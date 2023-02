[株式会社ピーエーエス]

株式会社ピーエーエス(大阪府箕面市)は、作業療法士が体の状態を確認し一人ひとりに合ったオーダーメイド車椅子を製造するメーカーです。1万人以上のオーダーメイドシートを手掛けてきた技術をもとに作った「座るだけで姿勢が整うクッションp!nto」はシリーズ販売累計38万台のヒット商品です。今回、体を整える椅子作りのノウハウを活かして作業療法士 野村寿子が作ったのは「動きを妨げないシャツワンピース」。









整った座り姿勢をもとに作った特殊なパターンで、座り作業時もつっぱらずきれいに見え続ける服。肩のラインがフィットして、適度な重さで「重心を整えるデザイン」が特徴の、新発想の機能性シャツを作りました。







商品特徴





















開発エピソード











アパレルショップではきれいに見えたのに、試着して確認したのに、実際に生活してみると肩周り腕周りが窮屈だったり突っ張って動きにくかったり、着崩れしやすかったり、首元が詰まってきたり、という不快感は、今までの服飾パターンが「動く体を前提に作られていなかった」ということに気づき、体に添う椅子作りのノウハウから動きにくさのストレスを解消する独自のパターンを導きました(意匠登録出願済み)。同じ箕面市にある複合型アパレルショップabout her.(マツオインターナショナル株式会社)とのコラボレーションで、 デザイン性の高い商品として完成しました。







長年の経験と知識に裏付けられた人の体を快適に支えるエスリーム技術を洋服のパターンに応用し、体に添う特殊なパターンを導きました。







何度もミーティングを繰り返し、デザインをブラッシュアップして美しさと快適さと機能性を兼ね備えた作品ができあがりました。







「暮らしの動作を機能的に美しく」いつでも快適に着こなせる服を目指しました











動きやすいから生活動作のパフォーマンスが上がります。









襟付きできちんと見えて、快適さが続くので、リモートワークにも適しています。







製品仕様





サイズ:着丈 127cm ・ 背肩幅 63cm ・ バスト 116cm ・ 袖丈 43cm

(※布地の特性上、若干の誤差がございます。)

素材:ポリエステル100%

生産国:日本製







カラー















2月27日までMakuakeプロジェクト挑戦中です















『シャツワンピース』プロジェクトページ(Makuake)

https://www.makuake.com/project/pintowear/

プロジェクト実施期間:2023年1月28日(土)~2月27日(月)









東京と大阪にて商品を実際にお試しいただくことができます





東京都南青山にあるオーダーメイドクッション製作専門店「P!NTO SEATING DESIGN(ピント シーティング デザイン)」南青山店、大阪府箕面市にある複合型ライフスタイルショップ about her.(アバウトハー)において、商品を実際にお試しいただくことができます。













P!NTO SEATING DESIGN 南青山店

〒107-0062 東京都港区南青山6-1-24 南青6124 Bldg. 1F

OPEN:11:00-19:00 CLOSE:水曜日

TEL:03-6450-5366

URL: https://pinto-seatingdesign.com

お問い合わせはこちら: https://pinto-seatingdesign.com/contact.php

















about her.

〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-6-55 about her.2F

OPEN:10:00-18:00 CLOSE:不定休

TEL:072-730-8114

URL: https://www.about-her.jp









株式会社ピーエーエス





株式会社ピーエーエス(本社:大阪)は20年前より、障がいがある方のオーダーメイド車椅子を製作してきました。国内特許取得の独自の採型方法で、呼吸や関節・筋肉、人の動きを研究し快適性と機能性を兼ね備えたオーダーシートを作り続けてきました。 これまでに1万人を超える姿勢の悩みを解決してきたノウハウから生まれた一般向け商品「p!ntoシリーズ」は累計38万台を突破。 2018年自社ブランド店舗「P!NTO SEATING DESIGN」を東京南青山に出店。 2019年ドイツジャーマンデザインアワード受賞。 BSフジ「一滴の向こう側」など多くのメディアでも紹介されました。







【会社概要】

社名:株式会社ピーエーエス

本社:〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-3-21

URL:https://www.pas21.com/

設立:平成11年12月9日



