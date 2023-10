[ジェリクル株式会社]

テトラゲルを用いて医療に革新を起こす東京大学発のバイオベンチャー企業のジェリクル株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役:増井 公祐、以下「ジェリクル」)は、カリフォルニア大学バークレー校発の世界的なスタートアップ アクセラレータ プログラム「Berkeley SkyDeck」に採択されましたのでお知らせ致します。







本プログラムは、日本貿易振興機構(ジェトロ)が内閣府や経済産業省とともに展開する「グローバル・スタートアップ・アクセラレーションプログラム(GSAP)」のDeep Techコースの一環として行われるものです。



Berkeley SkyDeckではBatch 17として現地のスタートアップと共に学び、現地での12週間のプログラムを通じて、米国および世界市場においても、共同開発のパートナリングを行い、事業展開を加速させて参ります。



【Berkeley Skydeckについて】

「Berkeley SkyDeck(バークレー・スカイデック)」とは、米国のカリフォルニア大学バークレー校が実施する、世界有数のスタートアップアクセラレータです。



同大学は各種世界大学ランキングで常に最上位に位置し、「U.S. News & World Report」の「2022-2023 Best Global Universities Rankings」では世界第4位にランクインし、公立大学では世界第1位にランクインしております。



Apple共同創業者のスティーブ・ウォズニアック、Google元CEOのエリック・シュミット、ソフトバンクグループ代表取締役社長兼会長の孫正義など著名な起業家も多数卒業しています。



「Berkeley SkyDeck」は、その大学が持つ優秀な人材や優れた環境、リソースやネットワークに直結しているため大学発スタートアップやディープテックの支援に強みを有し、世界で注目を集める数々のテクノロジースタートアップを輩出しています。

https://skydeck.berkeley.edu/



本アクセラレータでは12週間のスタートアップ育成プログラムが米国現地とオンラインのハイブリッド形式で実施され、カリフォルニア大学バークレー校からのインターン生の当社受け入れも予定しています。そしてプログラム最後には、100以上の投資家やベンチャーキャピタルが参加するデモデイも開催されます。



【ジェリクル株式会社とは】

ジェリクルは、世界で唯一の均一なゲルであるテトラゲルを用いて医療に革新を起こすことを目的に2018 年に設立された東京大学発のバイオスタートアップです。テトラゲル技術を用いて、止血材・癒着防止材・神経再生材・眼科手術補助剤等様々な医療製品を作り出します。ゲルを打ち込むだけであらゆる病気を治療できる世の中を目指して参ります。





【ジェリクル株式会社の会社概要】

会社名:ジェリクル株式会社 / Gellycle Co., Ltd.

所在地:東京都文京区本郷3丁目38番10号さかえビル2F

代表者:増井 公祐

設立:2018年8月1日

URL:https://gellycle.com/

事業内容:テトラゲルを利用した医療製品の研究開発



【技術についての詳細や技術活用を希望される企業様のお問い合わせ先】

ジェリクル株式会社 営業担当

e-mail:sales@gellycle.com



