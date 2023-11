[株式会社ディープコム]

情報収集・文書作成・企画立案・社内データ活用などの業務の生産性向上を安全な基盤で支援



「社内ChatGPT推進」Azure OpenAI ServiceのBizCopilotを全企業、自治体、全団体に無料提供開始



DX領域で包括的にサービス展開をする株式会社ディープコム(本社:東京都台東区、代表取締役:深田哲⼠、以下 ディープコム)は、Microsoftが提供する「Azure OpenAI」上で利用可能な、ビジネス用ChatGPTアプリケーション「BizCopilot Powered By ChatGPT」を全企業、自治体、全団体に無料提供を開始しました。



本サービスは、情報収集・文書作成・企画立案をはじめとする業務の生産性向上を安全な基盤上で支援します。さらに、機能拡張を通じて「散らばる資料の統合」や「対話ベースで必要な情報の検索」のようなデータ活用が可能になります。



本サービスの提供により、業務における生成AI技術活用の基盤整備と検証が一層促進されることが期待されます。





「BizCopilot Powered By ChatGPT サービス」

資料ダウンロードページ:https://deepcom.co.jp/downloads/azureopenai_chatgpt/

サービス紹介ページ:https://deepcom.co.jp/enterprise_chatgpt/

ブログページ:https://deepcom.co.jp/azureopenai_chatgpt/



■背景

昨今、業務効率化につながるとして、ChatGPTに代表される生成AI技術を試験的に導入する動きが加速。働き方が激変する可能性を秘める一方、個人情報流出や著作権侵害などの安全性への懸念から本格導入に至っていない自治体も少なくありません。



ディープコムでは、企業の業務生産性向上を目的とし、安全に社内利用の基盤を整備できるChatGPTサービスとして「BizCopilot Powered By ChatGPT」を立ち上げました。さらにこの度、自治体が抱える生成AI技術活用における安全性リスクと導入コストへの課題をともに解決し、生成AI技術活用の基盤整備と検証の促進を目的に、本サービスの無料提供を開始しました。



本サービスの無料提供を通じて、予算格差によるデジタル・AI格差をなくすことを目指します。







BizCopilot Powered By ChatGPT アプリケーションイメージ



■「BizCopilot Powered By ChatGPT」について

BizCopilot Powered By ChatGPTはMicrosoft の利用・承認を得た上で Office 365 認証を通してAzure OpenAI(※) サービス上でセキュアに利用できる ビジネス用 ChatGPT です。



【特徴】



1.機密性





セキュリティとコンプライアンスの高度な機能を提供する為、取り扱う文書データをはじめとする機密性の高いデータを安心して取り扱うことが可能です。









2.安全性

[ Azure OpenAI ]

入力されたデータは閉域化する事でインターネット上に出ることはなく、またAIの学習にも利用されないため、情報漏洩のリスクなく安全性を担保した運用が可能です。



[ ChatGPT ]

2023年4月末に、ChatGPTに新機能が追加されました。これは、チャットで入力した内容を、AIの学習に利用しない(データを送信しない)というオプションです。一時的にデータはChatGPTのサーバに送信され、そこで保存されます。

OpenAI社のChatGPT公式ブログによると「送信された内容は30日間保存され、不正行為を監視する目的のためだけに保存されます」と記載されています。



3.拡張性

各自のAzure OpenAI 環境上で展開する為、皆様に合わせた柔軟な拡張が可能です。



※Azure OpenAIとは

Microsoftが提供するクラウドサービスで、OpenAIの強力なAI言語モデルへのアクセスを提供します。このサービスを利用することで、OpenAIのAI技術を独自のアプリケーションやソリューションに組み込むことができます。また、セキュリティ/信頼性/コンプライアンス/データプライバシーといった企業が求める機能をAzureのクラウドインフラストラクチャから得ることが可能です。



■ChatGPT活用の為の準備









ChatGPT 企業・自治体利用活用の為の準備



STEP 01

セキュアな環境構築





PoC(概念検証)





STEP 02

実運用向け開発(STEP1の実用化)





STEP 03

ログ分析



利用価値把握





STEP 04

社内・自治体内データ活用



業務プロセス運用





STEP 05

高度特定業務適用







BizCopilot Powered By ChatGPTでは、既存機能として、STEP01からSTEP03まで対応しています。ログの分析やSTEP04、STEP05は皆様に合わせた柔軟な拡張が可能です。



■活用が想定される業務(一部)

・文書作成補助、校正

・条文や議事録の要約

・資料内文章、挨拶文などの原案の作成

・事業を企画立案する際の情報収集

・企画等のアイデア出し、アイデアの磨き上げ

・データ統合などを実行するための表計算ソフトの数式、マクロの作成

・散らばる資料の統合

・対話ベースで必要な情報の検索



など



■無料提供の範囲

本体:無料提供

導入費(SE費用):50万円(お客様実施の場合は不要)

年間保守(任意):30万円





■株式会社ディープコムについて

企業名:株式会社ディープコム

代表者:深田 哲⼠

URL :https://deepcom.co.jp/

所在地:<本社>〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-9-13 Biz-ark浅草橋駅前9F

事業概要:

Build The Futureをテーマに、

デジタルトランスフォーメーション(DX)領域で包括的にサービスを展開。

「Microsoft Azure」「Microsoft Share Point」のソリューション提供をはじめ、

インフラ基盤構築・構成管理の仕組み提案・提供事業を行う。



ディープコム プレスリリース一覧:

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/78236



ディープコム 資料ダウンロード一覧:

https://deepcom.co.jp/downloads/



ディープコム 技術ブログ:

https://deepcom.co.jp/blog/



※Microsoft、Azure、Power Platform、Power Apps、SharePointは、

米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。





