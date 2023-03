[株式会社NIC]

Tiktokで大バズりしてるほいけんたと今年デビューの新人男性アイドルが謎のコラボを発表!





今年1月に結成した男性アイドルグループ「Q→pit ໒꒱·」と

明石家さんまのモノマネ芸人の「ほいけんた」の異色のコラボMVが1/24に公開された。

ほいけんたはTiktokで鬼連チャン動画が若い年齢層にバズって話題になっており、

新人男性グループとは異色のコラボに注目がされている。



ほいけんたがコールしたり落ちサビ歌ったり明石家さんまのモノマネをしたり盛りだくさんで、

体操のお兄さんに扮したQ→pit ໒꒱·のメンバーとダンスを踊ったりまさに異色のコラボに仕上がっている。



▷Youtube

https://youtu.be/kgp0EkTFBh4



また、

Q→pit ໒꒱·とほいけんたのコラボを記念して【プレゼント企画】をSNSで実施する。

4/6(木)SHIBUYA RING、5/19(金)新宿ReNYにて無料の単独公演の開催も決定。









▷Q→pit ໒꒱·イベント情報

■4/6(木)

「Q→pit ໒꒱·単独公演」

場所:SHIBUYA RING

時間:18:30 OP / 19:00 ST

料金:¥0(1D別)

出演:Q→pit ໒꒱·



■5/19(金)

『5 to Arrow(ハート)』~Q→pit ໒꒱·初めての挑戦~

場所:新宿ReNY

時間:18:00 OP / 18:30 ST

料金:¥0(1D別)

出演:Q→pit ໒꒱·

詳しくはTwitterをチェック↓



■Q→pit ໒꒱· Official Twitter: https://twitter.com/Qpit_idol

■Q→pit ໒꒱· Official TikTok: https://www.tiktok.com/@q_pit_idol?lang=ja

■ほいけんた Official Twitter: https://twitter.com/hoikenta

■ほいけんた Official Tiktok : https://www.tiktok.com/@hoikenta777?lang=ja-JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-11:46)