[株式会社REBEAUTY]

2023年9月26日(火)10:00より公式オンラインショップにて先行予約開始



株式会社REBEAUTY(所在地:東京都港区 / 代表取締役 渡辺佳恵)は、2023年9月30日(土)より、新商品「be my flora 10年熟成酵素+」を、自社オンラインショップ「REBEAUTYオンラインショップ」および、be my flora kitchen、RESALONの店舗にて発売いたします。







「be my flora」は、2023年10月にブランド3周年を迎えます。

この度、発売以来多くのお客様にご愛顧いただいておりました「be my flora 8年熟成酵素」は、「be my flora 10年熟成酵素+(プラス)」へとアップデートいたします。熟成期間を8年から10年にさらにじっくりと熟成し、新たに乳酸菌と発酵抽出物を加えました。

be my flora10年熟成酵素+は、環境汚染のない広大なブラジル農場で育った、野生および有機の野菜・果物・野草・豆類など86種類をじっくりと10年に渡り発酵・熟成させ、乳酸菌と天然由来の発酵抽出物を追加し、88種類でつくった究極の酵素ペーストです。さらに、今回のリニューアルで、善玉菌そのものと善玉菌のエサになるものを一緒に摂取する「シンバイオティクス」を実現しました。



白砂糖・保存料・香料・着色料・人工甘味料・添加物など一切不使用せず完成された本物の酵素ペーストのため、老若男女、妊娠期間中の方など、どなたにもお召し上がりいただけます。



「be my flora」はお客様の明日、そして10年後の健康と美しさを支えるサポーターとして、今後も「美味しくて体に良いもの」を世にお届けすることを約束いたします。





be my floraが「本物酵素」である9つの理由











1.シリカ豊富な超軟水を使用

「水」が違う

be my floraの仕込み水として使われているのは、地下2000mから湧き出る硬度0.8のシリカ豊富な超軟水。主要ミネラル中のケイ素の比率が高く、82.6%を占めています。独自のミネラルバランスによってビタミンCが破壊されにくいことが実証されています。







2.果物や野菜を育て、発酵している

「土」が違う

be my floraは、世界自然遺産に登録された、環境汚染のないブラジル・パンタナール湿原にある広大な農場で育った天然素材から作られています。何度も果実をつけては土に還るサイクルを繰り返しており、強い酢酸菌が浮遊する土壌です。







3.原材料の野菜や果物を育てる

「農法」が違う



環境汚染のない広大なブラジル農場で育った、有機&野生栽培の野菜や果物など88 種類のみを使用。農薬や化学肥料を一切使わず育てた植物を原材料に作られています。









4.マクロビの第一人者によるレシピ

「レシピ」が違う



be my floraのレシピは、マドンナやトム・クルーズのマクロビ指導を行った、マクロビオティック理論の第一人者・久司道夫先生が考案したレシピによる配合です。









5.10 年かけてじっくり発酵・熟成

「熟成期間」が違う



発酵促進剤などを一切使わず、10年かけてじっくり熟成。温暖なブラジルで発酵させた後、清涼な北海道の日高にてじっくり10年間熟成させています。









6.水で希釈なし。原液 100 %

「濃度」が違う



通常、販売されている酵素は水や果糖液で希釈しているものがほとんどですが、be my floraは一切希釈していない原液そのままの酵素ペーストです。凝縮された素材の力をご体感いただけます。









7.有害なものは一切使用しない

「安全性」が違う



be my floraは、白砂糖、保存料、香料、人工甘味料、添加物、着色料など、身体に悪い成分を一切含まずに作っています。添加物を一切使用していないため、老若男女、どなたでもお召し上がりいただけます。









8.プレバイオ×プロバイオを実現

「善玉菌」が違う



be my floraは、善玉菌そのものである「プロバイオティクス」と善玉菌のエサである「プレバイオティクス」を一緒に摂る、非常に効果的な腸活法「シンバイオティクス」を1本で実現しています。









9.専門機関による試験で実証済み

「実証結果」が違う



be my floraは専門機関での臨床試験によって様々な効果・効能が実証されており、美容や健康に関する豊富なエビデンスを取得しています。







アップデートポイント







1.8年熟成酵素→「10年」熟成酵素に

熟成期間が増えた分、分子が細かくなり、より吸収率がアップ。アミノ酸の量も増加。



2.厳選された原料をプラスし、「シンバイオティクス」を実現。

86種類の野生・有機の野菜・果物・野草・豆類などに加え、アレルゲンフリーの乳酸菌と天然由来の発酵抽出物を追加。「プレバイオティクス」である発酵性食物繊維、「プロバイオティクス」である乳酸菌の追加により、「シンバイオティクス」を実現。これ一本で善玉菌そのものと、善玉菌を増やす役割両方を担うことができます。



3.パッケージが映えるデザインに

個包装のスティックにロゴが入り、より一層映えるデザインになりました。





製品概要







製品名:be my flora 10年熟成酵素+(読み:ビーマイフローラ10年熟成酵素プラス)

価格 / 内容量:19,500円(税込)、600g(10g×60包)



〈全成分〉

サトウキビ蜜(ブラジル製造)、野菜・果物(オレンジ、パイナップル、バナナ、リンゴ、パパイヤ、グァバ、メロン、アボカド、アセロラ、プルーン、レモン、ナシ、マンゴー、スイカ、レーズン、カボチャ、サツマイモ、トマト、ニンジン、スターフルーツ、ピーマン、赤カブ、大根、キャベツ、ゴボウ、シイタケ、キャッサバ、グラヴィオラ、キウイ、ケール、チコリー、カムカム、アサイー)、薬草エキス(ローズマリー、シナモン、レモングラス、カルケージャ、カツアバ、スギナ、マテ、ステビア、ガラナ、ハト麦、紫イペ、パッションフルーツ、パタデバカ、ペドラ・ウメカ、パフィア、レンコン、キャッツクロー、ヤーコン葉、綿、マクロフェリュス、ウイキョウ、ムイラプアマ葉、コセンダングサ、ベニノキ、紫ウコン、生姜、アマチャズル、グローブ、アニス)、穀物・豆類(玄米、アワ、オートミール、トウモロコシ、大麦、紫インゲン豆、エンドウ豆、黒ゴマ、ライムギ、ポップコーン(爆裂種)、小豆、大豆、レンズ豆、白インゲン豆、黒豆、ヒヨコ豆、カシューナッツ、ブラジルナッツ)、海藻類(ワカメ、昆布、海苔)、はちみつ、酵母、米糠・大豆エキス納豆菌発酵物、乳酸菌(加熱菌体)



〈お召し上がり方〉

食前、就寝前など、空腹時にお召し上がりください。1日3本がおすすめです。



〈販売先〉

be my flora kitchen 店舗(https://bemyflora.com/kitchen/)

RESALON 店舗 (https://www.resalon.co.jp)

REBEAUTYオンラインショップ(https://shop.re-beauty.co.jp/merchandises)





先行予約販売 (2023年9月26日10:00~2023年9月29日23:59)





1.【予約販売】 be my flora10年熟成酵素+1箱



¥17,550(税込)



2. 【予約販売】be my flora10年熟成酵素+2箱+パウチ1袋

¥39,000(税込)

-be my flora 10年熟成酵素+(60包入り) 2箱

-be my flora 10年熟成酵素+(700gパウチ) 1袋



〈先行予約販売期間〉

2023年9月26日(火)10:00~2023年9月29日(金)23:59

※先行予約発売により、商品は2023年9月30日(土)以降、順次発送いたします。



〈販売先〉

REBEAUTYオンラインショップ(https://onl.bz/uHWDarS)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-09:46)