘南台でパーソナルジムを探している方、今のジムから変えたいと思っている方必見のお得情報も掲載中



湘南台は神奈川県藤沢市に位置し、引地川と境川に挟まれる自然にあふれた環境と都会的な側面を合わせもった地域です。

自然環境が豊かなことからも、近年では健康志向の高い住民が多くパーソナルジムに通う人口も増加傾向にあります。

湘南の美しい環境を活かしてアクティブなライフスタイルを楽しむ住民が多く、パーソナルジムはその需要に応えるために盛んに運営されています。



本記事では、9月から開始したキャンペーン情報と、湘南台の人気おすすめパーソナルジム8選をご紹介していきます。

店舗ごとの特徴や料金などわかりやすく紹介しますので、ぜひパーソナルジム選びの参考にしてみてください。



株式会社エクスクランは、親会社である株式会社GIVETHEWORLDが正規取扱店を務めるBEYONDにて、本キャンペーンを開始しました。





湘南台のおすすめパーソナルジム一覧|比較表

今回、ご紹介する湘南台のおすすめパーソナルトレーニングジム8選はこちらです。

入会金を含む1回あたりの料金の安い順に、トレーニング時間と入会金と合わせてご紹介いたします。





詳しい料金プランについては各パーソナルジムのホームページをご確認ください。

※1回あたりの合計金額は、入会金をコースの回数で割った金額と1回あたりの金額を足した数値となっています。

※上記全て税込表示です。

※上記は全て1回あたりの料金です。

※セミパーソナルジムという形式で完全なパーソナルジムではないジムも含まれています。



湘南台のおすすめパーソナルジム8選

湘南台には数多くのパーソナルジムがありますが、その中でもおすすめのパーソナルジム8選をご紹介します。



BEYOND(ビヨンド) 湘南台店【2023年9月初回限定キャンペーン実施中】





BEYOND 湘南台店の特徴



・入会金0円、月々4,300円~、体験トレーニングが初回限定無料!

・ライフプランニングコースの他に回数券(1回8,250円~)もあるので、自分に合ったプランの選択が可能

・「湘南台駅」徒歩1分とアクセスの良さが抜群

・大会受賞者や多数資格取得者が在籍



BEYOND湘南台店は、お客様の素を美しくするパーソナルジムです。

人それぞれ異なる「理想のスタイル」を叶えるためのパーソナルトレーニングを提供します。

運動が苦手な方やリバウンド経験がある方も、BEYOND湘南台店なら「なりたい自分」を目指せます。

女性トレーナーも在籍していますので、女性の方も安心してご来店ください。



BEYOND 湘南台店の料金



通常11,000円の体験トレーニングが≪初回限定無料≫!!

BEYOND 湘南台店料金はこちら → https://beyond-shonandai.com/



ZIRIKI







ZIRIKIの特徴

・生涯『活動できる身体』を目指してサポート

・5つの専門的なメソッドから最適なトレーニングを実施

・施設内に人工芝が完備されていて歩き方のサポートも可能



ZIRIKIでは生涯現役のカラダづくりを目的に運営されています。

全ての運動と健康の基本であり、人という動物が本来行う身体の動かし方である体軸メソッド を行うことで、歩き方や姿勢、体調の改善を行い、体力を高めます。

また、各種スポーツや武道、舞踊などのパフォーマンスの向上等幅広い目的の人に人気のジムです。



ZIRIKI



公式サイトはこちら ▶

https://ziriki.jp/



オアスタジオ







オアスタジオの特徴

・お客様ごとに最適なトレーニングメニューをカスタマイズ

・経験豊富なプロのスタッフが親切丁寧にサポート

・湘南台駅徒歩2分の好立地



オアスタジオはお客様に合わせたメニューをカスタマイズでき、「運動習慣」が自然と身につくようにトレーニングを続けやすい価格帯と、楽しさで提供します。

お客様もトレーナーも一緒に笑顔でいられるような空間や時間を作ることを目指して、運営されています。



オアスタジオ



公式サイトはこちら ▶

https://or-studio-shonandai.com/



トライニアルジム



トライニアルジム の特徴

・お客様ひとりひとりに合わせたダイエット計画を立案

・食べて痩せるをモットーに楽しい食事指導をしてくれる

・無理のない目標設定及びダイエット計画で一気にリバウンドするリスクな度を考慮



オープンな空間で1対1のカウンセリングを通して、お客様の身体の状況、運動状況の現状把握を行います。

その上で、お客様の生活状況にあった無理のない継続しやすい運動メニューのプログラムをご提供致します。

今まで一人での運動が続かなかった方や、グループでの運動が苦手で、個人にカスタマイズされた運動プログラムをご要望の方にオススメのジムです。



トライニアルジム





公式サイトはこちら ▶

https://trainial-gym.com/



ボディーデザインジム







ボディーデザインジムの特徴

・プロアスリート監修で『身体の引き締め、ボディメイク専門』をモットーにしている

・過度な食事制限や糖質・お酒の制限がない

・子持ちの方や手ぶらもOKなアメニティを完備している



ボディーデザインジムは、トレーナーとの二人三脚のトレーニングを通して、お客様に動けて美しい本物のボディーデザインを行っていただくことをミッションに掲げているジムです。

