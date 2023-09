[Weltraum合同会社]

9月17日に行われるイベント「UNBOUND」のイメージ動画が配信。





メイクアップアーティストAya Iwakamiと縛りアーティストHidden Layerのコラボレーション動画が作成された。この動画は、9月17日にor MIYASHITA PARKにて行われる、日本のアンダーグラウンドな芸術SHIBARIをテーマとしたイベント「UNBOUND」のイメージ動画となり、 このショートPVはHidden Layerのオフィシャルyoutubeで事前配信。

この動画ではAya Iwakamiがビューティディレクションとメイクアップを務め、Hidden LayerメンバーAi Aidaと、ダンサーのIness Neにメイクを施している。



2021年に行われた第1回目のUNBOUNDのイメージ動画ではイベント主催の一員であるAya Iwakamiのディレクション&メイクにより花やカラージェルを使って60年代フランスのヌーヴェル・ヴァーグ映画を彷彿させるような仕上がりだったが、今作はLEDを使ったライティングで機械的、近未来的な世界観を仕上げた。メイクにはクリスタルを縛りのロープを彷彿させるようなデコレーションにしたり、網目状のフェイスピースを使って縛りとの一体感に重点を置き、Aya Iwakamiの視点から縛りを強調したものとなっている。



水原希子の番組『キコキカク』でも「縛り」を取り上げたり、2021年RAKUTENファッションウィークでデザイナーがHidden Layerをイベントに起用したりと「縛り」は最先端の芸術の一つとして進化している。その滑車の1つとしてAya IwakamiのメイクアップとSHIBARIのコラボ動画や、UNBOUNDのようなイベントは大きな役割を担っている。



Aya Iwakami

ニューヨークをベースにビューティ・ファッションの撮影に携わるメイクアップアーティスト。HYPE BEASTやThe Wall Street Journalなどの雑誌のページなどを手がける。





UNBOUND - EVENT INFO

2023.9.17 SUN 23:00-5:00

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20-10

︎MAP: or MIYASHITA PARK

︎TEL: +81 3 6712 5277

︎Door: ¥3,500/ Discount ¥3,000

Genre: Techno,Experimental live music

日本のアンダーグラウンドな芸術「縛り」をメインテーマとしたイベント。新ジャンルのアートである「SHIBARI」をDJ、音楽、パフォーマンス、映像など全ての五感を使い現代的に表現。 第二弾が9/17にOR MIYASHITA PARKで開催。Hidden Layer Studio&SuperUser主催 (Supported by Kojiro、Weltraum合同会社)



PERFORMER

DJ: Ree.K (Hypnodisk) / Mari Sakurai (Slick) / Kojiro (Re:birth Festival)/ Superuser / Lisa Mizuno

LIVE: Go Hiyama / G.A.S. (Go Max Goda × Aymjet × SeiRa) / IZAK & Andrean / Ninon

Performance: Beni/ Pablo & Ai Aida / SeiRa & Kanako JP Red/ Hoopin

ART: Kukan / LiQUiD / David





