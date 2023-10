[株式会社離島未来ラボ]

11月22日(水)~11月24日(金)の3日間、来間島民によるガイドで私達の島の自然や暮らしに触れて、持続可能な島づくりについて共に考えましょう!



「ヤッカヤッカコリビング」を運営する株式会社離島未来ラボ(所在地:宮古島市下地字来間126-3 ヤッカヤッカコリビング内)は、来間島民による島内ガイドや、ワーケーション参加者と島民が交流し持続可能な島づくりについてアイデアを持ち寄る「寄り合い」を実施する「Workcation in Kurimajima」を、2023年11月22日(水)~11月24日(金)の3日間開催します。





【公式サイト】

https://kurimaworkcation.studio.site/





来間島で、沖縄離島の暮らしと向き合うワーケーションプログラム「Workcation in Kurimajima」開催概要

【詳細場所】 ヤッカヤッカコリビングを中心とした島内各所

「来間島と響き合うワーケーションを体験しよう」

当社は、来間島にある宿泊できるワークプレイス「ヤッカヤッカコリビング」を運営しています。私たち自身もこの島を愛する元リモートワーカーで、来間島を起点として、まだ見ぬ仲間たちと繋がりたい!と思い、毎年、ヤッカヤッカコリビングを拠点としたワーケーションプログラムを実施しています。大事している点は、島の人々と来訪者の交流です。

ヤッカヤッカコリビングがオープンした2021年から「アーティスト・イン・レジデンス」「離島農業とテック」などテーマ性を重視したワーケーションプログラムを提供し好評を博してきました。

そして、2023年。

離島独特の地域社会との交流をミッションに、しかしほっこりとする3日間の来間島ワーケーションを体験いただきます。

さあ、一緒に島と響き合い、忘れられない素敵なアンサンブルを奏でましょう!

→過去のワーケーション事例

https://miyakojimacity.jp/?p=361

https://miyakojimacity.jp/?p=342







来間島で、沖縄離島の暮らしと向き合うワーケーションプログラム「Workcation in Kurimajima」

スケジュールの概要



1日目 島民による島歩きガイド(フィールドワーク)

島民ガイドが、来間島の歴史や今の暮らしぶりをご紹介しながら、この島のリアルを共有します。

御嶽や来間島の説明、島民の生活や風習の変化をはじめ、空き家問題・過疎化の問題についても集落を歩きながらご説明します。



1日目 ヤシガニナイトツアー(フィールドワーク)

2日目 島のお仕事体験(フィールドワーク)

島の産業といえば農業です。来間島(予定)の農家さんを訪問し、島の特有の環境下での農業についてお話を伺い、来間島の基幹産業とも言える農業について学んでいただきます。



3日目 島の持続可能性を考える寄り合い

島民を招いて、お互いの知恵や経験を持ち寄り、持続可能な島づくりについて考える「寄り合い」をします。

テーマは、「自然・文化の保全と活用」と「島の産業の進化」の2つ。

「自然・文化の保全と活用」については、自然を大切な島の資産として守り引き継いでいくこと、活用することで新たな仕事づくり(サステナブルツーリズム等)、また保全と活用のためにITや先端技術が果たすことができる役割について議論をし、具体案について考察します。

「島の産業の進化」については、島の持続可能性のために、島の産業の改善点や進化について考察します。農業が盛んな島なので、農業を中心に議論を進め、これからの島の農業のあり方や可能性、課題解決策について考察します。

また、「寄り合い」の模様はオンライン中継をし、ワーケーション・共創に興味のある事業者さんや、ワーケーション参加企業の社員(現地参加していない社員)にもご視聴いただきます。





【お申し込み・お問い合わせ先】

株式会社離島未来ラボ

【所在地】沖縄県宮古島市下地字来間126-3 ヤッカヤッカコリビング

TEL:0980-79-8442(AM10:00~PM5:00 月曜~金曜 土日祝日は休み)

Web: https://kurimaworkcation.studio.site/

e-mail:info@rito-labo.com





【離島未来ラボについて】

【代表者】大島康生

【設立】2021年4月25日

【URL】:https://rito-labo.com/