ただ減量をして体重だけを落とすだけではなく、本当に動けて見た目も美しい身体作りのための環境を整えています。



ボディーデザインジム



公式サイトはこちら ▶

https://bodydesigngym.com/gym/shonandai/



ファディー湘南台







ファディー湘南台の特徴

・お客様一人一人の状況をAIが分析して最適なメニューをー立案してくれる

・AI内蔵カメラがお客様の動きを分析し改善提案してくれる

・早朝5時23時まで幅広い時間帯で利用が可能



ファディー湘南台では、女性専用AIパーソナルトレーニングジムというスタイルをとっており、運動が苦手な方やはじめての方でも安心してトレーニングを継続できるよう、AIマシンと有人がダブルでサポートします。

運動初心者の方におすすめのジムです。



ファディー湘南台



公式サイトはこちら ▶

https://furdi.jp/studio/shonandai/

OUTLINE(アウトライン)





OUTLINE(アウトライン) の特徴

・類を見ない圧倒的ホスピタリティーの高さと最高のコスパを誇っている

・トレーナーはパーソナルトレーナー経験者や資格保持者のみを採用

・一生(生涯)リバウンドサポートという業界唯一のサービスも料金に含まれている



OUTLINE藤沢店は、指導経験豊富かつ多角的な知識を持つトレーナー陣が在籍していて、ハイレベルなトレーナーによる質の高い指導を提供しています。

また、女性のダイエットやボディメイクに特化している女性専用のパーソナルジムという特徴もあります。



OUTLINE(アウトライン)







公式サイトはこちら ▶

https://www.outline-gym.com/gym/fujisawa



Personal gym Shin





Personal gym Shinの特徴

・在籍トレーナーは全員現役の治療家が揃っている

・美容整体を組み合わせることでダイエットの効率が高まる

・エクササイズのフォームを細部まで徹底的に指導する



Personal gym Shinは、自分のカラダを正しく知ってもらって、サポート終了後には自分で自分の体重をコントロールできるようにという思いで、細かい部分まで踏み込んだ指導を行っています。

リバウンドしにくい体作りをしたい方におすすめのジムです。



Personal gym Shin



公式サイトはこちら ▶

https://personalgym-shin.com/



湘南台で自分に合ったパーソナルジムの選び方



湘南台には数多くのパーソナルジムが存在します。

その中でも自分にぴったりのパーソナルジムを選ぶためには、以下の8つのポイントを意識しましょう。



選び方1.|食事の指導もしてくれるか

トレーニングやダイエットの効果を高めるためには、食事面での管理も欠かせません。

パーソナルジムではトレーニングの指導はもちろんしてくれますが、日々の食事のサポートまでは行っていないジムもあります。

トレーニングだけではなく、日々の食事の管理や食べるべき食事のアドバイスまで行ってくれるパーソナルジムを選びましょう。



選び方2.|女性トレーナーが在籍しているかどうか

女性にとって、異性のトレーナーに指導されることに抵抗を感じる方も少なくはありません。

そういった場合でも女性のトレーナーが在籍していれば、安心してトレーニングをすることができるでしょう。

ホームページのトレーナー紹介を見たり、体験の際に女性のトレーナーが在籍しているかどうかを確認して安心通えるジムを選びましょう。



選び方3.|衛生面の設備が整っているか

女性にとっては、ジムの環境の中で衛生面の設備が整っているかどうかは大きな問題です。

ジムでトレーニングを行った後は汗をかき、メイクも崩れてしまいます。

特に夏場は多くの汗をかいてしまうため、シャワーブースがあるジムであればトレーニング後にサッパリとして帰ることができるでしょう。

また、崩れてしまったメイクを直すためのメイク直しの環境も完備されているとなおいいです。



選び方4.|通いやすいかどうか

パーソナルジムでトレーニングを行う場合、1度行って終わりではなく定期的に通い続ける必要があります。

その際、女性のトレーナーが在籍していたり環境面が整っていたりしても、職場や家から遠くて気軽に通えないジムでは意味がありません。

最低限の条件として、職場や自宅から通いやすいジムを選ぶようにしましょう。

駅からのアクセスがいいジムが特におすすめです。



選び方5.|プライバシーへの配慮

パーソナルジムに通う女性にとっては、プライバシーへの配慮も大切な要素になります。

周囲の人に自分がトレーニングをしているところを見られたくない、という女性は多いのではないでしょうか。

そういった場合には、外から見えないような工夫がされていたり、完全個室で運営されていたりするパーソナルジムであれば周囲の目を気にすることなく安心して通うことができます。



