インスタントカメラブランド『Polaroid(ポラロイド)』は、ミュージックプレイヤー「Polaroid Music」シリーズ初となるコラボレーションアイテムを発売します。コラボレーションパートナーはバーチャル・シンガー『初音ミク』。



ポップなデザインにキャラクターのイメージカラーを落とし込んだことで、フィーチャリスティックな雰囲気を纏う1台が完成しました。購入者特典としてオリジナルキーリングが付属します。



現在、伊勢丹新宿店で開催中のイベント、初音ミク × イセタン ~ Happy 16th Celebration in ISETAN !! ~に合わせて製作された貴重なアイテムは、会場で受注販売をスタートしています。三越伊勢丹オンラインストアでは3月27日(月)午前10時まで予約を受け付けております。



※初音ミク × イセタン 限定の受注生産販売となります。

※発送は6月中旬頃を予定しております。予告なく変更される場合があります。ご了承ください。



- 製品紹介 -

ポラロイドP1ミュージックプレイヤーは、シリーズで最も小さく、持ち運びに優れた製品です。IPX5の防水規格が備わっており、お風呂場やプールなど、水しぶきを浴びるような環境で使用しても問題ありません。さわやかなリンゴくらいの大きさで、シンプルさ、遊び心、そして大胆な色使いが特徴です。2つのスピーカーの背面を合わせると、ペアリングスピーカーになり、臨場感あふれるサウンドで音楽を楽しめます。



Polaroid P1 Music Player - Hatsune Miku Edition

価格:15,400円(税込)





サイズ100x100x40mm、300.5g。充電時間2時間で最大10時間再生可能。最大出力10W。Polaroid Music唯一のIPX5の防水性能で、プールや浴室など水がかかる環境でも使用できます。

※水中内で使用することはお控えください。







■販売情報

三越伊勢丹オンラインストア

販売期間:3月7日(火)~3月27日(月)午前10時

https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000002348562.html



初音ミク × イセタン ~ Happy 16th Celebration in ISETAN !! ~

場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

会期: 3月7日(火)~3月12日(日)

時間: 午前10時~ 午後8時 [最終日は午後6時終了]

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。



■お問い合わせ先

株式会社Bcc ポラロイド事業部 (東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA OMOTESANDO 3F)

Contact : https://bcc-tokyo.jp/contact/

Mail : polaroid@bcc-tokyo.jp / Tel : 03-5413-7175



■ポラロイドについて

ポラロイド社は1937年に、イノベーションと工学技術の象徴としてエドウィン・ランドにより創業されました。娘に「どうして撮った写真はすぐに見られないの」と尋ねられたことがキッカケで、ランドがインスタントカメラの発想を得たのは1943年のことでした。1947年に最初のインスタントカメラが完成し、アイデアが製品として結実しました。今日、アナログのインスタント写真を中核に据えたポラロイドは、80年以上にわたり愛されてきた、世界中の誰もが知るブランドとなっています。



2022年ポラロイドは、カラフルな新しい音楽製品のラインナップで音楽空間に参入しました。芸術と科学の交差点で創造性を刺激し、数々のアイコニックなカメラを生み出してきた、そのエネルギーと精神を写真と音楽に注ぎ込みます。



ポラロイドという1つの名前で製品ポートフォリオ全体を統一し、一貫した世界的ブランドになるという新たなビジョンを掲げ、人の温もりを感じる意味のある方法で人々をつなぐ製品を創り続けていきます。



