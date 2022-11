[DFSグループリミテッド]

一年でいちばん素敵な時期を、気持ちを伝えるジェスチャーとパーフェクトなギフトアイデアでお祝いしましょう





2022年11月3日、グローバル - 世界をリードするラグジュアリー・トラベル・リテーラー、DFS グル ープは、毎年恒例の 「Give Joy: ホリデーの幕は上がり続ける」キャンペーンを開催し、感謝の気持ちを伝えるジェスチャーとパーフェクトなギフトアイデアでお祝いします。12月31日まで、世界各地のDFS対象店舗およびオンラインストア(https://www.dfs.com/jp/okinawa)で、訪れたお客様にホリデーシーズンの素晴らしさを発見していただけるキャンペーンです。 ビューティー&フレグランス、ファッション、フード&ギフト、ウォッチ&ジュエリー、ワイン&スピリッツなど、DFSのラグジュアリーブランドが提供する多彩な商品の中から、DFS が特別に選りすぐったギフトガイド を参考に、あなたのプレゼントリストに載っている幸運な人のために素敵な贈り物をお選びいただけます。「ホ リデーは華やかなステージ」は、ラグジュアリーファッション、ビューティー、ウォッチ&ジュエリーのトップ ブランドから、すべてを明るく輝かせる、華やかな雰囲気と気分が上がるとっておきのラグジュアリーアイテム をフィーチャーしており、ホリデーを大いにお楽しみいただけるテーマです。そしてあなたの創造力と DFSのセンスや専門知識が融合した心のこもったギフトを贈るなら、「贈り物というアート」のギフトアイデアを活用して、大切な人にたくさんの思いを届けてください。さらに、スキンケア、フレグランス、ウェルネス、ホーム&ライフスタイル製品の「自分ケアをアンコール」コレクションで、ゴージャスな輝きや圧倒するような煌めきで、パーティー後の美容や健康の習慣をリセットすることも大切です。DFSでは、11月1日から20日まで、ロイヤルTメンバーを対象に、ボーナスポイントやメンバー限定の特 典を提供し、早期ホリデーシーズンのショッピングを後押します。また、クラランスやジョルジオ アルマーニなどの心躍るブランドの特典も、世界各地の対象店舗でロイヤルTメンバーだけに提供されています。



デジタルベンチャー&マーケティングのエグゼクティブバイスプレジデントであるロン・チウは、「今年のホリ デーシーズンは、1 年で最も素晴らしい時期を一緒に祝うために、感謝の気持ちを心から表すため、その距離に関係なくいてくれる大切な人への最適なギフトアイデアを提供します。この華やかなコレクションはどんな人にも喜んでいただけるようなアイテムを取り揃えています。贈る人に喜びの瞬間を、贈られる人に楽しい思い出を与えてくれるでしょう。」と述べています。



世界各地の DFS 店舗では、ツリー点灯式、ライブミュージックやダンスパフォーマンス、記念撮影やワークショップなど、様々な楽しい店内イベントを開催し、ホリデーシーズンを盛り上げます。また、指定の金額のお買い上げで、DFS ホリデー限定エディションのトラベルポーチをプレゼントするほか、一部の店舗では、最新のビューティ製品を購入前にお試しいただける「トライ&ラブ」体験も実施中です。



※キャンペーンは期間限定であり、在庫がない場合もあります。詳しくは店頭でご確認ください。

※ご利用規約が適用されます。詳しくは店頭にてご確認ください。



▼高解像度画像のダウンロードはこちらから

https://collection.cloudinary.com/dfs/2f8f461f0fc668da3a538d52b090b2d9







DFSグループについて

DFSグループは、世界をリードするラグジュアリー トラベル リテーラーです。1960年に香港で創業して以来、グローバルなラグジュアリートラベルリテール業界の先駆けとして、非常に人気の高い750以上の一流ブランドから、選りすぐりの逸品をお客様に提供しています。現在、DFSのネットワークは、4大陸において13の主要国際空港での54の免税店、世界23か所にT ギャラリア店を構えるほか、提携先やリゾート地において店舗を展開しています。DFSグループは、世界最大のラグジュアリー コングロマリットである、モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社(LVMH)および、DFS共同創業者であるロバート・ミラーを株主とし、5,000名以上のスタッフがお客様にインスピレーションをもたらすようなオムニチャネルでのお買い物体験を創り出しています。またDFSグループは、香港を本社とし、オーストラリア、カンボジア、中国、フランス、インドネシア、イタリア、日本、マカオ、ニュージーランド、シンガポール、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベトナムにオフィスを構えています。

詳細は、www.dfs.comをご覧ください。





T ギャラリア by DFSについて

T ギャラリア by DFSは、DFSグループが他に先駆けて展開するトラベラー向けリテール事業コンセプトです。DFSは1968年に香港で路面店1号店、さらにホノルルにも店舗を相次いでオープンし、やがて世界各地の23か所に店舗を展開しました。現在、T ギャラリア by DFSはアメリカ合衆国のほか、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、南太平洋の各地域へと進出しています。「トラベラーのT」という概念は旅と深く関連づけられ、このT ギャラリア by DFSは、プロが選りすぐった世界の一流ラグジュアリーブランドを集め、卓越したリテール環境、パーソナライズされたサービス、旅行客特有のニーズにお応えしていきます。T ギャラリア by DFSは、旅行者のそれぞれのスタイル、唯一無二の旅を実現します。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-13:46)