選び方6.|予約が取りやすいか

人気の高いパーソナルジムでは人が集中するため会員数が多く、ジムでは予約が取りにくくなってしまうこともあるでしょう。

予約がなかなか取れず、通いたい日に通えない状態が続いてしまうと、トレーニングを続けるモチベーションが落ちてしまうかもしれません。

定期的にパーソナルジムに通ってトレーニングを続けるためにも、webで予約状況を確認できる、といった予約が取りやすいパーソナルジムを選ぶようにしましょう。



選び方7.|続けやすい工夫があるか

ボディメイクやダイエットを成功させるためには、定期的にパーソナルジムに通ってトレーニングを続ける必要があります。

トレーニングを続けていく中で、なかなか効果が現れず焦ってしまったり、トレーニングが辛くて苦しくなったりすることもあるかもしれません。

そういった場合にポジティブな声掛けをしてくれる、などモチベーションを高めてくれる工夫があることで、トレーニングが続けやすくなるはずです。



選び方8.|自分に合った適切な指導をしてくれるか

パーソナルジムでは通常のジムとは違って、トレーナーとマンツーマンでトレーニングを続けていくことになります。

トレーナーが自分に合った適切な指導をしてくれるかどうかが、身体作りの成否にかなり関わってきます。

そのため、体験に参加した際にしっかりとカウンセリングをしてくれて、自分に合った適切な指導をしてくれるパーソナルジムを選ぶことをおすすめします。



ビヨンド湘南台のパーソナルジムに関するよくある質問(Q&A)



Q1. 無料のカウンセリングや体験のパーソナルトレーニングは受けられますでしょうか。

もちろん承っております。

無料カウンセリングと体験トレーニングどちらでもお好きな方をお気軽にお問い合わせください。

まずは体験トレーニングにお越しいただき、店舗の雰囲気やパーソナルトレーニングを体験することをおすすめしています。



Q2.ライフプランニングコースと回数券、どちらがオススメですか?

ダイエット目的のお客様やボディメイク初心者、もしくは初めての大会出場をご検討中のお客様にはライフプランニングコースをオススメしております。

ボディメイクは「食事7割、トレーニング3割」と言われています。

お客様が口にされるすべてのものにコメントおよびアドバイスをさせていただく「パーソナル食事管理」のついたライフプランニングコースの方が効果が高いです。

一方で、ボディメイク中級者以上の方、栄養についてある程度の知識がある方には、「お手軽に一流のトレーニングのやり方を学べる」ものとなっている回数券をオススメしております。



Q3.興味はあるのですが、はじめてなので不安です。

BEYONDでは、はじめての方向けに無料カウンセリングと体験トレーニングを行なっております。

どちらでもお気軽にお問い合わせください。

無料カウンセリング・体験トレーニング後の執拗な勧誘は一切ございませんので、安心してご参加ください。



Q4.アクセスはいいでしょうか?

湘南台店は、指導力だけでなく環境にも大変恵まれており、大手パーソナルジムの中で、最もJR湘南台や小田急向ヶ丘遊園に近い利便性の高い立地に出店致しました。

駅から徒歩5分で通えますので、安心して通っていただけたらと思います。



Q5.スタッフの方は実績がありますか?

湘南台店を盛り上げるのは、大会でも優勝経験を持ちながらも、前職は営業職や接客業で勤勉に励んでいた粒ぞろい。

お客様に親身に寄り添う姿勢は、真面目なキャリアを積んだ社会人ならではです!



まとめ

湘南台は神奈川県藤沢市に位置し、美しい海岸線や自然環境が魅力です。自然環境が豊かなことからも、近年では健康志向の高い住民が多くパーソナルジムに通う人口も増加傾向にあるため、パーソナルジム自体の数も増えています。



それぞれのジムで特徴の違いがあり、料金やアクセス、メリットもそれぞれですので、自分にとって最適なジムを吟味しましょう。







企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-12:16)