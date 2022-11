[株式会社Wonder Camel]

高単価なコンサル案件とSAPフリーコンサルの即払いマッチングサービス「quickflow」を提供する株式会社Wonder Camelが、人材マッチング事業において流通総額5億円を達成したことをお知らせします。









Wonder Camelでは、経営コンサルティング事業・ヘルスケアベンチャー支援のほか、フリーランス人材を企業にご紹介する人材マッチング事業を運営し、企業様の経営課題の解決やデジタルトランスフォーメーションに貢献させていただいております。



中でも2022年3月にローンチした「quickflow」におきましては、急激なユーザー増加によって、人材マッチング事業における売上が伸長し、当初目標としていた流通総額3億円を大幅に上回る流通総額5億円を突破いたしました。



Wonder Camelはこれからも「quickflow」を中心に、フリーコンサルや創業後間もないコンサル企業等、情熱を持ち日々挑戦する人々に寄り添い、目指すべきゴールに向かって共に歩むことで、誰もが積極的にチャレンジできる社会の実現を目指して参ります。



人材マッチング事業における売上の推移

※薄色部分は見込み





quickflowにおける流通総額の推移

※点線部分は予測値













quickflowについて



■サービス概要

quickflowはコンサルファーム出身者によって立ち上げられた、高単価・良条件の案件を豊富に扱うフリーコンサルタント向けの案件マッチングプラットフォームです。



■サービスの特徴

1.稼働後、最短1日で報酬が受け取れる

2.経営層の人脈を活用した独自の高単価/直案件を保有

3.独立不安な方に弊社がリスクを取る形で長期契約も用意



サービスHPはこちら:https://quickflow.jp/





株式会社Wonder Camelについて



■事業内容

・経営コンサルティング事業

メンバーの豊富なコンサルティング経験をもとに、企業様の新規事業立案・人事組織改革・デジタルトランスフォーメーションを中心にご支援



・ヘルスケアベンチャー企業支援

ヘルスケアベンチャー企業様のバリューアップ・資金調達等の課題解決を成果報酬型でご支援



・人材マッチング事業

若手フリーランスの抱える支払サイトの課題を解決したマッチングサービス「quickflow」の運営

quickflow:https://quickflow.jp/



・D2Cブランド支援事業

日本のものづくりやクラフトマンシップ溢れるD2Cブランドを紹介するWebメディア「idy」の運営

idy:https://idylife.jp/



■会社概要

会社名 :株式会社Wonder Camel

代表取締役 :和田淳史

所在地 :東京都港区東麻布1-4-2 THE WORKERS&CO 501

事業内容 :経営コンサルティング事業、人材マッチング事業、D2Cブランド支援事業

ホームページ:https://wonder-camel.jp/



