ファーストコレクションの全11型をオンラインショップにてスタート。2022 Autumn Lookを公開中。





株式会社アンティローザ(代表取締役:藤田 祐嗣 所在地:東京都品川区)の運営するサステイナブルファッションブランド、「CEL ANSWER (シーイーエル・アンサー) 」が2022年秋よりローンチ。



同世代である30代の女性を中心に、ファッションインフルエンサーとしてだけでなく、サステイナブルやオーガニック、ライフスタイルに関する発信にも注目が集まる ARISA (instagramアカウント:@i_am_arinko) が、クリエイティブ・ディレクターに就任。



デザインだけではなく、素材や生産背景にも拘りを持った大人のワードローブに寄り添うアイテムを展開。











■BRAND CONCEPT

ブランドコンセプトは、「Slow Down」

自らの心にゆとりを持ち、一つの物事に時間をかけて取り組み、サイクルを緩やかにすることをファッションを通じて提案します。

ものづくりの過程では環境への配慮を常に念頭に置き、素材の選定を行うことで、こだわりを持ったモノを長く愛用するというマインドを大切に育み、ファッションとしてのデザイン性にも余念なく拘り、その人それぞれの身体のラインを生かし、シックでありながらも素材の良さを肌で感じられるクリーンなスタイルを表現します。





-PHILOSOPHY-

1.懇切丁寧なものづくり

デザインの設計から製品の完成まで細部の縫製に至って、余念なく拘りを施したものづくりを心掛けております。

商品の型数を少なくすることで、本当に届けたい製品だけを月に数型を販売し、必要な人に必要な分だけ、届ける生産フローを実践します。



2.環境配慮

製品は勿論のこと、タグや下げ札など副資材も含めて環境に配慮したサスティナブル素材を用いることで、ファッション業界の課題について取り組むサステイナブルブランドです。



3.既存の服と調和を生む、アイテムラインナップ

「CEL ANSWER」のアイテムを自分のワードローブに加えた時にそこに馴染み、ひとたび自分のスタイルをブラッシュアップしてくれる、何年経っても愛せるアイテムと日常での着こなしを提案します。



■2022 1st collection pick up item







Iラインサテンロングスカート

price:19,800 yen (tax in)

color: Black / Beige

size: S / F



絹のように艶感のある光沢と発色性しなやかさが美しいサテンロングスカートは、穿くだけで脚もとのラインを綺麗にみせてくれる優秀アイテム。

ジアアセテートという植物由来の繊維を用いているため、土壌や河川などの環境下で生分解が可能な環境にも配慮したアイテムで、吸湿性・速乾性に優れているため一年を通して快適な着心地を実現。







ボリュームスリーブカーディガン

price:19,800 yen (tax in)

color: Black / Gray / Navy

size: F



シェイプの入ったウエストラインやボリュームスリーブなど構築的なシルエットが魅力のリブカーディガン。

フロントデザインにはあえてボタンではなく、フロントホックを取り入れることでミニマムでクリーンな印象に。

素材には、ペットボトルや衣料品の製品廃棄物から回収された資源を原料としたリサイクルポリエステルを使用し、環境面にも配慮したアイテム。









バックロングベスト

price:19,800 yen (tax in)

color: Black / Gray

size: F



目を引く襟のデザインと前後で差をつけた丈感がポイントのベストジャケット。

マテリアルにはリサイクル原料を取り入れた、吸汗速乾に優れた機能性素材を使用。

また抗ピリング加工を施すことでイージーケアが叶い、 綺麗な生地の状態で長く愛用いただける一着。







ハイウエストフレアデニム

price:27,500 yen (tax in)

color: Blue / Navy

size: S / M



程よいストレッチで穿き慣れたような柔らかな風合いが魅力のデニムフレアパンツ。

腰回りのハイウエストの設計と膝から裾にかけて自然で緩やかなフレア曲線を描くことで、脚を長く美しく見せてくれるシルエットにこだわり抜いた至極の一本。

ヴィンテージな雰囲気を意識したデザインで着ていくうちに風合いや色調などさらに経年変化を楽しめるのも魅力の一つ。

素材にはサステイナブルな面にも配慮し、縦糸には有機栽培された綿花 (オーガニックコットン) を100%使用。







フレアロングニットワンピース

price:24,200 yen (tax in)

color: Black / Green

size: S / M



編地に変化をつけ、表情豊かに仕上げたロング丈のリブニットワンピース。

ヒップ下までは程よいフィット感ですっきりと、膝上から裾にかけてフレアシルエットにすることで歩くたび軽やかに揺れ、女性らしい印象へと昇華。

素材には、羊や土地が正しく使われ管理されているかのトレーサビリティを証明するRWS(responsible wool standard)認証を受けた、エシカルなウールを使用。かつ、ウールのなかでも風合いが良いエクストラファインメリノのウールを使用している為、細くしなやかでとても着心地が良い一品。









【CEL ANSWER AW COLLECTION 】

https://www.celanswer.com/2022-aw-collection



STAFF CREDIT

MODEL / RANDLINA.O(WIZERD MODEL)

PHOTOGRAPHER / GINJIRO UEMURA

HAIR & MAKE UP / YUKARI KOZONO

CREATIVE DIRECTOR/ ARISA

ART DIRECTOR / RIO OSATO



■クリエイティブディレクター ARISA コメント

生活様式の大きな変化を強いられた、2020年の新型肺炎の蔓延。

そして、緊急事態宣言の発令。

ファッション業界に身を置き、右も左もわからないままとにかく走り続けていた私に、一度立ち止まり自らを省みる時間ができました。

モノづくりをする上で、当たり前に生み出す責任を考えなくてはならない時代だと痛感するとともに、純粋にファッションを楽しみながら、循環する未来をしっかりと見据えていかなければならないと感じました。

飽きがくることのない、シックでクリーンなデザインを中心とし、多くの方に喜んでいただけるお洋服づくりを目指し、私自身もこのブランドと共に成長していけたらと考えております。



【BRAND PROFILE】

ブランド名 : CEL ANSWER ( シーイーエル・アンサー )

事業部所在地 : 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル7F 5号

URL : https://www.celanswer.com



【CREATIVE DIRECTOR】







ARISA

instagram:@i_am_arinko

https://www.instagram.com/i_am_arinko/



1989年生まれ、愛知県出身。

2012年より、ファッション業界に身を置き、有名アパレルブランドの店舗ビジュアルスタッフとして活躍したのち、Instagramを中心に約13万人のフォロワーを抱えるファッションインフルエンサーとして注目を集める。



2019年4月、同世代女性をターゲットとしたDtoCレディースアパレルブランドのクリエイティブディレクターに就任。その傍ら、多くの女性誌にも度々登場し、20代~30代女性の支持を獲得する。2022年2月に同職から退任。



2022年8月には株式会社アンティローザより、環境への配慮・循環をコンセプトとしたサスティナブルブランド「CEL ANSWER」をスタート。



■CEL ANSWER 公式instagram

https://www.instagram.com



■CEL ANSWER ウェブサイト

https://www.celanswer.com



■CEL ANSWER ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/celanswer



■CEL ANSWER Twitter

https://twitter.com/Celanswer



