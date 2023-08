[株式会社インテルコスメシ・ジャパン]

~五感に寄り添い、“beautyの可能性は更なる進化へ”~



株式会社(本社:東京都渋谷区/代表取締役社長 豆田 健司)が運営するナチュラル&クリーンビューティーのセレクトショップ「Portamento」は、2023年9月1日(金)に、ブランド名を「MOOD or NATURE(ムードオアネイチャー)」に変更いたします。





「"ART"(=五感)でBeautyを感じる」と「オーセンティックな美しさ」のダブルコンセプトのMOOD or NATUREは、新しい形でbeautyを体現するクリーンビューティーセレクトショップです。



また、リニューアルに伴い「肌に最も新鮮な瞬間を」がコンセプトの日本初上陸*2 韓国スキンケアブランドkuoca(クオカ)をローンチ。

上陸記念第一弾は、五感を満足させるファインダイニング料理の味と香りを閉じ込めたハンド&ボディケアライン、肌の美食家(Skin Epicure)達の為の「エピキュアブレンド」からスタート。

MOOD or NATURE(ムードオアネイチャー) new beauty で2023年9月より*3 販売開始します。







MOOD or NATUREについて





MOOD or NATUREは、その時々の時代の空気感を捉えながら、一歩先の個性豊かな感性コスメアイテムを取り揃えるセレクトショップです。



トレンドに合わせるのではなく、自分に合わせてトレンドを取り込むこと。

物が溢れかえっている現代だからこそ、プロダクトが良質なことはもちろん、自らのエモーションと感性、感情の赴くままセレクトすることの自由性を私たちは大切にしています。



また、Artが意味するものは、一般的に芸術や美術と思われがちですが、MOOD or NATUREでは、日々の暮らしの中、五感で感じる全てを"Art"として捉え、究極のwellbeingとは"Art"を通じて五感を潤すことだと考えています。



MOOD or NATUREには、Art性の高いパッケージやデザイン、クリエイティビティも刺激されるようなMOODなブランドと、オーガニック&ナチュラル、クリーンビューティー、インディビューティーなどのNATURE的なブランドを独自の視点でセレクトしていき、時に相反するMOODとNATUREを、共存させることが私たちのnew beautyとの向き合い方です。





ブランド名変更およびロゴリニューアルに込められた背景・想い





MOOD or NATUREを運営する株式会社インテルコスメシ・ジャパンの創業メンバーは、2007年より多くのオーガニックコスメ、ブランド、ショップの開発・運用に携わってきました。



オーガニック&ナチュラル、クリーンビューティー、インディビューティーなどに真摯に向き合ってきた私たちだからこそ感じた、「どちらかが正しい」という選択することへの現代の違和感。

未来に向けたラテラルシンキング、左脳的な合理性、 論理的社会的な正しさを突き詰めた先にある右脳的な感性は、and の強迫観念 / 同調圧力から or の自由性に変わる時だと考えています。



MOOD or NATUREならではのブランドセレクト・サービス、そしてクリエイティビティでの展開はもちろん、

多様性が混じり合い 既存の常識にとらわれない自由な発想で、お客様の幅広いニーズに応えるブランドとして確立していきたいという強い想いが込められています。



店頭について









店内は、ブランドキーカラーのブルーやグリーンを使用し、MOODとNATUREを表現。

部屋のインテリアとしても馴染む商品ラインナップが、想像を掻き立てくれる空間を演出します。



またリニューアルに伴い、MOOD or NATURE new beautyでは、取り扱いブランドも一部変更致します。



昨年限定発売したオリジナルブランドの「Portamento」、MOOD or NATUREのオリジナルブランド、国内外のブランド、また前ブランドから好評の韓国初ブランドは、グローバル基準、クリーンビューティー視野で製品作りをし、まるでインテリアの一部かの様なArt性の高いブランドを中心にセレクト、展開していきます。

※今後も、日本初上陸のブランドを展開予定。



前ブランドから好評のギフトは、幅広い価格帯やラインナップで「贈りたいギフト、プレゼントが見つかる」ブランドとして引き続き取り揃えています。









新鮮さを肌に届けるスキンケアブランドkuoca(クオカ)が遂に日本に上陸!

株式会社インテルコスメシ・ジャパンは、kuocaの日本総合代理店として国内での販路を展開していきます。



kuoca(クオカ)とは

Fine Diningの哲学からインスピレーションを受けた2019年に韓国でローンチしたスキンケアブランド。

‘cuoca’ はイタリア語でFine Dinning Chefを意味し、 シェフの一日は市場で食材を選ぶことから始まります。

新鮮な材料はFine Dinning の基本に当たる為、kuoca も原料から始まります。

"肌の為の美食、肌の為のファインダイニング"をモットー に、お客様の為に真心を込めて料理を準備するシェフの心のように、

丁寧に厳選した原料を適切な比率と優れた技術でブレンディングした製品は、製造30日以内のみ販売*4という新発想のスキンケアブランドです。



日本初上陸*2となる今回は、五感を満足させるファインダイニングの料理のように、機能と香り、何一つとして外せない肌の美食家(skin epicure)達の為のクオカだけのブレンド ハンド&ボディケアライン エピキュアブレンドからスタートします。







製品名:EPICURE BLEND(エピキュアブレンド) DARK TEA

HAND&BODY WASH(ハンド&ボディーウォッシュ) 300mL 4,200円(税込)

HAND&BODY LOTION(ハンド &ボディーローション) 300mL 4,800円(税込)

HAND CREAM(ハンドクリーム) 50mL 2,700円(税込)







製品名:EPICURE BLEND(エピキュアブレンド) ROSE CREAM

HAND&BODY WASH(ハンド&ボディーウォッシュ) 300mL 4,200円(税込)

HAND&BODY LOTION(ハンド &ボディーローション) 300mL 4,800円(税込)

HAND CREAM(ハンドクリーム) 50mL 2,700円(税込)



*1 角質層まで *2 2023年8月時点 *3詳細日は後日発表 *4 PRIMIUM BLENDSのみ 使用期限 未開封1年







kuoca Founder キム・ジス

10年以上ミュージカルを企画。 一方で美食を愛する。

家族の一人が手作りした天然化粧品を使った事をきっかけに2019年クオカをローンチ。

オリジナルレシピで化粧品を作るため製造室も創立。





取り扱い店舗





MOOD or NATURE new beauty

渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 5階 +Q(プラスク) グッズ コスメティック内



MOOD or NATURE公式オンラインストア





MOOD or NATURE 〈ムード オア ネイチャー〉公式WEBサイト / SNS





オンラインストア https:/moodornature.com

Instagram https://www.mood_or_nature

9月1日より公開予定



会社概要

商号 : 株式会社インテルコスメシ・ジャパン

本社: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-38-6 JLBグランエクリュ表参道3F

設立 : 2007年6月



本リリース及びKuoca(クオカ)に関してのリース・取材・お取り扱いなどのお問い合わせ先

株式会社インテルコスメシ・ジャパン

izuki@intercosmesi.jp

担当:マーケティング部 PR 伊月(イヅキ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-13:16)